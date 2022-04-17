«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч Кубка Англии 17 апреля 2022 года
17 апреля в полуфинале Кубка Англии сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 17.30 мск на стадионе «Уэмбли», обслужит ее арбитр Энтони Тэйлор. В России матч транслироваться не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают хозяев — на победу команды Томаса Тухеля можно поставить за 1.60 (62%). Коэффициент на успех «Кристал Пэлас» очень высокий — 6.20 (13%), а ставка на ничью увеличит банк в 4 раза (25%).
Если считаете, что после тяжелого матча в Мадриде в основное время полуфинал КА не завершится, при ставке в 1000 рублей на ничью выплата составит 4000 рублей.
Игра может быть результативной: котировка на тотал больше 3,5 мяча — мощные 3.20.
Если кажется, что в матче забьют обе команды, поставить на это можно за 1.95. Но чуть вероятнее обратный исход, котировка на него 1.85.
Хотите уравнять шансы в этой паре? Фора вам поможет — Ф1 (-1.5) за 2.65 и Ф2 (+1.5) за 1.47.
В такой важной игре пенальти — опасное оружие, и команды на него наверняка рассчитывают. Если вы тоже уповаете на 11-метровый, то на него коэффициент в матче — 2.90. А вот удаление маловероятно, зато увеличит сумму ставки в 6 раз. Оба события в одной игре — в 11.
Наиболее возможным результатом встречи аналитики считают победу «Челси» со счетом 1:0 за 6.30.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»
«Челси» провел отличный матч в Мадриде, но вся команда наверняка очень зла из-за итогового результата. При этом Тухель не тот человек, которого вылет из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и таким неприятным образом выбьет из равновесия. Хотя он признавался, что всю ночь после игры с «Реалом» ел шоколад и пересматривал повторы, вряд ли это много значит для самих игроков. А вот «Кристал Пэласу» нужно насторожиться — немец явно настроен зацепиться за трофей в этом сезоне.
Рекомендуемая ставка: победа «Челси» и тотал голов больше 2.5 за 2.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|1 : 2
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0