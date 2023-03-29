ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 29 марта 2023 года
29 марта в Москве пройдет заключительный седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ — ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по столичному времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 18.45 мск.
Букмекерская компания PARI считает, что в полуфинал пройдет команда Сергея Федорова. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Успех «Локомотива» доступен за 3.60 (26%), ничья — за 3.50 (28%).
Ставка в 1000 рублей на ярославцев в случае их выигрыша принесет выплату в 3600 рублей.
Считаете, что коллектив Игоря Никитина сдержит противника в течение 60 минут игры? Вариант Х2 оценен в 1.70.
В предыдущих двух матчах команды действовали очень аккуратно и ни разу не преодолели отметку в четыре заброшенные шайбы. ТБ 3.5 идет за 1.55, ТМ 3.5 — за 2.35. Есть и другой вариант: ТБ 4.5 за 2.30 или ТМ 4.5 за 1.60.
На обмен голами котировка — 1.25, на условие «обе забьют — нет» — 3.65.
Итоговую победу ЦСКА можно взять за 1.57, «Локомотива» — за 2.40.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»
ЦСКА встрепенулся в шестом матче — впервые в серии перебросал соперника (аж в два раза), но даже это не помогло усмирить «Локомотив». Железнодорожники устояли под натиском армейцев, реализовали два из своих немногих моментов и сравняли счет в серии.
В эмоциональном плане преимущество сейчас на стороне команды Никитина — вернувшись в игру со счета 1:3, она перехватила инициативу. И хотя заключительный матч пройдет в Москве, где ЦСКА выступает убедительнее, чем на выезде, ярославцам по силам сдержать соперника. Тем более подавляющее большинство предыдущих встреч между командами были близкими.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4