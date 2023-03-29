Сорана Кырстя — Арина Соболенко: прогноз на матч WTA Майами 29 марта 2023 года
29 марта в Майами состоится четвертьфинал турнира категории 1000, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с румынкой Сораной Кырстя. Игра начнется приблизительно в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Девушки ранее никогда друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Соболенко значительно больше шансов на победу. Успех второй ракетки мира можно взять с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Триумф Кырстя доступен за 5.07 (16%).
Ставка в 1000 рублей на румынскую теннисистку в случае ее сенсационного выхода в полуфинал принесет 5070 рублей.
Эксперты не сомневаются, что Арина закроет Сорану в двух сетах. Котировка на такой результат — 1.53.
На этом турнире Соболенко катком проходится по соперницам — отдала Роджерс, Боузковой и Крейчиковой суммарно всего 15 геймов. Победу белоруски с форой (-5.5) гейма в предстоящей встрече можно оформить за 2.05.
Тотал больше 19.5 гейма предложен за 1.86, ТМ 19.5 — за 1.99.
Если считаете, что Кырстя дотянет до тай-брейка в одном из сетов, возьмите такое условие за крупные 3.75.
Прогноз и ставка на матч Сорана Кырстя — Арина Соболенко
Румынская теннисистка очень здорово проводит связку турниров Индиан-Уэллс — Майами: дважды дошла до четвертьфинала. Семь из восьми последних матчей она завершила в двух сетах, а единственное поражение потерпела от первой ракетки мира Иги Свентек. В Майами Кырстя одолела очень неплохих соперниц — Гарсию, Мухову и Вондроушову. Правда, ни одна из них не сравнится с нынешней Соболенко.
В Индиан-Уэллсе Арина дошла до финала, где уступила набравшей такую же фантастическую форму, как и сама белоруска, Елене Рыбакиной. А на этом турнире затратила чуть больше трех часов для побед над Роджерс, Боузковой и Крейчиковой. Особенно впечатляет победа над Барборой — играющая в очень интеллектуальный теннис чешка ничего не смогла противопоставить мощи Соболенко.
Соране также будет тяжело совладать с агрессивной игрой Арины. Тем более белорусская теннисистка подправила подачу: наколотила в трех играх 16 эйсов, допустила всего три двойные ошибки и выигрывает на первом мяче более 85% розыгрышей.
Рекомендуемая ставка: Соболенко победит с форой (-4.5) гейма за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4