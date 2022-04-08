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Сегодня, 15:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 8 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
СКА — ЦСКА.
Фото Global Look Press

Московские и питерские армейцы 8 апреля 2022 года в 19.30 мск проведут четвертый матч финала Западной конференции КХЛ. Игра состоится на «ЦСКА Арене» в Москве, прямая трансляция будет доступна на телеканале matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в успехе команды Сергея Федорова, которая ведет в серии 2:1. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90 (52% вероятности), на СКА — за 3.60 (27%). Ничья идет с самым высоким коэффициентом — 4.10 (21%).

Очевидно, что именно ставка на ничейный исход принесет наибольшие дивиденды: 1000 рублей мгновенно превратится в 4100 рублей.

ХК&nbsp;ЦСКА. ЦСКА — СКА: команда Ротенберга не получит подарков в Москве

В заключительном питерском матче СКА сгорел с неприятным счетом 2:6, поэтому веры в его успех на чужом льду немного. Но если кто-то рискнет и поставит на то, что команда Романа Ротенберга не проиграет в основное время, — вперед, коэффициент — 1.85.

Если обе команды распечатают ворота друг друга, то ставка увеличится в 1.21 раза, а если они этого не сделают, то игрок приумножит сумму в 4.10 раза.

Напомним, что в последнем матче команды забросили 8 шайб на двоих, а в предстоящем на тотал больше 4.5 гола дается котировка 2.10. Кажется, отличный вариант.

Угадать точный счет в хоккее — доступная не каждому магия, но попробовать стоит. Вот три самых верных варианта:

2:2 — за 6.80;

1:1 — за 8.00;

2:1 и 3:1 в пользу ЦСКА открыты с одинаковым коэффициентом 12.0.

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Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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