15 сентября «Бавария» примет «Байер» на «Альянц Арене». Поединок четвертого тура бундеслиги пройдет в Мюнхене и стартует по свистку арбитра Даниэля Шлагера в 21.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 21.25 мск.

В букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся хозяевам: поставить на успех красных можно с коэффициентом 1.59, это около 59% вероятности. Триумф леверкузенцев предложен с котировкой 4.87 (21%). Ничья оценена в 4.97 (20%).

При этом после трех туров бундеслиги лидирует именно «Байер» — набрал одинаковое с мюнхенцами количество очков, но идет выше по дополнительным показателям. Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на их победу в случае удачного исхода принесет 4870 рублей.

Последний визит «аптекарей» на «Альянц Арену» закончился звонким разгромом (0:4). Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка тоже пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.45, ТМ 3 — за 2.80.

Команды обменялись результативными ударами в трех из пяти прошлых встреч в Мюнхене. «Обе забьют» дали за 1.42, обратный вариант — за 2.90.

В половине из четырех предыдущих очных поединков «Бавария» огорчила «львов» минимум четырежды за 90 минут. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча имеется за 2.00.

Виктория парней Томаса Тухеля с форой (-1) идет за 1.88. Если предполагаете, что «Байер» навяжет фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.97.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш мюнхенцев или ничью:

2:1 — за 8.25;

3:1 и 1:1 — за 10.25;

0:0 — за 11.00;

2:0 — за 11.25.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»

На «Альянц Арене» встретятся лидеры стартового отрезка бундеслиги. Причем именно мюнхенцы стоят ниже — уступают «аптекарям» по разнице мячей. В трех первых турах красные раздавили «Вердер», «Аугсбург» и «Боруссию Менхенгладбах» с общим счетом 9:2. «Байер» выступил еще ярче — расправился с «Лейпцигом», «Гладбахом» и «Дармштадтом» с результатом 11:3.

За три прошлых визита в гости к «Баварии» леверкузенцы зацепили очки лишь однажды (1:1 в марте 2022-го). А в двух случаях и вовсе уступили всухую (0:2 и 0:4). Но все это было еще до прихода Хаби Алонсо, который полностью преобразил команду и уже однажды прихлопнул мюнхенцев — во втором круге минувшего сезона на «Бай-Арене» (2:1).

Но, несмотря на сказочный старт, «львы» все еще плохо контролируют отдельные отрезки матчей — например, едва не позволили «Лейпцигу» оформить камбэк. «Байер» дважды имел превосходство в два гола, но быстро его упускал и провел заключительный отрезок, обороняя минимальное преимущество (3:2). Поэтому ввязаться в перестрелку с парнями Томаса Тухеля и вырвать хотя бы ничью в гостях у куда более мощного соперника — уже неплохой улов для только строящегося молодого коллектива. А вот хозяева точно могут рассчитывать на большее.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 3.5 за 2.04.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки