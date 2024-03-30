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Сегодня, 04:15

«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 30 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 30 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.

30 марта «Сочи» и ЦСКА сыграют в 22-м туре РПЛ. Поединок на стадионе «Фишт» стартует в 16.30 по московскому времени. Соперников рассудит Василий Казарцев. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline верят в гостей: победу москвичей предложили за 2.12, что составляет примерно 44% вероятности. Успех «Сочи» идет за 3.40 (29%). Котировка на ничью — 3.65 (27%).

Триумф ЦСКА с форой (0) доступен за 1.54. Эта же опция на южан ждет вас за 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87. «Обе забьют» представили за 1.76, коэффициент на обратный вариант — 2.07.

В первом круге красно-синие прихлопнули «барсов» на «ВЭБ Арене» (3:1). Рынок на то, что парни Владимира Федотова снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — ЦСКА

Назначение Роберта Морено встряхнуло южан: после зимнего перерыва они не проиграли в РПЛ ни разу — разделили очки с конкурентом в борьбе за выживание «Балтикой» (0:0) и борющимся за топ-4 «Локомотивом» (2:2). Да и в Кубке России «барсы» сошли с дистанции только в серии пенальти (2:4) — основное время четвертьфинальной разборки с хабаровским СКА завершилось вничью (1:1).

Красно-синие выглядят именно тем соперником, который способен прервать серию сочинцев: парни Владимира Федотова выиграли и не пропустили в двух играх подряд — против «Крыльев Советов» в чемпионате и «Ростова» в Кубке России (оба раза — 2:0). В первом круге армейцы легко добыли победу на «ВЭБ Арене» (3:1) и готовы снова выступить результативно.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 мяча за 2.10.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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