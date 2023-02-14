«Милан» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч ЛЧ 14 февраля 2023 года
14 февраля в Милане состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором чемпионы Италии сразятся с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.45 мск. Главный арбитр — швейцарец Сандро Шерер.
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья идет за 3.30 (28%), успех «Тоттенхэма» — за 3.00 (33%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей.
Вариант «шпоры» не проиграют» предложено взять за 1.55.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.74. «Верх» прошел в трех из пяти последних матчах «Милана» и в таком же количестве игр «Тоттенхэма».
Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми котировками 1.90.
На гол лидера атаки «Тоттенхэма» Гарри Кейна коэффициент — 2.40, на результативный удар Оливье Жиру из «Милана» — 2.90.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.10.
Выход английского клуба в четвертьфинал уже сейчас можно взять за 1.55, итальянского — за 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Тоттенхэм»
Команда Стефано Пиоли шла на серии из четырех поражений и прервала ее только в последнем туре серии А против «Торино» (1:0). При этом победа далась россонери очень тяжело: команда Алексея Миранчука была лучше по большинству компонентов (по владению и ударам). Единственный гол во втором тайме забил Оливье Жиру.
Этот успех может придать чемпионам Италии положительный импульс, однако против «Тоттенхэма» этого может быть недостаточно. Хотя «шпоры» крупно уступили «Лестеру» в последнем матче АПЛ (1:4), у них есть резервы для мобилизации игры. Например, в состав точно вернется центральный защитник чемпион мира Кристиан Ромеро. С ним лондонцы всегда выглядят значительно увереннее.
Да, «Тоттенхэм» потерял Льориса, Сессеньона, Биссума, Бентанкура и Хёйбьерга, но и у «Милана» отсутствуют Беннасер, Флоренци, Меньян, Дест и Ибрагимович. Томори только восстановился от травмы бедра.
В целом обеим командам не хватает стабильности, но россонери все же находятся в значительно более плачевном состоянии: пропустили 18 мячей в десяти встречах после рестарта сезона и добились всего двух побед. «Тоттенхэм» же обыгрывал «Сити» (1:0) и недурно смотрелся против «Арсенала», хоть и проиграл 0:2. Преимущество должно быть в предстоящей встрече на его стороне.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2