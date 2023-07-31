Максим Кресси — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Вашингтон 31 июля 2023 года
31 июля в стартовом раунде турнира в американском Вашингтоне россиянин Александр Шевченко сыграет с хозяином кортов Максимом Кресси. Теннисисты выйдут на корт не ранее 20.15 по московскому времени, в России игра показана не будет. Прежде Александр и Максим ни разу друг с другом не играли.
Кресси — фаворит поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Успех американца доступен за коэффициент 1.50, вероятность этого исхода — приблизительно 66%. Выход Шевченко во второй круг котируется за 2.60 (34%).
Ставка в 1000 рублей на российского теннисиста может принести 2600 рублей, если он окажется сильнее в этом матче.
При этом эксперты полагают, что Шевченко не возьмет даже сета, потому что наиболее вероятный точный счет — 2:0 по партиям в пользу Кресси за 2.30.
Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.97, ТМ 22.5 — за 1.78.
Можете подстраховать Александра с помощью форы по геймам: Ф2(+1.5) оценена в 2.20, Ф2(+2.5) — в 1.91.
Прогноз и ставка на матч Максим Кресси — Александр Шевченко
Американец — самый яркий представитель серв-энд-воллей в туре, поэтому его матчи зачастую получаются достаточно затяжными и состоят из довольно большого количества геймов. Как пример, из семи последних трехсетовых матчей с участием Кресси только в одном было меньше 21 гейма.
Шевченко вряд ли сможет что-то противопоставить сопернику на приеме, но собственная достаточно уверенная игра на подаче позволит ему цепляться до последнего. Тай-брейк и более 23 геймов в матче не станут сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0