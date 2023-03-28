29 марта в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится на «Литл Сесарс Арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Букмекерская компания PARI считает «Питтсбург» безусловным фаворитом встречи. На победу «Пингвинз» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья идет за 4.50 (18%), успех «Детройта» — за 3.40 (29%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев льда в случае их триумфа принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

Последний матч между командами на флажке 2022 года завершился победой «Детройта» в овертайме. На то, что «Ред Уингз» не уступят по итогам 60 минут и на этот раз, котировка — 1.93.

Эксперты считают, что соперники устроят шоу и забросят довольно много шайб: ТБ 5.5 можно оформить за 1.60, ТБ 6.5 — за 2.20.

В последних пяти матчах «Питтсбург» забросил «Детройту» 27 шайб (в среднем — 5.4 за игру). ИТБ2 (3.5) идет за 2.00, ИТБ2 (4.5) — за 3.25.

Наиболее вероятный автор гола в составе гостей — Джейк Генцел (1.90). На втором месте Сидни Кросби (2.20), на третьем — Евгений Малкин (2.35).

Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Питтсбург»

«Детройт» уже абсолютно точно не сыграет в плей-офф в этом сезоне — отставание от заветной зоны за 10 матчей до конца сезона составляет 19 очков. Поэтому «Ред Уингз» могут расслабиться и продолжить показывать невзрачный хоккей. В последних 15 матчах на счету команды всего три победы, одна из которых была добыта в серии буллитов.

У «Питтсбурга» и положение значительно лучше, и результаты, и настроение — в последней встрече «Пингвинз» обыграли главного конкурента за место в плей-офф, «Вашингтон» (4:3). Плюс стоит отметить, что «Детройту» в предстоящем матче не помогут шесть игроков, среди которых набравший 29 очков нападающий Майкл Расмуссен.

В этом сезоне соперники уже встречались на льду «Литл Сесарс Арены», и тогда «Питтсбург» победил 3:2 (вел 3:0 и расслабился в конце). Вряд ли что-то поменяется и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.87.