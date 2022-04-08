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Сегодня, 13:15

«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 8 апреля 2022 года

Прогноз на матч бундеслиги «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд 8 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Эрлинг Холанд, «Боруссия».
Фото Global Look Press

8 апреля в матче 29-го тура бундеслиги встретятся «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на «Мерседес-Бенц Арене» в 19.30 мск, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
08 апр, 21:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду из Дортмунда, коэффициент на ее победу — 1.82 (вероятность исхода — 54%). Успех «Штутгарта» можно взять за 4.10 (23%), котировка на ничью аналогичная — тоже 4.10 (23%).

При ставке 1000 рублей на победу «Штутгарта» потенциальная выплата составит 4100 рублей.

На то, что «Боруссия» забьет больше 2.5 мячей, поставить можно за 3.00.

Такой же вариант ставки, но на «Штутгарт» оценивается котировкой 6.80.

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Весьма вероятно, что в матче отличатся обе команды, коэффициент на событие — 1.58.

Если считаете, что в игре будет пенальти, поставить на это можно за 2.95. Котировка на удаление — 5.50. На оба эти события — 10.0.

Наиболее вероятным результатом аналитики считают ничью 1:1 за 7.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт
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Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2022 года

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 8 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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