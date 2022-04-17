Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч Кубка Англии 17 апреля 2022 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Тимо Вернер на «Сантьяго Бернабеу».
Фото Global Look Press

17 апреля в полуфинале Кубка Англии сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 17.30 мск на стадионе «Уэмбли», обслужит ее арбитр Энтони Тэйлор. В России матч транслироваться не будет.

Англия. Кубок. 1/2 финала
17 апр, 18:30. Wembley (Лондон)
Челси
Кристал Пэлас

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают хозяев — на победу команды Томаса Тухеля можно поставить за 1.60 (62%). Коэффициент на успех «Кристал Пэлас» очень высокий — 6.20 (13%), а ставка на ничью увеличит банк в 4 раза (25%).

Если считаете, что после тяжелого матча в Мадриде в основное время полуфинал КА не завершится, при ставке в 1000 рублей на ничью выплата составит 4000 рублей.

Игра может быть результативной: котировка на тотал больше 3,5 мяча — мощные 3.20.

Если кажется, что в матче забьют обе команды, поставить на это можно за 1.95. Но чуть вероятнее обратный исход, котировка на него 1.85.

Томас Тухель, &laquo;Челси&raquo;. «Челси» — «Кристал Пэлас»: команда Тухеля не спеша вкатится в финал

Хотите уравнять шансы в этой паре? Фора вам поможет — Ф1 (-1.5) за 2.65 и Ф2 (+1.5) за 1.47.

В такой важной игре пенальти — опасное оружие, и команды на него наверняка рассчитывают. Если вы тоже уповаете на 11-метровый, то на него коэффициент в матче — 2.90. А вот удаление маловероятно, зато увеличит сумму ставки в 6 раз. Оба события в одной игре — в 11.

Наиболее возможным результатом встречи аналитики считают победу «Челси» со счетом 1:0 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

«Челси» провел отличный матч в Мадриде, но вся команда наверняка очень зла из-за итогового результата. При этом Тухель не тот человек, которого вылет из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и таким неприятным образом выбьет из равновесия. Хотя он признавался, что всю ночь после игры с «Реалом» ел шоколад и пересматривал повторы, вряд ли это много значит для самих игроков. А вот «Кристал Пэласу» нужно насторожиться — немец явно настроен зацепиться за трофей в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» и тотал голов больше 2.5 за 2.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
0
Читайте также
Cельдерей: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Сергей Федоров – самый странный тренер КХЛ. У него нет опыта, он вводил странные реформы, но ЦСКА добрался до финала Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 17 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 1 : 2
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости