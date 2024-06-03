Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон
Владимира Федотова уволили из ЦСКА за год до конца контракта. Думаю, что это большая ошибка. Хотя, конечно, время и результаты покажут.
Причем эта ошибка противоречит базовым принципам отношения этого клуба к тренерам в XXI веке. Возможно, этих принципов уже нет, а я живу временами, когда Газзаев, Слуцкий и Гончаренко в совокупности проработали 18 с лишним лет.
Федотов в сезоне-2022/23 выдал лучший год ЦСКА со времен чемпионского Слуцкого в 2016-м. До него команда не выигрывала Кубок десять лет (после знаменитого финала с «Анжи» Гуса Хиддинка в 2013-м), а в медалях в последний раз была в 2018 году, когда Гончаренко только сменил Слуцкого и еще работала инерция чемпионской команды.
В первый же сезон при Федотове — и кубок, и серебро. Потом — сезон с недоукомплектованностью, миллионом травм и проседанием в таблице — и тут же тренера на выход. Хотя ЦСКА в нем просто был таким, как до Федотова, и ничего беспрецедентного для последних лет не произошло. А для выхода в суперфинал FONBET Кубка России после двух ничьих с «Зенитом» не хватило выигранной серии пенальти.
На самом деле верность/неверность расставания с тренером определяет только то, что происходит с командой дальше.
Называются две основные кандидатуры — Марко Николич и Сергей Игнашевич. Первый — крепкий тренер, показавший свой уровень в «Локомотиве». Но история, как он, уже имея, как я понимаю, договоренность с «Динамо», вдруг срулил на лучшие условия в «Шабаб Аль-Ахли», по-моему, довольно показательна. Это все зыбко и в любой момент может оборваться.
А Игнашевич при всех его очевидных перспективах далеко не факт, что к ЦСКА уже готов. Это тренер на вырост. И, как ни крути, с «Балтикой» он сейчас вылетел, и люди, которые в теме, много говорили о резких и непредсказуемых сменах его настроения, других вещах, свидетельствующих о не очень хорошем восприятии стресса. А в ЦСКА с его требованиями стресса будет еще больше.
Учитывая, что из-за более жестких санкционных мер к ЦСКА, чем к другим топ-клубам РПЛ, трансферные возможности красно-синих достаточно сильно ограничены, мне кажется, мы наблюдаем постепенное превращение ПФК в середняка, и такое отношение к тренерам ускоряет этот процесс.
Раньше красно-синие брали семейственностью, терпением по отношению к тренерам, даже когда у них многое не получалось, и тем самым они отличались от большинства других. Теперь же мы видим, что с 2021 года ЦСКА тренировали Виктор Гончаренко, Ивица Олич, Алексей Березуцкий, Владимир Федотов, а сейчас будет кто-то еще. Пять тренеров за три года.
А места, начиная с 2019 года, такие: 4, 4, 6, 5, 2, 6-е.
И кубок за это время — один. При Федотове.
В дополнительных комментариях эти цифры, думаю, не нуждаются.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4