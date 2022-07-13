«Шахтер» Солигорск — «Марибор»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 июля 2022 года
13 июля в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов состоятся ответные матчи, в одном из которых солигорский «Шахтер» примет словенский «Марибор». В первой игре команды голов не забили. Новая встреча пройдет на нейтральном поле в Турции и будет сыграна на стадионе «Сакария Ататюрк». Стартовый свисток арбитра из Албании Энея Йорги прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами номинальных хозяев. На победу «Шахтера» можно поставить с котировкой 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. Шансы на ничью и на успех «Марибора» одинаковые, коэффициент — 3.10 (по 30%).
Ставка в 1000 рублей на триумф белорусского клуба принесет автору 2500 рублей выплаты и чистую прибыль в 1500 рублей.
Взять проход «Шахтера» в следующий раунд ЛЧ можно за 1.75 (57%). На словенцев этот же рынок открыт за 2.08 (43%).
Эксперты ожидают, что команды не полетят в атаку и забьют в предстоящей игре очень мало: на ТБ 2.5 котировка 2.55, на ТМ 2.5 — 1.52.
До стартового матча в Лиге чемпионов «Марибор» в трех играх подряд обменялся голами с соперниками, но продлить серию помешала низкая результативность чемпиона Белоруссии — «Шахтер» только в трех встречах из последних десяти устраивал «обе забьют». На то, что у одной из команд останется ноль на табло, коэффициент 1.68. На обратный исход — 2.18.
В первой игре не было ни голов, ни удалений, ни пенальти. Считаете, что в этот раз из двух последних событий произойдет хотя бы одно? На 11-метровый можно поставить за 3.40, на красную карточку — за 4.00.
Самый вероятный точный счет — результативная ничья 1:1 за 5.80.
Прогноз и ставка на матч «Шахтер» Солигорск — «Марибор»
«Шахтер» очень бережно относится к созданию моментов и максимально аккуратно действует у своих ворот, что проявилось не только в первом матче ЛЧ, но и стало их отличительной манерой в чемпионате страны. Даже в новом сезоне команда забила всего 14 мячей в 12 играх (худший показатель в топ-10) и пропустила семь голов (лучшая оборона лиги).
Если в Мариборе словенцы должны были разогнать тоску и взять игру в свои руки, то в ответной и они изберут выжидательную тактику — очень опасно пропустить и вылететь из турнира. Поэтому вряд ли кто-то удивится, если соперники снова сыграют 0:0 и в итоге дойдут до серии пенальти. Но лучше взять вариант, при котором не забьет хотя бы один из участников встречи.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -