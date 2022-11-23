Бельгия — Канада: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
23 ноября в матче первого тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Бельгии и Канады. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Джанни Сиказве.
Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в «дьяволов». Поставить на бельгийцев можно за 1.57, это примерно 65% вероятности. Ничья доступна за 4.40 (21%), успех канадцев — за 6.20 (14%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат при положительном исходе будет выплачено 4400 рублей.
Если считаете, что канадцы не уступят в первом за долгие годы матче на чемпионате мира, оформите ставку за 2.55.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.92, Ф2(+1) — за 1.98. Однако если победитель выиграет с разницей в один мяч, сумма ставки вернется на счет.
Вариант «обе забьют» встречался в семи из десяти прошедших матчей Бельгии. Поставить на обмен голами можно за 1.90.
Эксперты ждут результативную встречу — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82.
Кевин де Брейне — один из лучших распасовщиков в мире. Если ждете от него голевой передачи, можете поставить на ассист от полузащитника «Сити» за 2.00. А если рассчитываете на гол КДБ, то такой вариант идет за 2.95.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 1:0 в пользу Бельгии — за 6.80;
• 2:0 — за 7.10;
• 1:1 — за 7.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2