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«Боруссия Дортмунд» — «Майнц»: где смотреть матч бундеслиги 27 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Майнц» 27 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Боруссия Дортмунд».
Фото Global Look Press
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27 мая в последнем, 34-м туре бундеслиги «Боруссия» постарается завоевать чемпионство в игре с «Майнцем». Встреча на «Сигнал Идуна Парк» начнется в 16.30 по московскому времени со свистком арбитра Марко Фрица. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Майнц

Хозяева — суперфавориты поединка, считают букмекеры. На успех «Боруссии» предложен коэффициент 1.16, что соответствует 85% вероятности. Ничья оценена в 8.50 (10%), триумф «карнавальников» — в огромные 14.0 (5%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу «Майнца» принесет выигрыш в 14 000 рублей в случае благоприятного исхода.

Первый гол от «шмелей» можно взять за 1.25, от гостей — за 3.75.

Только в одном из пяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями дали котировку 1.70, обратный вариант идет за 2.15.

Также предложены рынки на успех любого из коллективов с учетом форы:

  • Ф «Боруссии» (-2.5) оценена в 2.05.

  • Для «Майнца» предложена Ф (+2.5) за 1.77.

Оппоненты пробили «верх» по результативным ударам в трех из четырех недавних очных встреч. Причем в двух из них отличились в общей сложности по четыре раза. Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.57, ТМ 3.5 — за 2.40.

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Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Себастьена Аллера — форвард оформил пять голов за три матча. На точный выстрел дортмундца предложено поставить за 1.71.

Самый вероятный итог поединка — 3:1 в пользу «Боруссии». Сыграть на этот счет можно за 10.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Майнц
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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 27 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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