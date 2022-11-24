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Швейцария — Камерун: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Швейцария — Камерун 24 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Сборная Камеруна в квалификации.
Фото Global Look Press

24 ноября в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Швейцарии и Камеруна. Матч начнется в 13.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 12.55 мск.

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Швейцария
Камерун

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на Швейцарию можно за 1.78, это примерно 56% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (27%), победа камерунцев — за 5.60 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

На этом чемпионате мира андердоги умеют удивлять: саудиты победили Аргентину, японцы — Германию. Если считаете, что Камерун продолжит тренд и подарит сенсацию, — оформите ставку «К2 не проиграет» за 2.16.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.30, Ф2(0) — за 3.90.

Ни в одной из пяти прошедших игр Камеруна не прошел «верх» по голам. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.71.

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Эксперты не рассчитывают на обмен голами — вариант «обе забьют» оценили в 1.69.

Джердан Шакири — один из героев сборной Швейцарии. Однако гол от него доступен за солидный коэффициент 4.25. А у Гранита Джаки шансов отличиться еще меньше, котировка — 8.00.

Четыре наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Швейцарии — за 5.40;

• 2:0 — за 6.80;

• 1:1 — за 6.80.

• 2:1 — за 8.50.

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Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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Бельгия — Канада: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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