Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 25 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — ЦСКА 25 января 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Максим Мамин (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

25 января в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» пройдет шестое армейское дерби в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. Очередной матч между СКА и ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

Харри Магуайр. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: даже Магуайр не спасет гостей от пропущенного мяча

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.13, вероятность — примерно 45%. Выигрыш московских армейцев предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за чуть большие 3.60 (25%).

Считаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.

Также можно поставить на победу одной из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев предложен за 1.62, на гостей — за 2.30.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.43;

• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.19.

Команды встречались в этом сезоне уже пять раз: петербуржцы лишь однажды обыграли соперника в основное время. Еще один матч закончился победой СКА в овертайме, а три последние игры завершились успехами ЦСКА в основное время. Поставить на то, что коллектив Сергея Федорова снова как минимум не уступит после трех периодов, можно за 1.67.

Яшкин, Хайруллин и&nbsp;Пашнин. СКА — ЦСКА: парни Ротенберга снова споткнутся об лучшую команду Москвы?

Команды имеют лучшую результативность в КХЛ: СКА в среднем за матч забрасывает 3.56 шайбы, ЦСКА — 3.02. Ждете яркое дерби? Тотал больше 5.5 гола доступен за 2.30, ТМ 5.5 — за 1.57.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, можно оформить за 1.83.

0
Читайте также
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Australian Open 25 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости