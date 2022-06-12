Словения — главный аутсайдер четвертой группы дивизиона B Лиги наций: у команды всего один балл после трех туров. Сербия в первом круге уничтожила оппонента 4:1, ровно через неделю после той встречи, 12 июня 2022 года, «Белые орлы» сыграют со словенцами на выезде. Стартовый свисток на стадионе «Стожице» в Любляне прозвучит в 21.45 мск. Покажет игру онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Сербию явным фаворитом: коэффициент на победу команды Драгана Стойковича — 1.92, то есть около 51% вероятности. Шансы словенцев на успех оценены в 4.10 (23%). Котировка на ничью немного ниже — 3.70 (26%).

Верите, что Сербия повторит результат первого матча? Ставка в 1000 рублей на победу сербов принесет выплату в 1920 рублей.

Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи практически единогласно намекают на победу гостей:

• успех 1:0 идет за 6.20;

• ничья 1:1 — за 6.40;

• победа 2:0 — за 8.00.

Сербия в первой игре закинула словенцам четыре мяча: ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 2.07, обратный рынок доступен за 1.76.

Словения за три тура выжала всего один забитый мяч — как раз в проигранном матче с сербами. ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 3.50, ИТМ1 (1.5) идет за 1.31.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 2.12, ТМ 2.5 оценен в 1.77.

И для сербов, и для словенцев очный матч оказался единственным, в котором голами отметились обе сборные. Обмен забитыми мячами на предстоящую встречу оценен в 1.96, обратная ставка доступна за 1.84.

Прогноз и ставка на матч Словения — Сербия

«Белые орлы» ведут плотную борьбу с Норвегией за первое место в группе и путевку в элитный дивизион: после первого круга группового этапа Сербия отстала от конкурента на одно очко. В матче со Словенией, главным аутсайдером группы, сербы должны рассчитывать только на победу. Состав и форма команды намного лучше, чем у соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Сербии с коэффициентом 1.92.