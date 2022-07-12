Эксперты оценили вероятность вылета «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ в первом раунде квалификации

13 июля в ответном матче квалификации Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош» и казахстанский «Тобол». Игра начнется в 21.00 по московскому времени на «Гроупама Арене» в Будапеште, в прямом эфире она показана не будет. Матч в Казахстане завершился со счетом 0:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ференцварош» абсолютным фаворитом. Поставить на победу команды Станислава Черчесова можно с коэффициентом 1.32, это приблизительно 76% вероятности исхода. На триумф «Тобола» котировка 10.5 (5%), на ничью — 5.20 (19%).

Ставку на выход венгерской команды в следующий раунд можно сделать за небольшие 1.17, на казахстанцев — за 5.10.

На то, что «Тобол» выстоит хотя бы в основное время, котировка 3.40.

Вряд ли команды снова сыграют по нулям, но и шипкой результативности эксперты не ожидают: на ТБ 2.5 котировка — 1.84, на ТМ 2.5 — 1.96.

Невысокие шансы лицезреть голы от обоих соперников — обмен результативными ударами можно взять за 2.31.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Ференцвароша» 2:0 за 5.60.