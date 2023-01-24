СКА — ЦСКА: парни Ротенберга снова споткнутся об лучшую команду Москвы?
Хозяевам не хватит результативности Хайруллина и Яшкина для победы.
25 января в КХЛ состоится очередная встреча топ-команд Москвы и Санкт-Петербурга — СКА примет ЦСКА. Игра состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 25 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам льда. На победу СКА в основное время можно поставить за 2.13, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (22%), успех ЦСКА — за 3.20 (31%).
Команда Сергея Федорова победила коллектив Романа Ротенберга в трех последних встречах. На то, что москвичи не уступят по итогам 60 минут в предстоящей игре, котировка — 1.67.
Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.62, триумф гостей — за 2.30.
Команды встречались 17 января и забросили на двоих шесть шайб (4:2 в пользу ЦСКА). Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.15.
На то, что и СКА, и ЦСКА забросят минимум по две шайбы, коэффициент — 1.83.
Гол лучшего бомбардира КХЛ Марата Хайруллина можно взять за 2.95. На точный бросок самого полезного игрока ЦСКА Константина Окулова котировка — 2.73.
Победа хозяев хотя бы в одном периоде оценена в 1.23, гостей — в 1.43.
Отличный коэффициент 3.55 на то, что в игре произойдет замена вратаря.
СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 25 января 2023 года
Для СКА перед скорым стартом Кубка Гагарина сложилась неприятная тенденция — армейцы Санкт-Петербурга стали легкой мишенью для ЦСКА. Команда Сергея Федорова выиграла у коллектива Романа Ротенберга три последних матча, причем все в основное время. В недавней встрече 17 января армейцы Северной столицы вообще горели 0:3 после двух периодов и только в третьей двадцатиминутке слегка отыграли отставание — 2:4.
То поражение стало для СКА единственным в семи последних матчах, поэтому он продолжает уверенно возглавлять таблицу «Запада». На счету лидера 33 победы в 55 матчах, а также 3.4 заброшенные шайбы в среднем за игру и 2.07 пропущенные.
Правда, в ворота ЦСКА команда Ротенберга в последний раз закинула больше двух шайб три матча назад, победив 6:2. Кстати, та встреча тоже состоялась в Санкт-Петербурге. На то, что СКА вдохновится домашним льдом и забьет минимум три шайбы, котировка — 1.79. На ИТМ1 (2.5) — 1.96.
У СКА в топ-15 бомбардиров КХЛ сразу четыре игрока: Хайруллин (24+25), Яшкин (31+15), Никишин (9+35) и Гусев (19+22). Лидер ЦСКА — Константин Окулов — занимает только 17-е место (15+26). Правда, наличие только одного игрока в двадцатке рейтинга не мешает всему ЦСКА также показывать высокую результативность. Армейцы Москвы забросили 154 шайбы в 53 играх (2.90). По три и более гола они отправили в ворота СКА в четырех из семи последних матчах команд.
Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА
ЦСКА проиграл два последних матча: сначала уступил в серии буллитов московскому «Динамо» (1:2), а затем сдался «Торпедо» (1:3). Однако стоит помнить, что команда Федорова блестяще настраивается на топовых соперников: три подряд победы над СКА — тому подтверждение.
Очередной матч против самого принципиального противника — новая мотивация. Достать питерцев в таблице будет тяжело, но побороться за престиж и собственное удовлетворение — почему бы и нет?
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2