14 февраля в Милане состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором чемпионы Италии сразятся с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.45 мск. Главный арбитр — швейцарец Сандро Шерер.

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья идет за 3.30 (28%), успех «Тоттенхэма» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей.

Вариант «шпоры» не проиграют» предложено взять за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.74. «Верх» прошел в трех из пяти последних матчах «Милана» и в таком же количестве игр «Тоттенхэма».

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми котировками 1.90.

На гол лидера атаки «Тоттенхэма» Гарри Кейна коэффициент — 2.40, на результативный удар Оливье Жиру из «Милана» — 2.90.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.10.

Выход английского клуба в четвертьфинал уже сейчас можно взять за 1.55, итальянского — за 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Тоттенхэм»

Команда Стефано Пиоли шла на серии из четырех поражений и прервала ее только в последнем туре серии А против «Торино» (1:0). При этом победа далась россонери очень тяжело: команда Алексея Миранчука была лучше по большинству компонентов (по владению и ударам). Единственный гол во втором тайме забил Оливье Жиру.

Этот успех может придать чемпионам Италии положительный импульс, однако против «Тоттенхэма» этого может быть недостаточно. Хотя «шпоры» крупно уступили «Лестеру» в последнем матче АПЛ (1:4), у них есть резервы для мобилизации игры. Например, в состав точно вернется центральный защитник чемпион мира Кристиан Ромеро. С ним лондонцы всегда выглядят значительно увереннее.

Да, «Тоттенхэм» потерял Льориса, Сессеньона, Биссума, Бентанкура и Хёйбьерга, но и у «Милана» отсутствуют Беннасер, Флоренци, Меньян, Дест и Ибрагимович. Томори только восстановился от травмы бедра.

В целом обеим командам не хватает стабильности, но россонери все же находятся в значительно более плачевном состоянии: пропустили 18 мячей в десяти встречах после рестарта сезона и добились всего двух побед. «Тоттенхэм» же обыгрывал «Сити» (1:0) и недурно смотрелся против «Арсенала», хоть и проиграл 0:2. Преимущество должно быть в предстоящей встрече на его стороне.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.10.