Бразилия — Сербия: прогноз на матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года
24 ноября в матче первого тура чемпионата мира сыграет один из главных фаворитов турнира — сборная Бразилии. Соперником станет сборная Сербии, а местом встречи — Национальный стадион в Лусаиле. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами бразильцев. Поставить на них можно за 1.48, это примерно 68% вероятности. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех сербов — за 7.00 (11%).
При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае положительного исхода выплата составит 4800 рублей.
Последний раз сербы уступили в июне, с тех пор их беспроигрышная серия составляет пять матчей. Если считаете, что и в этот раз все для них сложится удачно, оформите ставку за 2.90.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.68.
За последние пять игр Бразилия и Сербия на двоих забили 32 мяча, поэтому эксперты не сомневаются в результативности встречи. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.70.
Вариант «обе забьют» оценили в 1.88, обратный исход — в 1.92.
В сборных хватает звезд — так, на гол Неймара можно поставить за 2.00, на такой же исход у его сербского визави Влаховича — за 4.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу бразильцев за 6.80.
Прогноз и ставка на матч Бразилия — Сербия
От сборной Сербии многие ждут сенсации на турнире, и не зря — в команде много звезд, сложилось отличное поколение и получается хорошая игра. Так, за последние пять матчей команда Драгана Стойковича устроила два разгрома (5:1 и 4:1), а общий счет отрезка — 14:4. Есть кому забивать — тут и Митрович, и Влахович, и Тадич.
Вот только конкретно в матче с Бразилией сенсации ждать тяжело. У них все так же, как и у Сербии, только лучше, дольше и прочнее. Поэтому победы сербов или даже ничьей не проглядывается. Но у команды есть характер. Уже шесть матчей они забивают минимум один мяч. Забить бразильцам на ЧМ — хорошее достижение.
Рекомендуемая ставка: К2 забьет за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2