Шотландия — Армения: прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года
8 июня 2022 года Армения — лидер первой группы дивизиона В Лиги наций — отправится на выезд к крепкой Шотландии. Для британцев матч на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго станет дебютным в турнире. Стартовый свисток австрийца Себастьяна Гисхамера раздастся в 21.45 мск, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Шотландия — безусловный фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.34, это около 73% вероятности. Успех Армении идет за громадные 12.0 (7%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже на ничью котировка всего 4.80 (20%).
Верите в сенсацию? Ставка в 1 000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 12 000 рублей.
Правда, три самых вероятных результата, по мнению аналитиков, намекают на полное преимущество шотландцев:
• их победа 1:0 идет за 5.40;
• успех 2:0 — за те же 5.40;
• разгром 3:0 — за 8.00.
В первом туре Армения разобралась с другой британской сборной — Ирландией (1:0). Успешный результат команда добыла, весь матч отбиваясь, а единственный мяч вонзил Эдуард Сперцян из «Краснодара». Армяне с трудом забивают: в последний раз оформили больше одного мяча в марте 2021-го. С тех пор сборная провела 12 матчей, в которых выжимала максимум один. ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч оценен в 6.10, ИТМ2 (1.5) — в 1.12.
Шотландцы пропустили первый тур из-за матча квалификации ЧМ в Катаре: «тартановая армия» проиграла одногруппнику по Лиге наций Украине (1:3). При этом у команды нет серьезных проблем с атакой, а в составе есть несколько хороших исполнителей из АПЛ: например, Джон Макгинн и Че Адамс. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.60, ИТМ1 (1.5) — за 2.35.
Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, ТМ 2.5 идет за 1.87.
Аналитики слабо верят, что забьют обе команды: на обмен голами котировка — 2.40. За 1.57 можно оформить «обе забьют — нет».
Прогноз и ставка на матч Шотландия — Армения
Шотландия — большой фаворит в матче с Арменией. Состав британцев и последние выступления действительно выглядят предпочтительнее. Армяне до успеха с Ирландией не побеждали в семи официальных матчах подряд. Шотландия же успешно прошла квалификацию на чемпионат мира и упустила путевку на турнир только в стыковых играх. «Тартановая армия» должна без проблем победить Армению, тем более на домашнем стадионе в Глазго.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 2.15.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0