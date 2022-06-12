Словения — Сербия: прогноз на матч Лиги наций 12 июня 2022 года
Словения — главный аутсайдер четвертой группы дивизиона B Лиги наций: у команды всего один балл после трех туров. Сербия в первом круге уничтожила оппонента 4:1, ровно через неделю после той встречи, 12 июня 2022 года, «Белые орлы» сыграют со словенцами на выезде. Стартовый свисток на стадионе «Стожице» в Любляне прозвучит в 21.45 мск. Покажет игру онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Сербию явным фаворитом: коэффициент на победу команды Драгана Стойковича — 1.92, то есть около 51% вероятности. Шансы словенцев на успех оценены в 4.10 (23%). Котировка на ничью немного ниже — 3.70 (26%).
Верите, что Сербия повторит результат первого матча? Ставка в 1000 рублей на победу сербов принесет выплату в 1920 рублей.
Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи практически единогласно намекают на победу гостей:
• успех 1:0 идет за 6.20;
• ничья 1:1 — за 6.40;
• победа 2:0 — за 8.00.
Сербия в первой игре закинула словенцам четыре мяча: ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 2.07, обратный рынок доступен за 1.76.
Словения за три тура выжала всего один забитый мяч — как раз в проигранном матче с сербами. ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 3.50, ИТМ1 (1.5) идет за 1.31.
Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 2.12, ТМ 2.5 оценен в 1.77.
И для сербов, и для словенцев очный матч оказался единственным, в котором голами отметились обе сборные. Обмен забитыми мячами на предстоящую встречу оценен в 1.96, обратная ставка доступна за 1.84.
Прогноз и ставка на матч Словения — Сербия
«Белые орлы» ведут плотную борьбу с Норвегией за первое место в группе и путевку в элитный дивизион: после первого круга группового этапа Сербия отстала от конкурента на одно очко. В матче со Словенией, главным аутсайдером группы, сербы должны рассчитывать только на победу. Состав и форма команды намного лучше, чем у соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Сербии с коэффициентом 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0