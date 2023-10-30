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Сегодня, 10:15

«Лада» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Адмирал» 30 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Лады» в матче с «Металлургом».
Фото Телеграм-канал «Лады», Telegram

30 октября лидер Восточной конференции КХЛ «Лада» в очередном матче регулярного чемпионата сойдется с худшей командой во всей лиге — «Адмиралом». Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех команды Олега Браташа в основное время можно с коэффициентом 2.38, это около 40% вероятности. Выигрыш дальневосточного коллектива предложен за 2.77 (34%), котировка на ничью — 3.66 (26%).

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.79, этот рынок на гостей оценен в 2.01.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов для ставки на результат с учетом форы:

• Ф1(0 — за 1.76, Ф2(0) — за 2.05;

• Ф1(-1) — за 3.00, Ф2(+1) — за 1.38.

Тотал больше 3.5 шайбы идет за 1.50, ТМ 3.5 — за 2.47.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Лада» — «Адмирал»

Тольяттинцы выдали успешную серию и вскарабкались на первую строчку на «Востоке»: перед игрой с «Адмиралом» они выиграли пять из шести игр, а в основное время не уступили в шести последних встречах. Коллектив из Владивостока застрял на последней строчке конференции и вообще набрал меньше всех очков в КХЛ. Гости проиграли семь из восьми предыдущих матчей регулярки, а единственную победу выцарапали в овертайме.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.76.

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«Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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