18 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом». Неделю назад команды не выявили сильнейшего (1:1). Предстоящая игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 мск по свистку голландского арбитра Данни Маккели. Прямую трансляцию с 21.40 мск покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на триумф коллектива из Андалусии в основное время можно с коэффициентом 2.48, это около 40% вероятности исхода. Успех гостей доступен за 3.04 (31%), котировка на ничью — 3.29 (29%).

В текущем плей-офф «Севилья» выиграла дома все три поединка с общим счетом 8:0. Ставка в 1000 рублей на фаворита при благоприятном результате принесет 2480 рублей.

Рынок на проход красно-белых в финал Лиги Европы оценен в 1.75. Участие «Ювентуса» в битве за трофей предложено за 2.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают небольшое преимущество хозяев:

• ничья 1:1 дана за 6.02;

• 0:0 — за 7.06;

• победа «Севильи» 1:0 — 7.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола идет за серьезные 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73. В первом матче соперники оформили лишь два мяча на двоих, причем «старая синьора» отличилась уже в конце компенсированного времени.

«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный рынок — за 1.92.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус»

Андалусийцы — хозяева Лиги Европы: с сезона-2013/14 «Севилья» выиграла турнир четыре раза, приняв участие в шести. Перед ответной встречей с «бьянконери» у нее хорошие шансы на успех: гостевая ничья 1:1 делает испанцев фаворитами домашнего матча. Тем более красно-белые находятся в бодрой форме: уступили лишь однажды в 11 последних играх во всех турнирах (семь побед). «Ювентус» же с апреля обыгрывал только команды с 16-го места и ниже в серии А, плюс нестабильную «Аталанту» и один раз «Спортинг» в Лиге Европы.

Рекомендуемая ставка: проход «Севильи» за 1.75.

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