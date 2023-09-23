«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
23 сентября в девятом туре РПЛ встретятся соседи по таблице — «Спартак» и «Динамо». Московское дерби пройдет на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток судьи Павла Кукуяна прозвучит в 19.00 по столичному времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложили с котировкой 3.43 (29%). Ничья доступна за 3.98 (25%).
Два последних поединка клубов пробили «верх» по результативности: во втором круге РПЛ прошлого сезона устроили яркую перестрелку на «Открытие Банк Арене» (3:3), а месяц назад «Спартак» здесь же разгромно победил в Кубке России (4:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.
Соперники обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений. «Обе забьют» дали за 1.48, обратный вариант — за 2.63.
Виктория бело-голубых с форой (0) представлена за 2.55. Если верите в парней Гильермо Абаскаля, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф1(0) за 1.54.
За четыре дня до разборки с «Динамо» Квинси Промес и компания прихлопнули «Нижний Новгород» (3:0) в Кубке. Индивидуальный тотал красно-белых выше двух голов идет за 2.35.
Две предыдущие встречи бело-голубых завершились с одинаковым счетом (1:1). Аналогичный итог в московском дерби после 90 минут оценили в 7.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1