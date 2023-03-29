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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 29 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 29 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА — «Локомотив».
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

29 марта в Москве пройдет заключительный седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ — ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по столичному времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 18.45 мск.

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Букмекерская компания PARI считает, что в полуфинал пройдет команда Сергея Федорова. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Успех «Локомотива» доступен за 3.60 (26%), ничья — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на ярославцев в случае их выигрыша принесет выплату в 3600 рублей.

Считаете, что коллектив Игоря Никитина сдержит противника в течение 60 минут игры? Вариант Х2 оценен в 1.70.

В предыдущих двух матчах команды действовали очень аккуратно и ни разу не преодолели отметку в четыре заброшенные шайбы. ТБ 3.5 идет за 1.55, ТМ 3.5 — за 2.35. Есть и другой вариант: ТБ 4.5 за 2.30 или ТМ 4.5 за 1.60.

На обмен голами котировка — 1.25, на условие «обе забьют — нет» — 3.65.

Итоговую победу ЦСКА можно взять за 1.57, «Локомотива» — за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА встрепенулся в шестом матче — впервые в серии перебросал соперника (аж в два раза), но даже это не помогло усмирить «Локомотив». Железнодорожники устояли под натиском армейцев, реализовали два из своих немногих моментов и сравняли счет в серии.

В эмоциональном плане преимущество сейчас на стороне команды Никитина — вернувшись в игру со счета 1:3, она перехватила инициативу. И хотя заключительный матч пройдет в Москве, где ЦСКА выступает убедительнее, чем на выезде, ярославцам по силам сдержать соперника. Тем более подавляющее большинство предыдущих встреч между командами были близкими.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.70.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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Сорана Кырстя — Арина Соболенко: прогноз на матч WTA Майами 29 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
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