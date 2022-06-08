8 июня 2022 года Армения — лидер первой группы дивизиона В Лиги наций — отправится на выезд к крепкой Шотландии. Для британцев матч на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго станет дебютным в турнире. Стартовый свисток австрийца Себастьяна Гисхамера раздастся в 21.45 мск, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Шотландия — безусловный фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.34, это около 73% вероятности. Успех Армении идет за громадные 12.0 (7%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже на ничью котировка всего 4.80 (20%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1 000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 12 000 рублей.

Правда, три самых вероятных результата, по мнению аналитиков, намекают на полное преимущество шотландцев:

• их победа 1:0 идет за 5.40;

• успех 2:0 — за те же 5.40;

• разгром 3:0 — за 8.00.

В первом туре Армения разобралась с другой британской сборной — Ирландией (1:0). Успешный результат команда добыла, весь матч отбиваясь, а единственный мяч вонзил Эдуард Сперцян из «Краснодара». Армяне с трудом забивают: в последний раз оформили больше одного мяча в марте 2021-го. С тех пор сборная провела 12 матчей, в которых выжимала максимум один. ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч оценен в 6.10, ИТМ2 (1.5) — в 1.12.

Шотландцы пропустили первый тур из-за матча квалификации ЧМ в Катаре: «тартановая армия» проиграла одногруппнику по Лиге наций Украине (1:3). При этом у команды нет серьезных проблем с атакой, а в составе есть несколько хороших исполнителей из АПЛ: например, Джон Макгинн и Че Адамс. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.60, ИТМ1 (1.5) — за 2.35.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, ТМ 2.5 идет за 1.87.

Аналитики слабо верят, что забьют обе команды: на обмен голами котировка — 2.40. За 1.57 можно оформить «обе забьют — нет».

Прогноз и ставка на матч Шотландия — Армения

Шотландия — большой фаворит в матче с Арменией. Состав британцев и последние выступления действительно выглядят предпочтительнее. Армяне до успеха с Ирландией не побеждали в семи официальных матчах подряд. Шотландия же успешно прошла квалификацию на чемпионат мира и упустила путевку на турнир только в стыковых играх. «Тартановая армия» должна без проблем победить Армению, тем более на домашнем стадионе в Глазго.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 2.15.