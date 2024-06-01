«Арсенал» Тула — «Пари НН»: «пушкари» не пропустили в восьми прошлых домашних матчах из девяти
1 июня «Арсенал» и «Пари НН» встретятся в ответном переходном матче между первой лигой и РПЛ. Поединок в Нижнем Новгороде завершился победой «пушкарей» (2:1) — теперь соперники сыграют в Туле на стадионе «Арсенал». Главный судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 17.50 мск.
Эксперты считают хозяев фаворитами: успех «Арсенала» доступен за 2.41, это около 37% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 3.05 (33%). Ничья идет за 3.35 (30%).
Триумф туляков с форой (0) можно взять за 1.70. Опцию Ф2(0) — за 2.15.
Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13. Котировка на «обе забьют» — 1.50, на обратный рынок — 2.49.
Команда Александра Сторожука не пропустила в двух последних домашних играх первой лиги. На продолжение сухой серии «пушкарей» дали коэффициент 3.40.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» Тула — «Пари НН»
Первая и последняя победа нижегородцев нынешней весной случилась еще в начале марта — с тех пор прошло почти три месяца. За это время клуб проиграл девять раз, зацепил две ничьих и находится в шаге от падения в первую лигу. Тренерская рокировка не помогла: Саша Илич не заслужил доверия у лидеров раздевалки, которые в открытую его игнорируют. Как переламывать ситуацию в настолько критических условиях — решительно непонятно. Тем более соперник «Пари НН» не потерпел ни одного домашнего поражения после зимней паузы — туляки добыли четыре триумфа и три «мирных» исхода. Причем «пушкари» пропустили только в одном поединке — против «Алании» (3:3). Этот же матч получился наиболее богатым на голы — в остальных встречах команда Александра Сторожука забила два гола или меньше. «Арсенал» умеет играть на результат — и снова это докажет.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.11.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4