Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — ЦСКА 25 января 2023 года

Хозяевам не хватит результативности Хайруллина и Яшкина для победы.

25 января в КХЛ состоится очередная встреча топ-команд Москвы и Санкт-Петербурга — СКА примет ЦСКА. Игра состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 25 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам льда. На победу СКА в основное время можно поставить за 2.13, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (22%), успех ЦСКА — за 3.20 (31%).

Команда Сергея Федорова победила коллектив Романа Ротенберга в трех последних встречах. На то, что москвичи не уступят по итогам 60 минут в предстоящей игре, котировка — 1.67.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.62, триумф гостей — за 2.30.

Команды встречались 17 января и забросили на двоих шесть шайб (4:2 в пользу ЦСКА). Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.15.

На то, что и СКА, и ЦСКА забросят минимум по две шайбы, коэффициент — 1.83.

Гол лучшего бомбардира КХЛ Марата Хайруллина можно взять за 2.95. На точный бросок самого полезного игрока ЦСКА Константина Окулова котировка — 2.73.

Победа хозяев хотя бы в одном периоде оценена в 1.23, гостей — в 1.43.

Отличный коэффициент 3.55 на то, что в игре произойдет замена вратаря.

СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 25 января 2023 года

Для СКА перед скорым стартом Кубка Гагарина сложилась неприятная тенденция — армейцы Санкт-Петербурга стали легкой мишенью для ЦСКА. Команда Сергея Федорова выиграла у коллектива Романа Ротенберга три последних матча, причем все в основное время. В недавней встрече 17 января армейцы Северной столицы вообще горели 0:3 после двух периодов и только в третьей двадцатиминутке слегка отыграли отставание — 2:4.

То поражение стало для СКА единственным в семи последних матчах, поэтому он продолжает уверенно возглавлять таблицу «Запада». На счету лидера 33 победы в 55 матчах, а также 3.4 заброшенные шайбы в среднем за игру и 2.07 пропущенные.

Правда, в ворота ЦСКА команда Ротенберга в последний раз закинула больше двух шайб три матча назад, победив 6:2. Кстати, та встреча тоже состоялась в Санкт-Петербурге. На то, что СКА вдохновится домашним льдом и забьет минимум три шайбы, котировка — 1.79. На ИТМ1 (2.5) — 1.96.

У СКА в топ-15 бомбардиров КХЛ сразу четыре игрока: Хайруллин (24+25), Яшкин (31+15), Никишин (9+35) и Гусев (19+22). Лидер ЦСКА — Константин Окулов — занимает только 17-е место (15+26). Правда, наличие только одного игрока в двадцатке рейтинга не мешает всему ЦСКА также показывать высокую результативность. Армейцы Москвы забросили 154 шайбы в 53 играх (2.90). По три и более гола они отправили в ворота СКА в четырех из семи последних матчах команд.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

ЦСКА проиграл два последних матча: сначала уступил в серии буллитов московскому «Динамо» (1:2), а затем сдался «Торпедо» (1:3). Однако стоит помнить, что команда Федорова блестяще настраивается на топовых соперников: три подряд победы над СКА — тому подтверждение.

Очередной матч против самого принципиального противника — новая мотивация. Достать питерцев в таблице будет тяжело, но побороться за престиж и собственное удовлетворение — почему бы и нет?

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.67.