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«Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» Москва 30 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

30 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — «Сочи» и московское «Динамо». Игра пройдет на льду арены «Большой» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — серьезные фавориты: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 3.83 (25%), ничья предложена с котировкой 4.37 (20%).

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.46, этот рынок на «Сочи» идет за 2.69.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 2.93, Ф2(0) — за 1.39;

• Ф2(-1.5) — за 2.27, Ф1(+1.5) — за 1.61.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Динамо»

Бело-голубые подошли к матчу в отличной форме: победили в пяти последних играх и ворвались в топ-6 самых скорострельных команд КХЛ. В среднем за 60 минут подопечные Алексея Кудашова забросили ровно трижды, а в двух из трех предыдущих поединков отличились по пять раз. «Сочи» же испытывает проблемы в обороне: в среднем за три периода получил в свои ворота 3,55 гола — чаще пропускает только «Витязь» (3,62). Также «леопарды» в четырех встречах кряду вытаскивали из ворот минимум три шайбы, а всего за этот промежуток отхватили 17 раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2(3) за 1.82 (если «Динамо» забьет ровно три раза, случится возврат).

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ЦСКА — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 29 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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