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Словения — Сербия: прогноз на матч Лиги наций 12 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Словения — Сербия 12 июня 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Сербии в матче со Швецией.
Фото Global Look Press

Словения — главный аутсайдер четвертой группы дивизиона B Лиги наций: у команды всего один балл после трех туров. Сербия в первом круге уничтожила оппонента 4:1, ровно через неделю после той встречи, 12 июня 2022 года, «Белые орлы» сыграют со словенцами на выезде. Стартовый свисток на стадионе «Стожице» в Любляне прозвучит в 21.45 мск. Покажет игру онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 4
12 июн, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Сербия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Сербию явным фаворитом: коэффициент на победу команды Драгана Стойковича — 1.92, то есть около 51% вероятности. Шансы словенцев на успех оценены в 4.10 (23%). Котировка на ничью немного ниже — 3.70 (26%).

Верите, что Сербия повторит результат первого матча? Ставка в 1000 рублей на победу сербов принесет выплату в 1920 рублей.

Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи практически единогласно намекают на победу гостей:

• успех 1:0 идет за 6.20;

• ничья 1:1 — за 6.40;

• победа 2:0 — за 8.00.

Сербия в первой игре закинула словенцам четыре мяча: ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 2.07, обратный рынок доступен за 1.76.

Словения за три тура выжала всего один забитый мяч — как раз в проигранном матче с сербами. ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 3.50, ИТМ1 (1.5) идет за 1.31.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 2.12, ТМ 2.5 оценен в 1.77.

И для сербов, и для словенцев очный матч оказался единственным, в котором голами отметились обе сборные. Обмен забитыми мячами на предстоящую встречу оценен в 1.96, обратная ставка доступна за 1.84.

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Прогноз и ставка на матч Словения — Сербия

«Белые орлы» ведут плотную борьбу с Норвегией за первое место в группе и путевку в элитный дивизион: после первого круга группового этапа Сербия отстала от конкурента на одно очко. В матче со Словенией, главным аутсайдером группы, сербы должны рассчитывать только на победу. Состав и форма команды намного лучше, чем у соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Сербии с коэффициентом 1.92.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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