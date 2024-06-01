1 июня «Арсенал» и «Пари НН» встретятся в ответном переходном матче между первой лигой и РПЛ. Поединок в Нижнем Новгороде завершился победой «пушкарей» (2:1) — теперь соперники сыграют в Туле на стадионе «Арсенал». Главный судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 17.50 мск.

Эксперты считают хозяев фаворитами: успех «Арсенала» доступен за 2.41, это около 37% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 3.05 (33%). Ничья идет за 3.35 (30%).

Триумф туляков с форой (0) можно взять за 1.70. Опцию Ф2(0) — за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13. Котировка на «обе забьют» — 1.50, на обратный рынок — 2.49.

Команда Александра Сторожука не пропустила в двух последних домашних играх первой лиги. На продолжение сухой серии «пушкарей» дали коэффициент 3.40.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» Тула — «Пари НН»

Первая и последняя победа нижегородцев нынешней весной случилась еще в начале марта — с тех пор прошло почти три месяца. За это время клуб проиграл девять раз, зацепил две ничьих и находится в шаге от падения в первую лигу. Тренерская рокировка не помогла: Саша Илич не заслужил доверия у лидеров раздевалки, которые в открытую его игнорируют. Как переламывать ситуацию в настолько критических условиях — решительно непонятно. Тем более соперник «Пари НН» не потерпел ни одного домашнего поражения после зимней паузы — туляки добыли четыре триумфа и три «мирных» исхода. Причем «пушкари» пропустили только в одном поединке — против «Алании» (3:3). Этот же матч получился наиболее богатым на голы — в остальных встречах команда Александра Сторожука забила два гола или меньше. «Арсенал» умеет играть на результат — и снова это докажет.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.11.