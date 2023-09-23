«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: Онана не убережет ворота даже против предпоследней команды АПЛ
23 сентября «Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Бернли» в шестом туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тони Хэррингтон. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе гостей: успех «красных дьяволов» оценили коэффициентом 2.40, это около 39% вероятности. На викторию «Бернли» предложили котировку 2.84 (35%). На «мирный» результат — 3.74 (26%).
Соперники не пробили «верх» по голам в половине из шести прошлых встреч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.42.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.56, обратный рынок — за 2.30. На старте сезона «Юнайтед» лишь раз сыграл на ноль — в первом туре АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0). Бордовые не отличились только однажды — в поединке против «Манчестер Сити» (0:3).
Манкунианцы пропустили минимум дважды за 90 минут в пяти матчах подряд. Индивидуальный тотал «Бернли» выше 1.5 точного удара доступен за 2.75.
Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»
В сентябре «дьяволы» не выиграли еще ни разу — у парней Эрика тен Хага три поражения с общим счетом 5:10. На старте сезона «МЮ» лишь однажды не пропустил — в первом туре против «Вулверхэмптона» (1:0). В остальных встречах во всех соревнованиях ворота Андре Онаны поражали как минимум дважды за 90 минут. «Бернли» пока не очень успешен в плане набора очков, зато в четырех матчах подряд не ушел с поля без гола. Оборона манкунианцев находится в таком состоянии, что вряд ли готова прервать эту серию.
Рекомендуемая ставка: «Бернли» забьет больше одного мяча за 1.81 (если бордовые оформят один гол, случится возврат).
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1