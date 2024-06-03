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Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мнение Игоря Рабинера.

Владимира Федотова уволили из ЦСКА за год до конца контракта. Думаю, что это большая ошибка. Хотя, конечно, время и результаты покажут.

Причем эта ошибка противоречит базовым принципам отношения этого клуба к тренерам в XXI веке. Возможно, этих принципов уже нет, а я живу временами, когда Газзаев, Слуцкий и Гончаренко в совокупности проработали 18 с лишним лет.

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Федотов в сезоне-2022/23 выдал лучший год ЦСКА со времен чемпионского Слуцкого в 2016-м. До него команда не выигрывала Кубок десять лет (после знаменитого финала с «Анжи» Гуса Хиддинка в 2013-м), а в медалях в последний раз была в 2018 году, когда Гончаренко только сменил Слуцкого и еще работала инерция чемпионской команды.

В первый же сезон при Федотове — и кубок, и серебро. Потом — сезон с недоукомплектованностью, миллионом травм и проседанием в таблице — и тут же тренера на выход. Хотя ЦСКА в нем просто был таким, как до Федотова, и ничего беспрецедентного для последних лет не произошло. А для выхода в суперфинал FONBET Кубка России после двух ничьих с «Зенитом» не хватило выигранной серии пенальти.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На самом деле верность/неверность расставания с тренером определяет только то, что происходит с командой дальше.

Называются две основные кандидатуры — Марко Николич и Сергей Игнашевич. Первый — крепкий тренер, показавший свой уровень в «Локомотиве». Но история, как он, уже имея, как я понимаю, договоренность с «Динамо», вдруг срулил на лучшие условия в «Шабаб Аль-Ахли», по-моему, довольно показательна. Это все зыбко и в любой момент может оборваться.

А Игнашевич при всех его очевидных перспективах далеко не факт, что к ЦСКА уже готов. Это тренер на вырост. И, как ни крути, с «Балтикой» он сейчас вылетел, и люди, которые в теме, много говорили о резких и непредсказуемых сменах его настроения, других вещах, свидетельствующих о не очень хорошем восприятии стресса. А в ЦСКА с его требованиями стресса будет еще больше.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Учитывая, что из-за более жестких санкционных мер к ЦСКА, чем к другим топ-клубам РПЛ, трансферные возможности красно-синих достаточно сильно ограничены, мне кажется, мы наблюдаем постепенное превращение ПФК в середняка, и такое отношение к тренерам ускоряет этот процесс.

Раньше красно-синие брали семейственностью, терпением по отношению к тренерам, даже когда у них многое не получалось, и тем самым они отличались от большинства других. Теперь же мы видим, что с 2021 года ЦСКА тренировали Виктор Гончаренко, Ивица Олич, Алексей Березуцкий, Владимир Федотов, а сейчас будет кто-то еще. Пять тренеров за три года.

Игорь Акинфеев отразил пенальти и&nbsp;сделал ЦСКА победителем Кубка России. ЦСКА забрал свой любимый трофей — Кубок России. Акинфеев снова стал героем как в 2018-м, отразив два пенальти в «Лужниках»

А места, начиная с 2019 года, такие: 4, 4, 6, 5, 2, 6-е.

И кубок за это время — один. При Федотове.

В дополнительных комментариях эти цифры, думаю, не нуждаются.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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3
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 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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