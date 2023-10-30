«Лада» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года
30 октября лидер Восточной конференции КХЛ «Лада» в очередном матче регулярного чемпионата сойдется с худшей командой во всей лиге — «Адмиралом». Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех команды Олега Браташа в основное время можно с коэффициентом 2.38, это около 40% вероятности. Выигрыш дальневосточного коллектива предложен за 2.77 (34%), котировка на ничью — 3.66 (26%).
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.79, этот рынок на гостей оценен в 2.01.
Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов для ставки на результат с учетом форы:
• Ф1(0 — за 1.76, Ф2(0) — за 2.05;
• Ф1(-1) — за 3.00, Ф2(+1) — за 1.38.
Тотал больше 3.5 шайбы идет за 1.50, ТМ 3.5 — за 2.47.
Прогноз и ставка на матч «Лада» — «Адмирал»
Тольяттинцы выдали успешную серию и вскарабкались на первую строчку на «Востоке»: перед игрой с «Адмиралом» они выиграли пять из шести игр, а в основное время не уступили в шести последних встречах. Коллектив из Владивостока застрял на последней строчке конференции и вообще набрал меньше всех очков в КХЛ. Гости проиграли семь из восьми предыдущих матчей регулярки, а единственную победу выцарапали в овертайме.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1