Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Бельгия — Канада: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Бельгийцы тренируются.
Фото Global Look Press

23 ноября в матче первого тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Бельгии и Канады. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Джанни Сиказве.

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Бельгия
Канада

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в «дьяволов». Поставить на бельгийцев можно за 1.57, это примерно 65% вероятности. Ничья доступна за 4.40 (21%), успех канадцев — за 6.20 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат при положительном исходе будет выплачено 4400 рублей.

Если считаете, что канадцы не уступят в первом за долгие годы матче на чемпионате мира, оформите ставку за 2.55.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.92, Ф2(+1) — за 1.98. Однако если победитель выиграет с разницей в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Вариант «обе забьют» встречался в семи из десяти прошедших матчей Бельгии. Поставить на обмен голами можно за 1.90.

Альфонсо Дэвис, Канада. Последний матч на ЧМ Канада проиграла СССР. Азар и де Брёйне продлят серию поражений соперника?

Эксперты ждут результативную встречу — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82.

Кевин де Брейне — один из лучших распасовщиков в мире. Если ждете от него голевой передачи, можете поставить на ассист от полузащитника «Сити» за 2.00. А если рассчитываете на гол КДБ, то такой вариант идет за 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Бельгии — за 6.80;

• 2:0 — за 7.10;

• 1:1 — за 7.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Канады по футболу
0
Читайте также
Русский боец хочет отсудить у Конора 30 миллионов долларов из-за виски
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
В ЕС заявили о полном замещении выбывшего из поставок российского газа
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Где лучше всего отдыхать в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания — Коста-Рика: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости