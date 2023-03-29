29 марта в Майами состоится четвертьфинал турнира категории 1000, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с румынкой Сораной Кырстя. Игра начнется приблизительно в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Девушки ранее никогда друг с другом не играли.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Соболенко значительно больше шансов на победу. Успех второй ракетки мира можно взять с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Триумф Кырстя доступен за 5.07 (16%).

Ставка в 1000 рублей на румынскую теннисистку в случае ее сенсационного выхода в полуфинал принесет 5070 рублей.

Эксперты не сомневаются, что Арина закроет Сорану в двух сетах. Котировка на такой результат — 1.53.

На этом турнире Соболенко катком проходится по соперницам — отдала Роджерс, Боузковой и Крейчиковой суммарно всего 15 геймов. Победу белоруски с форой (-5.5) гейма в предстоящей встрече можно оформить за 2.05.

Тотал больше 19.5 гейма предложен за 1.86, ТМ 19.5 — за 1.99.

Если считаете, что Кырстя дотянет до тай-брейка в одном из сетов, возьмите такое условие за крупные 3.75.

Прогноз и ставка на матч Сорана Кырстя — Арина Соболенко

Румынская теннисистка очень здорово проводит связку турниров Индиан-Уэллс — Майами: дважды дошла до четвертьфинала. Семь из восьми последних матчей она завершила в двух сетах, а единственное поражение потерпела от первой ракетки мира Иги Свентек. В Майами Кырстя одолела очень неплохих соперниц — Гарсию, Мухову и Вондроушову. Правда, ни одна из них не сравнится с нынешней Соболенко.

В Индиан-Уэллсе Арина дошла до финала, где уступила набравшей такую же фантастическую форму, как и сама белоруска, Елене Рыбакиной. А на этом турнире затратила чуть больше трех часов для побед над Роджерс, Боузковой и Крейчиковой. Особенно впечатляет победа над Барборой — играющая в очень интеллектуальный теннис чешка ничего не смогла противопоставить мощи Соболенко.

Соране также будет тяжело совладать с агрессивной игрой Арины. Тем более белорусская теннисистка подправила подачу: наколотила в трех играх 16 эйсов, допустила всего три двойные ошибки и выигрывает на первом мяче более 85% розыгрышей.

Рекомендуемая ставка: Соболенко победит с форой (-4.5) гейма за 1.63.