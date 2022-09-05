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5 сентября, 15:15

«ПСЖ» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ювентус» 6 сентября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Месси и Мбаппе, «ПСЖ».
Фото Global Look Press

6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Ювентус». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа H
06 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ практически не верят в итальянцев. Поставить на «Ювентус» можно с внушительным коэффициентом 9.10, это примерно 10% вероятности. А вот на «ПСЖ» котировка скромная — 1.34 (74%). Ничья предложена за 5.90 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5900 рублей, чистая прибыль — 4900 рублей.

Если верите в непобедимость «Ювентуса», для вас есть вариант «гости не проиграют» за 3.50.

Можете сделать коэффициенты более привлекательными при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.97, Ф2(+1.5) — за 1.89.

Атака французов поражает результативностью в этом сезоне — 28 мячей в семи официальных играх. Хотя бы по этой причине стоит присмотреться к «верху» по голам — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.59.

Также, опираясь на результативность «ПСЖ», можно поставить на ИТБ1 (2.5) за 2.20.

Вариант «обе забьют» в этом сезоне нечасто заходит у обоих клубов. Однако в этой встрече аналитики ожидают обмена голами, коэффициент на событие - 1.79.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу парижан за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Ювентус»

«Ювентус» очень плохо стартовал, набрав всего девять очков в пяти турах серии А. Это очень плохой результат, учитывая летние приобретения (пришли Погба, Ди Мария, Паредес и другие) и уровень соперников. Сыграть вничью с «Сампдорией» (0:0) и отбиваться от «Фиорентины» (1:1) — неприятная история.

«ПСЖ» — другое дело. Команда Гальтье словно куражится в ожидании Лиги чемпионов, отгружая соперникам в большинстве случаев не меньше трех мячей. Месси, Неймар и Мбаппе наверняка заждались реально интересных противостояний, чтобы показать себя миру после заточения в лиге 1. К тому же парижане ведут с «Сити» гонку за то, кто быстрее выиграет ЛЧ. Надо припугнуть англичан, продемонстрировав свою мощь.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.97.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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