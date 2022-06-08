Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Шотландия — Армения: прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Шотландия — Армения 8 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Генрих Мхитарян в сборной Армении.
Фото Global Look Press

8 июня 2022 года Армения — лидер первой группы дивизиона В Лиги наций — отправится на выезд к крепкой Шотландии. Для британцев матч на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго станет дебютным в турнире. Стартовый свисток австрийца Себастьяна Гисхамера раздастся в 21.45 мск, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 1
08 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
Армения

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Шотландия — безусловный фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.34, это около 73% вероятности. Успех Армении идет за громадные 12.0 (7%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже на ничью котировка всего 4.80 (20%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1 000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 12 000 рублей.

Правда, три самых вероятных результата, по мнению аналитиков, намекают на полное преимущество шотландцев:

• их победа 1:0 идет за 5.40;

• успех 2:0 — за те же 5.40;

• разгром 3:0 — за 8.00.

В первом туре Армения разобралась с другой британской сборной — Ирландией (1:0). Успешный результат команда добыла, весь матч отбиваясь, а единственный мяч вонзил Эдуард Сперцян из «Краснодара». Армяне с трудом забивают: в последний раз оформили больше одного мяча в марте 2021-го. С тех пор сборная провела 12 матчей, в которых выжимала максимум один. ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч оценен в 6.10, ИТМ2 (1.5) — в 1.12.

Шотландцы пропустили первый тур из-за матча квалификации ЧМ в Катаре: «тартановая армия» проиграла одногруппнику по Лиге наций Украине (1:3). При этом у команды нет серьезных проблем с атакой, а в составе есть несколько хороших исполнителей из АПЛ: например, Джон Макгинн и Че Адамс. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.60, ИТМ1 (1.5) — за 2.35.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, ТМ 2.5 идет за 1.87.

Аналитики слабо верят, что забьют обе команды: на обмен голами котировка — 2.40. За 1.57 можно оформить «обе забьют — нет».

Мемфис Депай, сборная Нидерландов. Уэльс — Нидерланды: Депая и Ко ждет легкая прогулка после разгрома Бельгии

Прогноз и ставка на матч Шотландия — Армения

Шотландия — большой фаворит в матче с Арменией. Состав британцев и последние выступления действительно выглядят предпочтительнее. Армяне до успеха с Ирландией не побеждали в семи официальных матчах подряд. Шотландия же успешно прошла квалификацию на чемпионат мира и упустила путевку на турнир только в стыковых играх. «Тартановая армия» должна без проблем победить Армению, тем более на домашнем стадионе в Глазго.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 2.15.

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Шотландии по футболу
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Месть из подвала? «Уфа» и «Ростов» пошли войной на РФС и РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уэльс — Нидерланды: где смотреть матч Лиги наций 8 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости