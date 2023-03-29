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Сорана Кырстя — Арина Соболенко: прогноз на матч WTA Майами 29 марта 2023 года

Прогноз на матч WTA Майами Сорана Кырстя — Арина Соболенко 29 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

29 марта в Майами состоится четвертьфинал турнира категории 1000, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с румынкой Сораной Кырстя. Игра начнется приблизительно в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Девушки ранее никогда друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Соболенко значительно больше шансов на победу. Успех второй ракетки мира можно взять с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Триумф Кырстя доступен за 5.07 (16%).

Ставка в 1000 рублей на румынскую теннисистку в случае ее сенсационного выхода в полуфинал принесет 5070 рублей.

Эксперты не сомневаются, что Арина закроет Сорану в двух сетах. Котировка на такой результат — 1.53.

На этом турнире Соболенко катком проходится по соперницам — отдала Роджерс, Боузковой и Крейчиковой суммарно всего 15 геймов. Победу белоруски с форой (-5.5) гейма в предстоящей встрече можно оформить за 2.05.

Тотал больше 19.5 гейма предложен за 1.86, ТМ 19.5 — за 1.99.

Если считаете, что Кырстя дотянет до тай-брейка в одном из сетов, возьмите такое условие за крупные 3.75.

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Прогноз и ставка на матч Сорана Кырстя — Арина Соболенко

Румынская теннисистка очень здорово проводит связку турниров Индиан-Уэллс — Майами: дважды дошла до четвертьфинала. Семь из восьми последних матчей она завершила в двух сетах, а единственное поражение потерпела от первой ракетки мира Иги Свентек. В Майами Кырстя одолела очень неплохих соперниц — Гарсию, Мухову и Вондроушову. Правда, ни одна из них не сравнится с нынешней Соболенко.

В Индиан-Уэллсе Арина дошла до финала, где уступила набравшей такую же фантастическую форму, как и сама белоруска, Елене Рыбакиной. А на этом турнире затратила чуть больше трех часов для побед над Роджерс, Боузковой и Крейчиковой. Особенно впечатляет победа над Барборой — играющая в очень интеллектуальный теннис чешка ничего не смогла противопоставить мощи Соболенко.

Соране также будет тяжело совладать с агрессивной игрой Арины. Тем более белорусская теннисистка подправила подачу: наколотила в трех играх 16 эйсов, допустила всего три двойные ошибки и выигрывает на первом мяче более 85% розыгрышей.

Рекомендуемая ставка: Соболенко победит с форой (-4.5) гейма за 1.63.

Теннис
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
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«Детройт» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 29 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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