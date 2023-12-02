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Сегодня, 12:15

«Сочи» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» 2 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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2 декабря еще недавно входившие в топ-3 премьер-лиги, а ныне занимающие пятое место «Крылья Советов», в 17-м туре сыграют с «Сочи». Встреча команд состоится на арене «Фишт» в 16.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Картинка появится на ваших телеэкранах в 16.25 мск. Обслужит игру арбитр Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное преимущество самарцам. Победа «Крыльев Советов» предложена за 2.62, вероятность данного результата — примерно 38%. Успех «Сочи» идет за 2.71 (37%), ничья — за 3.46 (25%).

Получится ли у команды Игоря Осинькина прервать серию из четырех поражений? Вариант Х2 идет доступен за 1.51.

Если соперники забьют на двоих минимум трижды, сыграет котировка 1.79. Если меньше, тогда 2.06.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Ньюкасл» разгромил «Челси» и едва не обыграл «ПСЖ». Тен Хаг и Онана готовятся к новому испытанию

Обмен голами оценен в 1.63, противоположный результат — в 2.27.

Самый реальный точный счет отражает минимальную разницу в шансах команд — 1:1 за 6.00.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
0
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«Факел» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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