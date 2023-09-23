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«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: Онана не убережет ворота даже против предпоследней команды АПЛ

Прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» 23 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

23 сентября «Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Бернли» в шестом туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тони Хэррингтон. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 22:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе гостей: успех «красных дьяволов» оценили коэффициентом 2.40, это около 39% вероятности. На викторию «Бернли» предложили котировку 2.84 (35%). На «мирный» результат — 3.74 (26%).

Соперники не пробили «верх» по голам в половине из шести прошлых встреч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.42.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.56, обратный рынок — за 2.30. На старте сезона «Юнайтед» лишь раз сыграл на ноль — в первом туре АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0). Бордовые не отличились только однажды — в поединке против «Манчестер Сити» (0:3).

Манкунианцы пропустили минимум дважды за 90 минут в пяти матчах подряд. Индивидуальный тотал «Бернли» выше 1.5 точного удара доступен за 2.75.

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Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

В сентябре «дьяволы» не выиграли еще ни разу — у парней Эрика тен Хага три поражения с общим счетом 5:10. На старте сезона «МЮ» лишь однажды не пропустил — в первом туре против «Вулверхэмптона» (1:0). В остальных встречах во всех соревнованиях ворота Андре Онаны поражали как минимум дважды за 90 минут. «Бернли» пока не очень успешен в плане набора очков, зато в четырех матчах подряд не ушел с поля без гола. Оборона манкунианцев находится в таком состоянии, что вряд ли готова прервать эту серию.

Рекомендуемая ставка: «Бернли» забьет больше одного мяча за 1.81 (если бордовые оформят один гол, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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