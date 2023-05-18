«Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 18 мая 2023 года
18 мая состоится отложенный матч 25-го тура АПЛ, в котором сойдутся команды из топ-6 — «Ньюкасл» и «Брайтон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Роберт Джонс. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «сорок» можно с коэффициентом 2.05, это примерно 48% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.47 (28%), ничья идет за 3.87 (24%).
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Игра первого круга не порадовала голами и закончилась нулевой ничьей. «Мирные» исходы случались в шести из последних 10 встреч команд в чемпионате, еще три раза «чайки» оказывались сильнее. «Ньюкасл» одолел соперника всего однажды в 10 прошедших турах АПЛ. Поставить на очередное непоражание гостей можно за 1.82.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 даны за 7.14;
• победа хозяев 2:1 — за 8.75;
• успех 1:0 — за 11.0.
Букмекеры почти уверены, что предстоящий матч получится ярким: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.54, «обе забьют — нет» предложили за 2.50.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Брайтон»
Обе команды входят не только в топ-6 АПЛ, но и в шестерку лучших по голам: «Брайтон» за 34 тура отличился 66 раз, «Ньюкасл» — 63 в 35 матчах. А форвард «сорок» Каллум Уилсон даже входит в топ-5 страйкеров лиги с 17 взятиями ворот. В последних играх оба коллектива давали огня — в шести из семи прошедших игр гостей в АПЛ было забито минимум три мяча. У хозяев такая статистика в семи из восьми последних поединков.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6