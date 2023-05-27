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Сегодня, 17:15

«Севилья» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 27 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Севилья» — «Реал» 27 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тони Кроос («Реал»).
Фото Global Look Press
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27 мая «Севилья» и «Реал» сыграют в 37-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в 20.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 37-й тур
27 мая, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал

Букмекеры назвали «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 2.25, вероятность этого результата — около 42%. «Мирный» исход оценен за 3.65 (26%), успех гостей — за 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на викторию «Севильи» принесет 3000 рублей, если коллектив Карло Анчелотти потерпит поражение.

«Мадрид» проиграл в трех выездах чемпионата Испании подряд. На ничью или триумф «Севильи» можно сыграть за 1.65.

В последних пяти матчах бланкос пропустили 1.4 мяча в среднем за 90 минут, а их оппоненты — 0.6. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

На то, что счет откроют гости, можно поставить за 1.85. На результативный дебют «Севильи» предложена котировка 2.10.

В трех из четырех недавних поединков «Реала» отличился лишь один соперник. Повторение популярной статистики доступно за 2.85.

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Только в одной из пяти прошлых очных встреч команды не обменялись точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.58, обратный рынок дан за 2.40.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры представили на него коэффициент 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Севилья
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«Севилья» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 27 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

 26 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
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 26 1 9
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