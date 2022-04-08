8 апреля в матче 29-го тура бундеслиги встретятся «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на «Мерседес-Бенц Арене» в 19.30 мск, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду из Дортмунда, коэффициент на ее победу — 1.82 (вероятность исхода — 54%). Успех «Штутгарта» можно взять за 4.10 (23%), котировка на ничью аналогичная — тоже 4.10 (23%).

При ставке 1000 рублей на победу «Штутгарта» потенциальная выплата составит 4100 рублей.

На то, что «Боруссия» забьет больше 2.5 мячей, поставить можно за 3.00.

Такой же вариант ставки, но на «Штутгарт» оценивается котировкой 6.80.

Весьма вероятно, что в матче отличатся обе команды, коэффициент на событие — 1.58.

Если считаете, что в игре будет пенальти, поставить на это можно за 2.95. Котировка на удаление — 5.50. На оба эти события — 10.0.

Наиболее вероятным результатом аналитики считают ничью 1:1 за 7.70.