Эксперты оценили вероятность вылета «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ в первом раунде квалификации
13 июля в ответном матче квалификации Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош» и казахстанский «Тобол». Игра начнется в 21.00 по московскому времени на «Гроупама Арене» в Будапеште, в прямом эфире она показана не будет. Матч в Казахстане завершился со счетом 0:0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ференцварош» абсолютным фаворитом. Поставить на победу команды Станислава Черчесова можно с коэффициентом 1.32, это приблизительно 76% вероятности исхода. На триумф «Тобола» котировка 10.5 (5%), на ничью — 5.20 (19%).
Ставку на выход венгерской команды в следующий раунд можно сделать за небольшие 1.17, на казахстанцев — за 5.10.
На то, что «Тобол» выстоит хотя бы в основное время, котировка 3.40.
Вряд ли команды снова сыграют по нулям, но и шипкой результативности эксперты не ожидают: на ТБ 2.5 котировка — 1.84, на ТМ 2.5 — 1.96.
Невысокие шансы лицезреть голы от обоих соперников — обмен результативными ударами можно взять за 2.31.
Наиболее вероятный точный счет — победа «Ференцвароша» 2:0 за 5.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -