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Уэльс — Нидерланды: где смотреть матч Лиги наций 8 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Уэльс — Нидерланды 8 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Дензел Думфрис и Фрэнки де Йонг, сборная Нидерландов.
Фото Global Look Press

8 июня 2022 года в валлийском Кардиффе состоится матч группы 4 Лиги наций, в котором Уэльс примет Нидерланды. Встреча на арене «Кардифф Сити» начнется в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет ее в прямом эфире. На игру назначен арбитр из Швеции Гленн Нюберг.

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
Голландия

Нидерланды — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Их успех оценен коэффициентом 1.54, это около 65% вероятности исхода. Ничью можно взять за 4.30 (23%), победу Уэльса — за 6.40 (12%).

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Команда Луи ван Гала в первом туре закинула четыре мяча в ворота Бельгии, а валлийцы без Бэйла пробили «верх» в игре с Польшей. На ТБ 2.5 коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

Вообще, матчи с участием этих команд интересно смотреть — в большинстве случаев происходит обмен голами (в четырех из пяти последних встреч). Вариант «обе забьют» доступен за 2.10, обратный исход — за 1.73.

Уэльс проиграл Нидерландам все восемь очных матчей. Не пора ли сломать систему? На то, что команда Райана Гиггза не уступит, котировка 2.60.

Мемфис Депай, сборная Нидерландов. Уэльс — Нидерланды: Депая и Ко ждет легкая прогулка после разгрома Бельгии

Также можно подстраховать хозяев ставкой на победу с форой (+1.5) за 1.53. Ф2(-1.5) идет за 2.50.

Волевой триумф одной из команд оценен шикарным коэффициентом 6.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа Нидерландов 1:0 за 5.80.

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Бельгия — Польша: где смотреть матч Лиги наций 8 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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