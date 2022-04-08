Московские и питерские армейцы 8 апреля 2022 года в 19.30 мск проведут четвертый матч финала Западной конференции КХЛ. Игра состоится на «ЦСКА Арене» в Москве, прямая трансляция будет доступна на телеканале matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в успехе команды Сергея Федорова, которая ведет в серии 2:1. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90 (52% вероятности), на СКА — за 3.60 (27%). Ничья идет с самым высоким коэффициентом — 4.10 (21%).

Очевидно, что именно ставка на ничейный исход принесет наибольшие дивиденды: 1000 рублей мгновенно превратится в 4100 рублей.

В заключительном питерском матче СКА сгорел с неприятным счетом 2:6, поэтому веры в его успех на чужом льду немного. Но если кто-то рискнет и поставит на то, что команда Романа Ротенберга не проиграет в основное время, — вперед, коэффициент — 1.85.

Если обе команды распечатают ворота друг друга, то ставка увеличится в 1.21 раза, а если они этого не сделают, то игрок приумножит сумму в 4.10 раза.

Напомним, что в последнем матче команды забросили 8 шайб на двоих, а в предстоящем на тотал больше 4.5 гола дается котировка 2.10. Кажется, отличный вариант.

Угадать точный счет в хоккее — доступная не каждому магия, но попробовать стоит. Вот три самых верных варианта:

2:2 — за 6.80;

1:1 — за 8.00;

2:1 и 3:1 в пользу ЦСКА открыты с одинаковым коэффициентом 12.0.