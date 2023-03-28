«Детройт» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 29 марта 2023 года
29 марта в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится на «Литл Сесарс Арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России она показана не будет.
Букмекерская компания PARI считает «Питтсбург» безусловным фаворитом встречи. На победу «Пингвинз» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья идет за 4.50 (18%), успех «Детройта» — за 3.40 (29%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев льда в случае их триумфа принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.
Последний матч между командами на флажке 2022 года завершился победой «Детройта» в овертайме. На то, что «Ред Уингз» не уступят по итогам 60 минут и на этот раз, котировка — 1.93.
Эксперты считают, что соперники устроят шоу и забросят довольно много шайб: ТБ 5.5 можно оформить за 1.60, ТБ 6.5 — за 2.20.
В последних пяти матчах «Питтсбург» забросил «Детройту» 27 шайб (в среднем — 5.4 за игру). ИТБ2 (3.5) идет за 2.00, ИТБ2 (4.5) — за 3.25.
Наиболее вероятный автор гола в составе гостей — Джейк Генцел (1.90). На втором месте Сидни Кросби (2.20), на третьем — Евгений Малкин (2.35).
Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Питтсбург»
«Детройт» уже абсолютно точно не сыграет в плей-офф в этом сезоне — отставание от заветной зоны за 10 матчей до конца сезона составляет 19 очков. Поэтому «Ред Уингз» могут расслабиться и продолжить показывать невзрачный хоккей. В последних 15 матчах на счету команды всего три победы, одна из которых была добыта в серии буллитов.
У «Питтсбурга» и положение значительно лучше, и результаты, и настроение — в последней встрече «Пингвинз» обыграли главного конкурента за место в плей-офф, «Вашингтон» (4:3). Плюс стоит отметить, что «Детройту» в предстоящем матче не помогут шесть игроков, среди которых набравший 29 очков нападающий Майкл Расмуссен.
В этом сезоне соперники уже встречались на льду «Литл Сесарс Арены», и тогда «Питтсбург» победил 3:2 (вел 3:0 и расслабился в конце). Вряд ли что-то поменяется и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4