Мнение Игоря Рабинера.

Владимира Федотова уволили из ЦСКА за год до конца контракта. Думаю, что это большая ошибка. Хотя, конечно, время и результаты покажут.

Причем эта ошибка противоречит базовым принципам отношения этого клуба к тренерам в XXI веке. Возможно, этих принципов уже нет, а я живу временами, когда Газзаев, Слуцкий и Гончаренко в совокупности проработали 18 с лишним лет.

Федотов в сезоне-2022/23 выдал лучший год ЦСКА со времен чемпионского Слуцкого в 2016-м. До него команда не выигрывала Кубок десять лет (после знаменитого финала с «Анжи» Гуса Хиддинка в 2013-м), а в медалях в последний раз была в 2018 году, когда Гончаренко только сменил Слуцкого и еще работала инерция чемпионской команды.

В первый же сезон при Федотове — и кубок, и серебро. Потом — сезон с недоукомплектованностью, миллионом травм и проседанием в таблице — и тут же тренера на выход. Хотя ЦСКА в нем просто был таким, как до Федотова, и ничего беспрецедентного для последних лет не произошло. А для выхода в суперфинал FONBET Кубка России после двух ничьих с «Зенитом» не хватило выигранной серии пенальти.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На самом деле верность/неверность расставания с тренером определяет только то, что происходит с командой дальше.

Называются две основные кандидатуры — Марко Николич и Сергей Игнашевич. Первый — крепкий тренер, показавший свой уровень в «Локомотиве». Но история, как он, уже имея, как я понимаю, договоренность с «Динамо», вдруг срулил на лучшие условия в «Шабаб Аль-Ахли», по-моему, довольно показательна. Это все зыбко и в любой момент может оборваться.

А Игнашевич при всех его очевидных перспективах далеко не факт, что к ЦСКА уже готов. Это тренер на вырост. И, как ни крути, с «Балтикой» он сейчас вылетел, и люди, которые в теме, много говорили о резких и непредсказуемых сменах его настроения, других вещах, свидетельствующих о не очень хорошем восприятии стресса. А в ЦСКА с его требованиями стресса будет еще больше.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Учитывая, что из-за более жестких санкционных мер к ЦСКА, чем к другим топ-клубам РПЛ, трансферные возможности красно-синих достаточно сильно ограничены, мне кажется, мы наблюдаем постепенное превращение ПФК в середняка, и такое отношение к тренерам ускоряет этот процесс.

Раньше красно-синие брали семейственностью, терпением по отношению к тренерам, даже когда у них многое не получалось, и тем самым они отличались от большинства других. Теперь же мы видим, что с 2021 года ЦСКА тренировали Виктор Гончаренко, Ивица Олич, Алексей Березуцкий, Владимир Федотов, а сейчас будет кто-то еще. Пять тренеров за три года.

А места, начиная с 2019 года, такие: 4, 4, 6, 5, 2, 6-е.

И кубок за это время — один. При Федотове.

В дополнительных комментариях эти цифры, думаю, не нуждаются.

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