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«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Australian Open 25 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 25 января 2023 года
Евгений Коростелев
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«Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

25 января в полуфинале Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сити Граунд». Прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
25 янв, 23:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «МЮ». На победу манкунианцев в основное время можно поставить за 1.61, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Ноттингем Форест» — за 5.60 (14%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5600 рублей, а чистая прибыль составит 4600 рублей.

Если считаете, что «Ноттингем» не проиграет, оформите ставку за 2.40.

В этом матче доступна линия на проход в финал: триумф «Фореста» предложен за крупные 6.80, на «МЮ» можно поставить за 1.13.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

«Манчестер Юнайтед» обменивался голами с соперниками в трех последних матчах. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

В последних десяти матчах «МЮ» забивал в среднем два мяча за игру, «Ноттингем» ограничивался 1.3 гола. Котировка на ИТМ1 (1.5) — 1.27, на ИТБ2 (1.5) — 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу манкунианцев за 6.50.

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Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» зимой показывает очень качественный футбол и отличные результаты: после паузы на ЧМ выиграл семь матчей подряд (в том числе победил «Сити» — 2:1). В последних двух встречах случились ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражение от «Арсенала» (2:3), но в обоих случаях манкунианцы пропустили поздние голы из ничего.

«Ноттингем» слишком слаб, чтобы остановить команду тен Хага. Команды встречались меньше месяца назад, и тогда «МЮ» разгромил соперника со счетом 3:0. В Кубке же «красным дьяволам» хватит просто победы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.61.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 25 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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