В четверг, 7 апреля 2022 года, на «Коммерцбанк-Арене» состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» примет «Барселону». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, ее обслужит сербский арбитр Срджан Йованович. Посмотреть качественный европейский футбол в середине недели в прямом эфире можно на телеканале matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча. На победу «Барселоны» можно поставить с приличным коэффициентом 1.75 (57% вероятности). На успех хозяев принимают ставки за 4.50 (22%), на ничью — за 4.10 (21%).

Смельчаки, которые поверят в хозяев и поставят на них 1000 рублей в случае победы выиграют 4500 рублей.

Если же слишком рисковать не хочется, тогда можно взять исход, что «Айнтрахт» не проиграет — этот вариант доступен с коэффициентом 2.15.

Если матч получится грубым и случится удаление, то автор ставки на данное событие приумножит ее в 4.5 раза, а за счет назначенного пенальти — в 2.8 раза.

Аналитики предлагают и более рискованные ставки. Например, на точный счет. Три самых популярных варианта выглядят следующим образом:

1:1 — за 7.50;

1:2 — за 7.90;

0:1 — за 8.70.