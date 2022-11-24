24 ноября в матче первого тура чемпионата мира сыграет один из главных фаворитов турнира — сборная Бразилии. Соперником станет сборная Сербии, а местом встречи — Национальный стадион в Лусаиле. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами бразильцев. Поставить на них можно за 1.48, это примерно 68% вероятности. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех сербов — за 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае положительного исхода выплата составит 4800 рублей.

Последний раз сербы уступили в июне, с тех пор их беспроигрышная серия составляет пять матчей. Если считаете, что и в этот раз все для них сложится удачно, оформите ставку за 2.90.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.68.

За последние пять игр Бразилия и Сербия на двоих забили 32 мяча, поэтому эксперты не сомневаются в результативности встречи. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.70.

Вариант «обе забьют» оценили в 1.88, обратный исход — в 1.92.

В сборных хватает звезд — так, на гол Неймара можно поставить за 2.00, на такой же исход у его сербского визави Влаховича — за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу бразильцев за 6.80.

Прогноз и ставка на матч Бразилия — Сербия

От сборной Сербии многие ждут сенсации на турнире, и не зря — в команде много звезд, сложилось отличное поколение и получается хорошая игра. Так, за последние пять матчей команда Драгана Стойковича устроила два разгрома (5:1 и 4:1), а общий счет отрезка — 14:4. Есть кому забивать — тут и Митрович, и Влахович, и Тадич.

Вот только конкретно в матче с Бразилией сенсации ждать тяжело. У них все так же, как и у Сербии, только лучше, дольше и прочнее. Поэтому победы сербов или даже ничьей не проглядывается. Но у команды есть характер. Уже шесть матчей они забивают минимум один мяч. Забить бразильцам на ЧМ — хорошее достижение.

Рекомендуемая ставка: К2 забьет за 1.67.