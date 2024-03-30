«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 30 марта 2024 года
30 марта «Сочи» и ЦСКА сыграют в 22-м туре РПЛ. Поединок на стадионе «Фишт» стартует в 16.30 по московскому времени. Соперников рассудит Василий Казарцев. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 16.20 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline верят в гостей: победу москвичей предложили за 2.12, что составляет примерно 44% вероятности. Успех «Сочи» идет за 3.40 (29%). Котировка на ничью — 3.65 (27%).
Триумф ЦСКА с форой (0) доступен за 1.54. Эта же опция на южан ждет вас за 2.43.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87. «Обе забьют» представили за 1.76, коэффициент на обратный вариант — 2.07.
В первом круге красно-синие прихлопнули «барсов» на «ВЭБ Арене» (3:1). Рынок на то, что парни Владимира Федотова снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — ЦСКА
Назначение Роберта Морено встряхнуло южан: после зимнего перерыва они не проиграли в РПЛ ни разу — разделили очки с конкурентом в борьбе за выживание «Балтикой» (0:0) и борющимся за топ-4 «Локомотивом» (2:2). Да и в Кубке России «барсы» сошли с дистанции только в серии пенальти (2:4) — основное время четвертьфинальной разборки с хабаровским СКА завершилось вничью (1:1).
Красно-синие выглядят именно тем соперником, который способен прервать серию сочинцев: парни Владимира Федотова выиграли и не пропустили в двух играх подряд — против «Крыльев Советов» в чемпионате и «Ростова» в Кубке России (оба раза — 2:0). В первом круге армейцы легко добыли победу на «ВЭБ Арене» (3:1) и готовы снова выступить результативно.
Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 мяча за 2.10.
Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
8
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
9
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5