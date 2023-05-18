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«Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 18 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Брайтон» 18 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Александр Исак («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press

18 мая состоится отложенный матч 25-го тура АПЛ, в котором сойдутся команды из топ-6 — «Ньюкасл» и «Брайтон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Роберт Джонс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
18 мая, 21:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «сорок» можно с коэффициентом 2.05, это примерно 48% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.47 (28%), ничья идет за 3.87 (24%).

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Игра первого круга не порадовала голами и закончилась нулевой ничьей. «Мирные» исходы случались в шести из последних 10 встреч команд в чемпионате, еще три раза «чайки» оказывались сильнее. «Ньюкасл» одолел соперника всего однажды в 10 прошедших турах АПЛ. Поставить на очередное непоражание гостей можно за 1.82.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 даны за 7.14;

• победа хозяев 2:1 — за 8.75;

• успех 1:0 — за 11.0.

Букмекеры почти уверены, что предстоящий матч получится ярким: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.54, «обе забьют — нет» предложили за 2.50.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Брайтон»

Обе команды входят не только в топ-6 АПЛ, но и в шестерку лучших по голам: «Брайтон» за 34 тура отличился 66 раз, «Ньюкасл» — 63 в 35 матчах. А форвард «сорок» Каллум Уилсон даже входит в топ-5 страйкеров лиги с 17 взятиями ворот. В последних играх оба коллектива давали огня — в шести из семи прошедших игр гостей в АПЛ было забито минимум три мяча. У хозяев такая статистика в семи из восьми последних поединков.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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