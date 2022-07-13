13 июля в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов состоятся ответные матчи, в одном из которых солигорский «Шахтер» примет словенский «Марибор». В первой игре команды голов не забили. Новая встреча пройдет на нейтральном поле в Турции и будет сыграна на стадионе «Сакария Ататюрк». Стартовый свисток арбитра из Албании Энея Йорги прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами номинальных хозяев. На победу «Шахтера» можно поставить с котировкой 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. Шансы на ничью и на успех «Марибора» одинаковые, коэффициент — 3.10 (по 30%).

Ставка в 1000 рублей на триумф белорусского клуба принесет автору 2500 рублей выплаты и чистую прибыль в 1500 рублей.

Взять проход «Шахтера» в следующий раунд ЛЧ можно за 1.75 (57%). На словенцев этот же рынок открыт за 2.08 (43%).

Эксперты ожидают, что команды не полетят в атаку и забьют в предстоящей игре очень мало: на ТБ 2.5 котировка 2.55, на ТМ 2.5 — 1.52.

До стартового матча в Лиге чемпионов «Марибор» в трех играх подряд обменялся голами с соперниками, но продлить серию помешала низкая результативность чемпиона Белоруссии — «Шахтер» только в трех встречах из последних десяти устраивал «обе забьют». На то, что у одной из команд останется ноль на табло, коэффициент 1.68. На обратный исход — 2.18.

В первой игре не было ни голов, ни удалений, ни пенальти. Считаете, что в этот раз из двух последних событий произойдет хотя бы одно? На 11-метровый можно поставить за 3.40, на красную карточку — за 4.00.

Самый вероятный точный счет — результативная ничья 1:1 за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» Солигорск — «Марибор»

«Шахтер» очень бережно относится к созданию моментов и максимально аккуратно действует у своих ворот, что проявилось не только в первом матче ЛЧ, но и стало их отличительной манерой в чемпионате страны. Даже в новом сезоне команда забила всего 14 мячей в 12 играх (худший показатель в топ-10) и пропустила семь голов (лучшая оборона лиги).

Если в Мариборе словенцы должны были разогнать тоску и взять игру в свои руки, то в ответной и они изберут выжидательную тактику — очень опасно пропустить и вылететь из турнира. Поэтому вряд ли кто-то удивится, если соперники снова сыграют 0:0 и в итоге дойдут до серии пенальти. Но лучше взять вариант, при котором не забьет хотя бы один из участников встречи.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.