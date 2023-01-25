25 января в полуфинале Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сити Граунд». Прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «МЮ». На победу манкунианцев в основное время можно поставить за 1.61, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Ноттингем Форест» — за 5.60 (14%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5600 рублей, а чистая прибыль составит 4600 рублей.

Если считаете, что «Ноттингем» не проиграет, оформите ставку за 2.40.

В этом матче доступна линия на проход в финал: триумф «Фореста» предложен за крупные 6.80, на «МЮ» можно поставить за 1.13.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

«Манчестер Юнайтед» обменивался голами с соперниками в трех последних матчах. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

В последних десяти матчах «МЮ» забивал в среднем два мяча за игру, «Ноттингем» ограничивался 1.3 гола. Котировка на ИТМ1 (1.5) — 1.27, на ИТБ2 (1.5) — 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу манкунианцев за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» зимой показывает очень качественный футбол и отличные результаты: после паузы на ЧМ выиграл семь матчей подряд (в том числе победил «Сити» — 2:1). В последних двух встречах случились ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражение от «Арсенала» (2:3), но в обоих случаях манкунианцы пропустили поздние голы из ничего.

«Ноттингем» слишком слаб, чтобы остановить команду тен Хага. Команды встречались меньше месяца назад, и тогда «МЮ» разгромил соперника со счетом 3:0. В Кубке же «красным дьяволам» хватит просто победы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.61.