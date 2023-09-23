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Сегодня, 12:15

«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки ЦСКА на тренировке.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

«Локомотив» и ЦСКА сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ всего через пять дней после предыдущего очного поединка. 23 сентября команды выйдут на лед «Арены-2000» в Ярославле, начало игры — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех коллектива из Ярославля в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Триумф армейцев доступен за 2.80 (34%), ничья идет с котировкой 3.75 (25%).

Викторию хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценили в 1.77, этот рынок на гостей предложили за 2.03.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 2.05, ТМ 4.5 — за 1.70. В половине из последних 10 очных встреч в КХЛ соперники пробили «верх» по голам.

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Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — 1.75, Ф2(0) — за 2.07;

• Ф1(-1) — за 2.94, Ф2(+1) — за 1.39.

Вероятность увидеть овертайм дали за 3.75, обратный вариант имеется за 1.27. В текущем сезоне у команд уже есть по одной победе в дополнительное время.

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«Спартак» — «Динамо»: Абаскаль и компания снова останутся довольны результатом дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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