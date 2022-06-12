Португалия уничтожила Швейцарию (4:0) в первом круге группового этапа Лиги наций, спустя неделю команды сыграют на поле проигравших. Матч на арене «Стад де Женев» в Каруже начнется в 21.45 по московскому времени, прямой эфир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Игру рассудит Фран Йович из Хорватии.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшим фаворитом матча идут португальцы. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.03, вероятность — примерно 48%. Успех швейцарцев оценен в 3.90 (24%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью чуть ниже — 3.50 (27%).

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Швейцария проиграла все три матча Лиги наций и до сих пор не набрала ни одного очка: команда рискует вылететь из элитного дивизиона. Считаете, что с португальцами «Красные крестоносцы» наконец наберут первые баллы? 1Х можно оформить за 1.84.

Три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча оставляют швейцарцам небольшие шансы:

ничья 1:1 идет за 6.60 ;

победа Португалии 1:0 — за 7.00 ;

успех 2:1 — за 8.20 .

Несмотря на наличие звездных нападающих (Бриль Эмболо, Джердан Шакири, Харис Сеферович, Ноа Окафор), Швейцария за три тура вымучила только один забитый мяч — прилетело Чехии в стартовом поединке. ИТБ1 (1.5) на игру с Португалией можно взять с коэффициентом 3.00, ИТМ1 (1.5) идет за 1.38.

Португальцы играют намного результативнее: за три матча оформили уже семь забитых мячей. ИТБ2 (1.5) предложен с котировкой 2.00, обратный рынок доступен за 1.82.

Также португальцы очень надежно действуют в обороне: пропустили всего один мяч от Испании в первом туре. Есть шансы, что рынок на голы от обеих команд снова не зайдет: коэффициент на него — 1.81, «обе забьют — нет» идет за 2.00.