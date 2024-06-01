Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Арсенал» Тула — «Пари НН»: «пушкари» не пропустили в восьми прошлых домашних матчах из девяти

Прогноз на переходный матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Пари НН» 1 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Арсенал» (Тула).
Фото Официальная страница ПФК «Арсенал» Тула ВКонтакте, Соцсети

1 июня «Арсенал» и «Пари НН» встретятся в ответном переходном матче между первой лигой и РПЛ. Поединок в Нижнем Новгороде завершился победой «пушкарей» (2:1) — теперь соперники сыграют в Туле на стадионе «Арсенал». Главный судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 17.50 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Пари НН

Эксперты считают хозяев фаворитами: успех «Арсенала» доступен за 2.41, это около 37% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 3.05 (33%). Ничья идет за 3.35 (30%).

Триумф туляков с форой (0) можно взять за 1.70. Опцию Ф2(0) — за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13. Котировка на «обе забьют» — 1.50, на обратный рынок — 2.49.

Команда Александра Сторожука не пропустила в двух последних домашних играх первой лиги. На продолжение сухой серии «пушкарей» дали коэффициент 3.40.

Винисиус, Карло Анчелотти и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» Тула — «Пари НН»

Первая и последняя победа нижегородцев нынешней весной случилась еще в начале марта — с тех пор прошло почти три месяца. За это время клуб проиграл девять раз, зацепил две ничьих и находится в шаге от падения в первую лигу. Тренерская рокировка не помогла: Саша Илич не заслужил доверия у лидеров раздевалки, которые в открытую его игнорируют. Как переламывать ситуацию в настолько критических условиях — решительно непонятно. Тем более соперник «Пари НН» не потерпел ни одного домашнего поражения после зимней паузы — туляки добыли четыре триумфа и три «мирных» исхода. Причем «пушкари» пропустили только в одном поединке — против «Алании» (3:3). Этот же матч получился наиболее богатым на голы — в остальных встречах команда Александра Сторожука забила два гола или меньше. «Арсенал» умеет играть на результат — и снова это докажет.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.11.

Футбол
Первая лига
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
На золочевском направлении Харьковской области началась эвакуация населения
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Пассажир остановившегося в тоннеле метро поезда рассказал о происходившем в вагоне
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» — «Урал»: этой весной екатеринбуржцы ни разу не выиграли на выезде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости