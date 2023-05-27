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«Севилья» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 27 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Севилья» — «Реал» 27 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Севилья».
Фото Global Look Press
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27 мая «Севилья» примет «Реал Мадрид» в 37-м туре ла лиги. Встреча состоится в 20.00 по московскому времени на арене «Рамон Санчес Писхуан». Команды рассудит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 37-й тур
27 мая, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал

Букмекеры считают, что у сливочных больше шансов. На их викторию можно поставить с коэффициентом 2.25, вероятность такого исхода — примерно 42%. Раздел очков доступен за 3.65 (26%), успех гостей — за 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат принесет 3650 рублей, если соперники не определят сильнейшего.

«Реал Мадрид» победил в трех очных встречах подряд. Верите, что на этот раз нервионцы не уступят? На ничью или триумф «Севильи» можно сыграть за 1.65.

В последних пяти матчах бланкос пропустили 1.4 мяча в среднем за 90 минут, а их оппоненты — 0.6. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Только в одной из пяти прошлых очных игр команды не обменялись точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.58, обратный рынок дан за 2.40.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры предложили на него котировку 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал»

«Севилья» к концу сезона разогналась и подходит к финалу Лиги Европы в великолепной форме. Нервионцы выдали беспроигрышную серию из шести матчей (три виктории) во всех турнирах. В обороне тоже все в порядке: пропущен лишь один гол в трех встречах ла лиги. Дома севильцы максимально хороши: в 11 предыдущих поединках на «Рамон Санчес Писхуан» уступили всего два раза, а в семи столкновениях были сильнее соперников.

У «Реала», наоборот, серьезные проблемы в гостях. Сливочные влетели в четырех выездах во всех соревнованиях подряд с общим счетом 11:2. Причем в трех из них парни Карло Анчелотти не забили. Но в пользу мадридцев говорит слабая мотивация хозяев — через четыре дня после визита бланкос им предстоит финал ЛЕ, поэтому никто не будет лететь в излишне рискованные подкаты в ничего не решающем противостоянии. Впрочем, «Реал» тоже решил все свои турнирные задачи и вряд ли захочет забрать три очка любой ценой.

Рекомендуемая ставка: победа «Севильи» или ничья за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Севилья
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«Боруссия Дортмунд» — «Майнц»: где смотреть матч бундеслиги 27 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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