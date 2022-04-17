17 апреля в полуфинале Кубка Англии сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 17.30 мск на стадионе «Уэмбли», обслужит ее арбитр Энтони Тэйлор. В России матч транслироваться не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают хозяев — на победу команды Томаса Тухеля можно поставить за 1.60 (62%). Коэффициент на успех «Кристал Пэлас» очень высокий — 6.20 (13%), а ставка на ничью увеличит банк в 4 раза (25%).

Если считаете, что после тяжелого матча в Мадриде в основное время полуфинал КА не завершится, при ставке в 1000 рублей на ничью выплата составит 4000 рублей.

Игра может быть результативной: котировка на тотал больше 3,5 мяча — мощные 3.20.

Если кажется, что в матче забьют обе команды, поставить на это можно за 1.95. Но чуть вероятнее обратный исход, котировка на него 1.85.

Хотите уравнять шансы в этой паре? Фора вам поможет — Ф1 (-1.5) за 2.65 и Ф2 (+1.5) за 1.47.

В такой важной игре пенальти — опасное оружие, и команды на него наверняка рассчитывают. Если вы тоже уповаете на 11-метровый, то на него коэффициент в матче — 2.90. А вот удаление маловероятно, зато увеличит сумму ставки в 6 раз. Оба события в одной игре — в 11.

Наиболее возможным результатом встречи аналитики считают победу «Челси» со счетом 1:0 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

«Челси» провел отличный матч в Мадриде, но вся команда наверняка очень зла из-за итогового результата. При этом Тухель не тот человек, которого вылет из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и таким неприятным образом выбьет из равновесия. Хотя он признавался, что всю ночь после игры с «Реалом» ел шоколад и пересматривал повторы, вряд ли это много значит для самих игроков. А вот «Кристал Пэласу» нужно насторожиться — немец явно настроен зацепиться за трофей в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» и тотал голов больше 2.5 за 2.60.