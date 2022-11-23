23 ноября в матче первого тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Бельгии и Канады. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Джанни Сиказве.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в «дьяволов». Поставить на бельгийцев можно за 1.57, это примерно 65% вероятности. Ничья доступна за 4.40 (21%), успех канадцев — за 6.20 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат при положительном исходе будет выплачено 4400 рублей.

Если считаете, что канадцы не уступят в первом за долгие годы матче на чемпионате мира, оформите ставку за 2.55.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.92, Ф2(+1) — за 1.98. Однако если победитель выиграет с разницей в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Вариант «обе забьют» встречался в семи из десяти прошедших матчей Бельгии. Поставить на обмен голами можно за 1.90.

Эксперты ждут результативную встречу — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82.

Кевин де Брейне — один из лучших распасовщиков в мире. Если ждете от него голевой передачи, можете поставить на ассист от полузащитника «Сити» за 2.00. А если рассчитываете на гол КДБ, то такой вариант идет за 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Бельгии — за 6.80;

• 2:0 — за 7.10;

• 1:1 — за 7.70.