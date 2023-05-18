«Севилья» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы 18 мая 2023 года
18 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом». Неделю назад команды не выявили сильнейшего (1:1). Предстоящая игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 мск по свистку голландского арбитра Данни Маккели. Прямую трансляцию с 21.40 мск покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на триумф коллектива из Андалусии в основное время можно с коэффициентом 2.48, это около 40% вероятности исхода. Успех гостей доступен за 3.04 (31%), котировка на ничью — 3.29 (29%).
В текущем плей-офф «Севилья» выиграла дома все три поединка с общим счетом 8:0. Ставка в 1000 рублей на фаворита при благоприятном результате принесет 2480 рублей.
Рынок на проход красно-белых в финал Лиги Европы оценен в 1.75. Участие «Ювентуса» в битве за трофей предложено за 2.05.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают небольшое преимущество хозяев:
• ничья 1:1 дана за 6.02;
• 0:0 — за 7.06;
• победа «Севильи» 1:0 — 7.75.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола идет за серьезные 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73. В первом матче соперники оформили лишь два мяча на двоих, причем «старая синьора» отличилась уже в конце компенсированного времени.
«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный рынок — за 1.92.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус»
Андалусийцы — хозяева Лиги Европы: с сезона-2013/14 «Севилья» выиграла турнир четыре раза, приняв участие в шести. Перед ответной встречей с «бьянконери» у нее хорошие шансы на успех: гостевая ничья 1:1 делает испанцев фаворитами домашнего матча. Тем более красно-белые находятся в бодрой форме: уступили лишь однажды в 11 последних играх во всех турнирах (семь побед). «Ювентус» же с апреля обыгрывал только команды с 16-го места и ниже в серии А, плюс нестабильную «Аталанту» и один раз «Спортинг» в Лиге Европы.
Рекомендуемая ставка: проход «Севильи» за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6