«Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года
30 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — «Сочи» и московское «Динамо». Игра пройдет на льду арены «Большой» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — серьезные фавориты: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 3.83 (25%), ничья предложена с котировкой 4.37 (20%).
Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.46, этот рынок на «Сочи» идет за 2.69.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 2.93, Ф2(0) — за 1.39;
• Ф2(-1.5) — за 2.27, Ф1(+1.5) — за 1.61.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Динамо»
Бело-голубые подошли к матчу в отличной форме: победили в пяти последних играх и ворвались в топ-6 самых скорострельных команд КХЛ. В среднем за 60 минут подопечные Алексея Кудашова забросили ровно трижды, а в двух из трех предыдущих поединков отличились по пять раз. «Сочи» же испытывает проблемы в обороне: в среднем за три периода получил в свои ворота 3,55 гола — чаще пропускает только «Витязь» (3,62). Также «леопарды» в четырех встречах кряду вытаскивали из ворот минимум три шайбы, а всего за этот промежуток отхватили 17 раз.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2(3) за 1.82 (если «Динамо» забьет ровно три раза, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1