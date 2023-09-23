«Локомотив» и ЦСКА сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ всего через пять дней после предыдущего очного поединка. 23 сентября команды выйдут на лед «Арены-2000» в Ярославле, начало игры — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех коллектива из Ярославля в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Триумф армейцев доступен за 2.80 (34%), ничья идет с котировкой 3.75 (25%).

Викторию хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценили в 1.77, этот рынок на гостей предложили за 2.03.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 2.05, ТМ 4.5 — за 1.70. В половине из последних 10 очных встреч в КХЛ соперники пробили «верх» по голам.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — 1.75, Ф2(0) — за 2.07;

• Ф1(-1) — за 2.94, Ф2(+1) — за 1.39.

Вероятность увидеть овертайм дали за 3.75, обратный вариант имеется за 1.27. В текущем сезоне у команд уже есть по одной победе в дополнительное время.

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