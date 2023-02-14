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«Милан» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч ЛЧ 14 февраля 2023 года

Прогноз на матч ЛЧ «Милан» — «Тоттенхэм» 14 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Кристиан Ромеро.
Фото Global Look Press

14 февраля в Милане состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором чемпионы Италии сразятся с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.45 мск. Главный арбитр — швейцарец Сандро Шерер.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Тоттенхэм

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья идет за 3.30 (28%), успех «Тоттенхэма» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей.

Вариант «шпоры» не проиграют» предложено взять за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.74. «Верх» прошел в трех из пяти последних матчах «Милана» и в таком же количестве игр «Тоттенхэма».

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми котировками 1.90.

На гол лидера атаки «Тоттенхэма» Гарри Кейна коэффициент — 2.40, на результативный удар Оливье Жиру из «Милана» — 2.90.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.10.

Выход английского клуба в четвертьфинал уже сейчас можно взять за 1.55, итальянского — за 2.30.

 
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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Тоттенхэм»

Команда Стефано Пиоли шла на серии из четырех поражений и прервала ее только в последнем туре серии А против «Торино» (1:0). При этом победа далась россонери очень тяжело: команда Алексея Миранчука была лучше по большинству компонентов (по владению и ударам). Единственный гол во втором тайме забил Оливье Жиру.

Этот успех может придать чемпионам Италии положительный импульс, однако против «Тоттенхэма» этого может быть недостаточно. Хотя «шпоры» крупно уступили «Лестеру» в последнем матче АПЛ (1:4), у них есть резервы для мобилизации игры. Например, в состав точно вернется центральный защитник чемпион мира Кристиан Ромеро. С ним лондонцы всегда выглядят значительно увереннее.

Да, «Тоттенхэм» потерял Льориса, Сессеньона, Биссума, Бентанкура и Хёйбьерга, но и у «Милана» отсутствуют Беннасер, Флоренци, Меньян, Дест и Ибрагимович. Томори только восстановился от травмы бедра.

В целом обеим командам не хватает стабильности, но россонери все же находятся в значительно более плачевном состоянии: пропустили 18 мячей в десяти встречах после рестарта сезона и добились всего двух побед. «Тоттенхэм» же обыгрывал «Сити» (1:0) и недурно смотрелся против «Арсенала», хоть и проиграл 0:2. Преимущество должно быть в предстоящей встрече на его стороне.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.10.

 
Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 14 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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