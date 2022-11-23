Прогноз и ставка на матч Уругвай — Южная Корея в рамках чемпионата мира по футболу 24.11.2022 года в Катаре

Нападающие Уругвая приехали в Катар в шикарной форме.

24 ноября — заключительный игровой день первого тура группового этапа чемпионата мира. В группе H встретятся Уругвай и Южная Корея. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», начало — в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Уругвай — Южная Корея 24 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде из Южной Америки: поставить на победу Уругвая можно с коэффициентом 1.78, это примерно 55% вероятности. Успех «азиатских тигров» предложен с котировкой 5.40 (18%), ничья идет за меньшие 3.60 (27%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают существенное преимущество «чарруа»:

• успех Уругвая 1:0 идет за 5.00;

• победа 2:0 — за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.70.

Сборные уже в третий раз встретятся на чемпионате мира: играли в 2010-м (1/8 финала) и 1990-м (групповой этап). Оба матча закончились победами уругвайцев с минимальной разницей (2:1 и 1:0). Верите, что в предстоящей встрече корейцы не уступят? Этот рынок оценен в 2.16.

В составах команд есть элитные нападающие: за Уругвай выступают Дарвин Нуньес, Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Главная надежда Кореи — Сон Хын Мин. При этом аналитики не сильно верят в результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.62.

Уругвай — Южная Корея: прогноз и анализ матча 24 ноября 2022 года

Южная Корея привезла в Катар один из самых дешевых составов: стоимость, по оценке сайта Transfermarkt, — 165 млн евро. При этом 70 из них — ценник Сон Хын Мина, главной звезды сборной. Не считая нападающего «Тоттенхэма», в команде мало кто выступает в топовых европейских лигах. Кроме Сона, в Европе бегают Ким Мин Джэ («Наполи»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Хван Уй Джо («Олимпиакос»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Чон У Ен («Фрайбург»)

Ростер «чарруа» намного статуснее: практически все футболисты играют в Европе. В сборной Уругвая есть футболисты «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Барселоны», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и других топ-клубов. Также в команде много опытных игроков, которые уже добивались успеха на чемпионате мира: Фернандо Муслера, Мартин Касерес, Диего Годин, Кавани и Суарес на турнире 2010 года заняли четвертое место.

Также впечатляют последние результаты Уругвая: команда в 2022-м проиграла лишь один матч из девяти — Ирану в товарищеской встрече (0:1). При этом в южноамериканском отборе «чарруа» разобрались с крепкими Чили (2:0) и Перу (1:0), а в товарищеских играх разбили Мексику (3:0) и Канаду (2:0).

Ждете еще один бодрый матч от уругвайцев? Индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 1.5 мяча предложен за 2.08, обратный рынок доступен за 1.75.

Прогноз и ставка на матч Уругвай — Южная Корея 24 ноября 2022 года

Южноамериканцы сильно превосходят соперника в классе: большинство игроков выступают в европейских топ-клубах. Уругвай занял третье место в сложной латиноамериканской отборочной группе, его опередили только Бразилия и Аргентина. Команда Диего Алонсо Лопеса обладает мощной атакой и играет достаточно результативно: в 2022-м забивает в среднем 1.9 гола за матч.

К тому же нападающие латиноамериканцев приехали в Катар в неплохой форме: Нуньес в ноябре вонзил три гола во всех турнирах, Кавани с 15 октября оформил четыре мяча в чемпионате Испании.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.08.