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Бразилия — Сербия: прогноз на матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Бразилия — Сербия 24 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Неймар, сборная Бразилии.
Фото Global Look Press

24 ноября в матче первого тура чемпионата мира сыграет один из главных фаворитов турнира — сборная Бразилии. Соперником станет сборная Сербии, а местом встречи — Национальный стадион в Лусаиле. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Бразилия
Сербия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами бразильцев. Поставить на них можно за 1.48, это примерно 68% вероятности. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех сербов — за 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае положительного исхода выплата составит 4800 рублей.

Последний раз сербы уступили в июне, с тех пор их беспроигрышная серия составляет пять матчей. Если считаете, что и в этот раз все для них сложится удачно, оформите ставку за 2.90.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.68.

За последние пять игр Бразилия и Сербия на двоих забили 32 мяча, поэтому эксперты не сомневаются в результативности встречи. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.70.

Вариант «обе забьют» оценили в 1.88, обратный исход — в 1.92.

В сборных хватает звезд — так, на гол Неймара можно поставить за 2.00, на такой же исход у его сербского визави Влаховича — за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу бразильцев за 6.80.

Неймар на&nbsp;тренировке сборной Бразилии. За противостоянием Месси и Роналду все забыли про Неймара. Он напомнит о себе в матче против Сербии

Прогноз и ставка на матч Бразилия — Сербия

От сборной Сербии многие ждут сенсации на турнире, и не зря — в команде много звезд, сложилось отличное поколение и получается хорошая игра. Так, за последние пять матчей команда Драгана Стойковича устроила два разгрома (5:1 и 4:1), а общий счет отрезка — 14:4. Есть кому забивать — тут и Митрович, и Влахович, и Тадич.

Вот только конкретно в матче с Бразилией сенсации ждать тяжело. У них все так же, как и у Сербии, только лучше, дольше и прочнее. Поэтому победы сербов или даже ничьей не проглядывается. Но у команды есть характер. Уже шесть матчей они забивают минимум один мяч. Забить бразильцам на ЧМ — хорошее достижение.

Рекомендуемая ставка: К2 забьет за 1.67.

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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Швейцария — Камерун: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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