Уругвай — Южная Корея: Сону в одиночку не побороть Нуньеса и Кавани
24 ноября — заключительный игровой день первого тура группового этапа чемпионата мира. В группе H встретятся Уругвай и Южная Корея. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», начало — в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Уругвай — Южная Корея 24 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде из Южной Америки: поставить на победу Уругвая можно с коэффициентом 1.78, это примерно 55% вероятности. Успех «азиатских тигров» предложен с котировкой 5.40 (18%), ничья идет за меньшие 3.60 (27%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают существенное преимущество «чарруа»:
• успех Уругвая 1:0 идет за 5.00;
• победа 2:0 — за 6.60;
• ничья 1:1 — за 6.70.
Сборные уже в третий раз встретятся на чемпионате мира: играли в 2010-м (1/8 финала) и 1990-м (групповой этап). Оба матча закончились победами уругвайцев с минимальной разницей (2:1 и 1:0). Верите, что в предстоящей встрече корейцы не уступят? Этот рынок оценен в 2.16.
В составах команд есть элитные нападающие: за Уругвай выступают Дарвин Нуньес, Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Главная надежда Кореи — Сон Хын Мин. При этом аналитики не сильно верят в результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.62.
Уругвай — Южная Корея: прогноз и анализ матча 24 ноября 2022 года
Южная Корея привезла в Катар один из самых дешевых составов: стоимость, по оценке сайта Transfermarkt, — 165 млн евро. При этом 70 из них — ценник Сон Хын Мина, главной звезды сборной. Не считая нападающего «Тоттенхэма», в команде мало кто выступает в топовых европейских лигах. Кроме Сона, в Европе бегают Ким Мин Джэ («Наполи»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Хван Уй Джо («Олимпиакос»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Чон У Ен («Фрайбург»)
Ростер «чарруа» намного статуснее: практически все футболисты играют в Европе. В сборной Уругвая есть футболисты «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Барселоны», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и других топ-клубов. Также в команде много опытных игроков, которые уже добивались успеха на чемпионате мира: Фернандо Муслера, Мартин Касерес, Диего Годин, Кавани и Суарес на турнире 2010 года заняли четвертое место.
Также впечатляют последние результаты Уругвая: команда в 2022-м проиграла лишь один матч из девяти — Ирану в товарищеской встрече (0:1). При этом в южноамериканском отборе «чарруа» разобрались с крепкими Чили (2:0) и Перу (1:0), а в товарищеских играх разбили Мексику (3:0) и Канаду (2:0).
Ждете еще один бодрый матч от уругвайцев? Индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 1.5 мяча предложен за 2.08, обратный рынок доступен за 1.75.
Прогноз и ставка на матч Уругвай — Южная Корея 24 ноября 2022 года
Южноамериканцы сильно превосходят соперника в классе: большинство игроков выступают в европейских топ-клубах. Уругвай занял третье место в сложной латиноамериканской отборочной группе, его опередили только Бразилия и Аргентина. Команда Диего Алонсо Лопеса обладает мощной атакой и играет достаточно результативно: в 2022-м забивает в среднем 1.9 гола за матч.
К тому же нападающие латиноамериканцев приехали в Катар в неплохой форме: Нуньес в ноябре вонзил три гола во всех турнирах, Кавани с 15 октября оформил четыре мяча в чемпионате Испании.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.08.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2