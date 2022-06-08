8 июня 2022 года в валлийском Кардиффе состоится матч группы 4 Лиги наций, в котором Уэльс примет Нидерланды. Встреча на арене «Кардифф Сити» начнется в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет ее в прямом эфире. На игру назначен арбитр из Швеции Гленн Нюберг.

Нидерланды — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Их успех оценен коэффициентом 1.54, это около 65% вероятности исхода. Ничью можно взять за 4.30 (23%), победу Уэльса — за 6.40 (12%).

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Команда Луи ван Гала в первом туре закинула четыре мяча в ворота Бельгии, а валлийцы без Бэйла пробили «верх» в игре с Польшей. На ТБ 2.5 коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

Вообще, матчи с участием этих команд интересно смотреть — в большинстве случаев происходит обмен голами (в четырех из пяти последних встреч). Вариант «обе забьют» доступен за 2.10, обратный исход — за 1.73.

Уэльс проиграл Нидерландам все восемь очных матчей. Не пора ли сломать систему? На то, что команда Райана Гиггза не уступит, котировка 2.60.

Также можно подстраховать хозяев ставкой на победу с форой (+1.5) за 1.53. Ф2(-1.5) идет за 2.50.

Волевой триумф одной из команд оценен шикарным коэффициентом 6.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа Нидерландов 1:0 за 5.80.