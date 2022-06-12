Швейцария — Португалия: где смотреть матч Лиги наций 12 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Португалия уничтожила Швейцарию (4:0) в первом круге группового этапа Лиги наций, спустя неделю команды сыграют на поле проигравших. Матч на арене «Стад де Женев» в Каруже начнется в 21.45 по московскому времени, прямой эфир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Игру рассудит Фран Йович из Хорватии.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшим фаворитом матча идут португальцы. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.03, вероятность — примерно 48%. Успех швейцарцев оценен в 3.90 (24%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью чуть ниже — 3.50 (27%).
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Швейцария проиграла все три матча Лиги наций и до сих пор не набрала ни одного очка: команда рискует вылететь из элитного дивизиона. Считаете, что с португальцами «Красные крестоносцы» наконец наберут первые баллы? 1Х можно оформить за 1.84.
Три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча оставляют швейцарцам небольшие шансы:
Несмотря на наличие звездных нападающих (Бриль Эмболо, Джердан Шакири, Харис Сеферович, Ноа Окафор), Швейцария за три тура вымучила только один забитый мяч — прилетело Чехии в стартовом поединке. ИТБ1 (1.5) на игру с Португалией можно взять с коэффициентом 3.00, ИТМ1 (1.5) идет за 1.38.
Португальцы играют намного результативнее: за три матча оформили уже семь забитых мячей. ИТБ2 (1.5) предложен с котировкой 2.00, обратный рынок доступен за 1.82.
Также португальцы очень надежно действуют в обороне: пропустили всего один мяч от Испании в первом туре. Есть шансы, что рынок на голы от обеих команд снова не зайдет: коэффициент на него — 1.81, «обе забьют — нет» идет за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0