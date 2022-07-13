Борьба за выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу среди женщин вступает в решающие стадии. 13 июля 2022 года Нидерланды встретятся с Португалией во втором туре группового этапа. Матч пройдет на стадионе «Ли Спортс Виллидж» в Уигане, стартовый свисток хорватки Иваны Мартинчич прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется за 10 минут до матча.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают голландок серьезными фаворитами: коэффициент на победу «Оранье» — 1.30, это приблизительно 75% вероятности. На выигрыш Португалии можно поставить за 10.0 (10%), на ничью предложена котировка 5.60 (15%).

Верите в борьбу и равенство по итогам 90 минут? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5600 рублей, чистый выигрыш составит 4600 рублей.

Эксперты однозначно верят в Нидерланды — три самых ожидаемых исхода матча включили только сухие победы «Оранье»:

• успех 2:0 идет за 6.00;

• 1:0 — за 6.70;

• разгром 3:0 — за 7.90.

Обе команды в первом туре сыграли вничью: Португалия оформила камбэк против Швейцарии (2:2 с 0:2), Нидерланды не справились со Швецией (1:1). Ставка на голы от обеих команд в предстоящей встрече идет за 2.07, «обе забьют — нет» — за 1.76.

Аналитики больше верят в забитые мячи от голландок: ИТБ1 (1.5) можно оформить с коэффициентом 1.45, ИТМ1 (1.5) доступен за 2.75. Эти рынки на Португалию предложены с котировками 5.00 и 1.17 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Португалия 13 июля 2022 года

Весь турнир пока получается достаточно результативным; открыто играют и Нидерланды с Португалией, что они продемонстрировали в первом туре. Вероятно, предстоящий матч тоже получится богатым на голы, тем более что встречаются команды разного уровня. «Оранье» превосходят соперника в классе и должны добыть первую победу на Евро.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.93.