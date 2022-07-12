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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили вероятность вылета «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ в первом раунде квалификации

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов, «Ференцварош».
Фото Global Look Press

13 июля в ответном матче квалификации Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош» и казахстанский «Тобол». Игра начнется в 21.00 по московскому времени на «Гроупама Арене» в Будапеште, в прямом эфире она показана не будет. Матч в Казахстане завершился со счетом 0:0.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
13 июл, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Тобол Кс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ференцварош» абсолютным фаворитом. Поставить на победу команды Станислава Черчесова можно с коэффициентом 1.32, это приблизительно 76% вероятности исхода. На триумф «Тобола» котировка 10.5 (5%), на ничью — 5.20 (19%).

Ставку на выход венгерской команды в следующий раунд можно сделать за небольшие 1.17, на казахстанцев — за 5.10.

На то, что «Тобол» выстоит хотя бы в основное время, котировка 3.40.

Вряд ли команды снова сыграют по нулям, но и шипкой результативности эксперты не ожидают: на ТБ 2.5 котировка — 1.84, на ТМ 2.5 — 1.96.

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Невысокие шансы лицезреть голы от обоих соперников — обмен результативными ударами можно взять за 2.31.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Ференцвароша» 2:0 за 5.60.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
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 - : -
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 - : -
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