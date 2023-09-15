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«Бавария» — «Байер»: прогноз на матч бундеслиги 15 сентября 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Байер» 15 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Бавария».
Фото Global Look Press

15 сентября «Бавария» примет «Байер» на «Альянц Арене». Поединок четвертого тура бундеслиги пройдет в Мюнхене и стартует по свистку арбитра Даниэля Шлагера в 21.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
15 сент, 21:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Байер

В букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся хозяевам: поставить на успех красных можно с коэффициентом 1.59, это около 59% вероятности. Триумф леверкузенцев предложен с котировкой 4.87 (21%). Ничья оценена в 4.97 (20%).

При этом после трех туров бундеслиги лидирует именно «Байер» — набрал одинаковое с мюнхенцами количество очков, но идет выше по дополнительным показателям. Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на их победу в случае удачного исхода принесет 4870 рублей.

Последний визит «аптекарей» на «Альянц Арену» закончился звонким разгромом (0:4). Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка тоже пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.45, ТМ 3 — за 2.80.

Команды обменялись результативными ударами в трех из пяти прошлых встреч в Мюнхене. «Обе забьют» дали за 1.42, обратный вариант — за 2.90.

В половине из четырех предыдущих очных поединков «Бавария» огорчила «львов» минимум четырежды за 90 минут. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча имеется за 2.00.

Виктория парней Томаса Тухеля с форой (-1) идет за 1.88. Если предполагаете, что «Байер» навяжет фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.97.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш мюнхенцев или ничью:

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Лаутаро и Жиру разожгут миланское дерби. Россонери не забивали «Интеру» в пяти матчах подряд

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»

На «Альянц Арене» встретятся лидеры стартового отрезка бундеслиги. Причем именно мюнхенцы стоят ниже — уступают «аптекарям» по разнице мячей. В трех первых турах красные раздавили «Вердер», «Аугсбург» и «Боруссию Менхенгладбах» с общим счетом 9:2. «Байер» выступил еще ярче — расправился с «Лейпцигом», «Гладбахом» и «Дармштадтом» с результатом 11:3.

За три прошлых визита в гости к «Баварии» леверкузенцы зацепили очки лишь однажды (1:1 в марте 2022-го). А в двух случаях и вовсе уступили всухую (0:2 и 0:4). Но все это было еще до прихода Хаби Алонсо, который полностью преобразил команду и уже однажды прихлопнул мюнхенцев — во втором круге минувшего сезона на «Бай-Арене» (2:1).

Но, несмотря на сказочный старт, «львы» все еще плохо контролируют отдельные отрезки матчей — например, едва не позволили «Лейпцигу» оформить камбэк. «Байер» дважды имел превосходство в два гола, но быстро его упускал и провел заключительный отрезок, обороняя минимальное преимущество (3:2). Поэтому ввязаться в перестрелку с парнями Томаса Тухеля и вырвать хотя бы ничью в гостях у куда более мощного соперника — уже неплохой улов для только строящегося молодого коллектива. А вот хозяева точно могут рассчитывать на большее.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 3.5 за 2.04.

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СКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 15 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Роман Ежов

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 3
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Максим Кузьмин

Балтика

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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