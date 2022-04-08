«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 8 апреля 2022 года
8 апреля в матче 29-го тура бундеслиги встретятся «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на «Мерседес-Бенц Арене» в 19.30 мск, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду из Дортмунда, коэффициент на ее победу — 1.82 (вероятность исхода — 54%). Успех «Штутгарта» можно взять за 4.10 (23%), котировка на ничью аналогичная — тоже 4.10 (23%).
При ставке 1000 рублей на победу «Штутгарта» потенциальная выплата составит 4100 рублей.
На то, что «Боруссия» забьет больше 2.5 мячей, поставить можно за 3.00.
Такой же вариант ставки, но на «Штутгарт» оценивается котировкой 6.80.
Весьма вероятно, что в матче отличатся обе команды, коэффициент на событие — 1.58.
Если считаете, что в игре будет пенальти, поставить на это можно за 2.95. Котировка на удаление — 5.50. На оба эти события — 10.0.
Наиболее вероятным результатом аналитики считают ничью 1:1 за 7.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0