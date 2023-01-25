25 января в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» пройдет шестое армейское дерби в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. Очередной матч между СКА и ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.13, вероятность — примерно 45%. Выигрыш московских армейцев предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за чуть большие 3.60 (25%).

Считаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.

Также можно поставить на победу одной из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев предложен за 1.62, на гостей — за 2.30.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.43;

• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.19.

Команды встречались в этом сезоне уже пять раз: петербуржцы лишь однажды обыграли соперника в основное время. Еще один матч закончился победой СКА в овертайме, а три последние игры завершились успехами ЦСКА в основное время. Поставить на то, что коллектив Сергея Федорова снова как минимум не уступит после трех периодов, можно за 1.67.

Команды имеют лучшую результативность в КХЛ: СКА в среднем за матч забрасывает 3.56 шайбы, ЦСКА — 3.02. Ждете яркое дерби? Тотал больше 5.5 гола доступен за 2.30, ТМ 5.5 — за 1.57.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, можно оформить за 1.83.