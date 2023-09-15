«Бавария» — «Байер»: прогноз на матч бундеслиги 15 сентября 2023 года
15 сентября «Бавария» примет «Байер» на «Альянц Арене». Поединок четвертого тура бундеслиги пройдет в Мюнхене и стартует по свистку арбитра Даниэля Шлагера в 21.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 21.25 мск.
В букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся хозяевам: поставить на успех красных можно с коэффициентом 1.59, это около 59% вероятности. Триумф леверкузенцев предложен с котировкой 4.87 (21%). Ничья оценена в 4.97 (20%).
При этом после трех туров бундеслиги лидирует именно «Байер» — набрал одинаковое с мюнхенцами количество очков, но идет выше по дополнительным показателям. Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на их победу в случае удачного исхода принесет 4870 рублей.
Последний визит «аптекарей» на «Альянц Арену» закончился звонким разгромом (0:4). Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка тоже пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.45, ТМ 3 — за 2.80.
Команды обменялись результативными ударами в трех из пяти прошлых встреч в Мюнхене. «Обе забьют» дали за 1.42, обратный вариант — за 2.90.
В половине из четырех предыдущих очных поединков «Бавария» огорчила «львов» минимум четырежды за 90 минут. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча имеется за 2.00.
Виктория парней Томаса Тухеля с форой (-1) идет за 1.88. Если предполагаете, что «Байер» навяжет фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.97.
Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш мюнхенцев или ничью:
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»
На «Альянц Арене» встретятся лидеры стартового отрезка бундеслиги. Причем именно мюнхенцы стоят ниже — уступают «аптекарям» по разнице мячей. В трех первых турах красные раздавили «Вердер», «Аугсбург» и «Боруссию Менхенгладбах» с общим счетом 9:2. «Байер» выступил еще ярче — расправился с «Лейпцигом», «Гладбахом» и «Дармштадтом» с результатом 11:3.
За три прошлых визита в гости к «Баварии» леверкузенцы зацепили очки лишь однажды (1:1 в марте 2022-го). А в двух случаях и вовсе уступили всухую (0:2 и 0:4). Но все это было еще до прихода Хаби Алонсо, который полностью преобразил команду и уже однажды прихлопнул мюнхенцев — во втором круге минувшего сезона на «Бай-Арене» (2:1).
Но, несмотря на сказочный старт, «львы» все еще плохо контролируют отдельные отрезки матчей — например, едва не позволили «Лейпцигу» оформить камбэк. «Байер» дважды имел превосходство в два гола, но быстро его упускал и провел заключительный отрезок, обороняя минимальное преимущество (3:2). Поэтому ввязаться в перестрелку с парнями Томаса Тухеля и вырвать хотя бы ничью в гостях у куда более мощного соперника — уже неплохой улов для только строящегося молодого коллектива. А вот хозяева точно могут рассчитывать на большее.
Рекомендуемая ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 3.5 за 2.04.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0