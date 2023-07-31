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Максим Кресси — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Вашингтон 31 июля 2023 года

Прогноз на матч ATP Вашингтон Максим Кресси — Александр Шевченко 31 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Шевченко.
Фото Getty Images

31 июля в стартовом раунде турнира в американском Вашингтоне россиянин Александр Шевченко сыграет с хозяином кортов Максимом Кресси. Теннисисты выйдут на корт не ранее 20.15 по московскому времени, в России игра показана не будет. Прежде Александр и Максим ни разу друг с другом не играли.

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Кресси — фаворит поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Успех американца доступен за коэффициент 1.50, вероятность этого исхода — приблизительно 66%. Выход Шевченко во второй круг котируется за 2.60 (34%).

Ставка в 1000 рублей на российского теннисиста может принести 2600 рублей, если он окажется сильнее в этом матче.

При этом эксперты полагают, что Шевченко не возьмет даже сета, потому что наиболее вероятный точный счет — 2:0 по партиям в пользу Кресси за 2.30.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.97, ТМ 22.5 — за 1.78.

Можете подстраховать Александра с помощью форы по геймам: Ф2(+1.5) оценена в 2.20, Ф2(+2.5) — в 1.91.

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Прогноз и ставка на матч Максим Кресси — Александр Шевченко

Американец — самый яркий представитель серв-энд-воллей в туре, поэтому его матчи зачастую получаются достаточно затяжными и состоят из довольно большого количества геймов. Как пример, из семи последних трехсетовых матчей с участием Кресси только в одном было меньше 21 гейма.

Шевченко вряд ли сможет что-то противопоставить сопернику на приеме, но собственная достаточно уверенная игра на подаче позволит ему цепляться до последнего. Тай-брейк и более 23 геймов в матче не станут сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 за 1.97.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Шевченко
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Белинда Бенчич — Анастасия Потапова: прогноз на матч WTA Вашингтон 31 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
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Факел – Локомотив
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Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
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Максим Глушенков

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 2
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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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