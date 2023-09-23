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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Динамо» 23 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Кристофер Мартинс и Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

23 сентября в девятом туре РПЛ встретятся соседи по таблице — «Спартак» и «Динамо». Московское дерби пройдет на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток судьи Павла Кукуяна прозвучит в 19.00 по столичному времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложили с котировкой 3.43 (29%). Ничья доступна за 3.98 (25%).

Два последних поединка клубов пробили «верх» по результативности: во втором круге РПЛ прошлого сезона устроили яркую перестрелку на «Открытие Банк Арене» (3:3), а месяц назад «Спартак» здесь же разгромно победил в Кубке России (4:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

Соперники обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений. «Обе забьют» дали за 1.48, обратный вариант — за 2.63.

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Виктория бело-голубых с форой (0) представлена за 2.55. Если верите в парней Гильермо Абаскаля, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф1(0) за 1.54.

За четыре дня до разборки с «Динамо» Квинси Промес и компания прихлопнули «Нижний Новгород» (3:0) в Кубке. Индивидуальный тотал красно-белых выше двух голов идет за 2.35.

Две предыдущие встречи бело-голубых завершились с одинаковым счетом (1:1). Аналогичный итог в московском дерби после 90 минут оценили в 7.20.

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Футбол
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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