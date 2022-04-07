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«Айнтрахт» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона» 7 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Жорди Альба, Мемфис Депай и Рональд Араухо, «Барселона».
Фото Global Look Press

В четверг, 7 апреля 2022 года, на «Коммерцбанк-Арене» состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» примет «Барселону». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, ее обслужит сербский арбитр Срджан Йованович. Посмотреть качественный европейский футбол в середине недели в прямом эфире можно на телеканале matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча. На победу «Барселоны» можно поставить с приличным коэффициентом 1.75 (57% вероятности). На успех хозяев принимают ставки за 4.50 (22%), на ничью — за 4.10 (21%).

Смельчаки, которые поверят в хозяев и поставят на них 1000 рублей в случае победы выиграют 4500 рублей.

Если же слишком рисковать не хочется, тогда можно взять исход, что «Айнтрахт» не проиграет — этот вариант доступен с коэффициентом 2.15.

Если матч получится грубым и случится удаление, то автор ставки на данное событие приумножит ее в 4.5 раза, а за счет назначенного пенальти — в 2.8 раза.

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Аналитики предлагают и более рискованные ставки. Например, на точный счет. Три самых популярных варианта выглядят следующим образом:

1:1 — за 7.50;

1:2 — за 7.90;

0:1 — за 8.70.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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«Лейпциг» — «Аталанта»: где смотреть матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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