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Швейцария — Португалия: где смотреть матч Лиги наций 12 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду в матче против сборной Чехии.
Фото Global Look Press

Португалия уничтожила Швейцарию (4:0) в первом круге группового этапа Лиги наций, спустя неделю команды сыграют на поле проигравших. Матч на арене «Стад де Женев» в Каруже начнется в 21.45 по московскому времени, прямой эфир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Игру рассудит Фран Йович из Хорватии.

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Португалия

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшим фаворитом матча идут португальцы. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.03, вероятность — примерно 48%. Успех швейцарцев оценен в 3.90 (24%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью чуть ниже — 3.50 (27%).

Верите в повторение результата первого матча? Ставка в 1000 рублей на победу Португалии принесет выигрыш 2030 рублей.

Швейцария проиграла все три матча Лиги наций и до сих пор не набрала ни одного очка: команда рискует вылететь из элитного дивизиона. Считаете, что с португальцами «Красные крестоносцы» наконец наберут первые баллы? 1Х можно оформить за 1.84.

Три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча оставляют швейцарцам небольшие шансы:

  • ничья 1:1 идет за 6.60;
  • победа Португалии 1:0 — за 7.00;
  • успех 2:1 — за 8.20.

Несмотря на наличие звездных нападающих (Бриль Эмболо, Джердан Шакири, Харис Сеферович, Ноа Окафор), Швейцария за три тура вымучила только один забитый мяч — прилетело Чехии в стартовом поединке. ИТБ1 (1.5) на игру с Португалией можно взять с коэффициентом 3.00, ИТМ1 (1.5) идет за 1.38.

Криштиану Роналду, сборная Португалии. Швейцария — Португалия: Роналду с партнерами повторят на бис?

Португальцы играют намного результативнее: за три матча оформили уже семь забитых мячей. ИТБ2 (1.5) предложен с котировкой 2.00, обратный рынок доступен за 1.82.

Также португальцы очень надежно действуют в обороне: пропустили всего один мяч от Испании в первом туре. Есть шансы, что рынок на голы от обеих команд снова не зайдет: коэффициент на него — 1.81, «обе забьют — нет» идет за 2.00.

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Испания — Чехия: где смотреть матч Лиги наций 12 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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