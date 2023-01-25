СКА — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 25 января 2023 года онлайн в прямом эфире
25 января в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» пройдет шестое армейское дерби в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. Очередной матч между СКА и ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.13, вероятность — примерно 45%. Выигрыш московских армейцев предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за чуть большие 3.60 (25%).
Считаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.
Также можно поставить на победу одной из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев предложен за 1.62, на гостей — за 2.30.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.43;
• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.19.
Команды встречались в этом сезоне уже пять раз: петербуржцы лишь однажды обыграли соперника в основное время. Еще один матч закончился победой СКА в овертайме, а три последние игры завершились успехами ЦСКА в основное время. Поставить на то, что коллектив Сергея Федорова снова как минимум не уступит после трех периодов, можно за 1.67.
Команды имеют лучшую результативность в КХЛ: СКА в среднем за матч забрасывает 3.56 шайбы, ЦСКА — 3.02. Ждете яркое дерби? Тотал больше 5.5 гола доступен за 2.30, ТМ 5.5 — за 1.57.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, можно оформить за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2