«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Australian Open 25 января 2023 года
25 января в полуфинале Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сити Граунд». Прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр — Майкл Оливер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «МЮ». На победу манкунианцев в основное время можно поставить за 1.61, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Ноттингем Форест» — за 5.60 (14%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5600 рублей, а чистая прибыль составит 4600 рублей.
Если считаете, что «Ноттингем» не проиграет, оформите ставку за 2.40.
В этом матче доступна линия на проход в финал: триумф «Фореста» предложен за крупные 6.80, на «МЮ» можно поставить за 1.13.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.
«Манчестер Юнайтед» обменивался голами с соперниками в трех последних матчах. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
В последних десяти матчах «МЮ» забивал в среднем два мяча за игру, «Ноттингем» ограничивался 1.3 гола. Котировка на ИТМ1 (1.5) — 1.27, на ИТБ2 (1.5) — 1.75.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу манкунианцев за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» зимой показывает очень качественный футбол и отличные результаты: после паузы на ЧМ выиграл семь матчей подряд (в том числе победил «Сити» — 2:1). В последних двух встречах случились ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражение от «Арсенала» (2:3), но в обоих случаях манкунианцы пропустили поздние голы из ничего.
«Ноттингем» слишком слаб, чтобы остановить команду тен Хага. Команды встречались меньше месяца назад, и тогда «МЮ» разгромил соперника со счетом 3:0. В Кубке же «красным дьяволам» хватит просто победы.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2