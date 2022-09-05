«ПСЖ» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года
6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Ювентус». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ практически не верят в итальянцев. Поставить на «Ювентус» можно с внушительным коэффициентом 9.10, это примерно 10% вероятности. А вот на «ПСЖ» котировка скромная — 1.34 (74%). Ничья предложена за 5.90 (16%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5900 рублей, чистая прибыль — 4900 рублей.
Если верите в непобедимость «Ювентуса», для вас есть вариант «гости не проиграют» за 3.50.
Можете сделать коэффициенты более привлекательными при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.97, Ф2(+1.5) — за 1.89.
Атака французов поражает результативностью в этом сезоне — 28 мячей в семи официальных играх. Хотя бы по этой причине стоит присмотреться к «верху» по голам — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.59.
Также, опираясь на результативность «ПСЖ», можно поставить на ИТБ1 (2.5) за 2.20.
Вариант «обе забьют» в этом сезоне нечасто заходит у обоих клубов. Однако в этой встрече аналитики ожидают обмена голами, коэффициент на событие - 1.79.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу парижан за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Ювентус»
«Ювентус» очень плохо стартовал, набрав всего девять очков в пяти турах серии А. Это очень плохой результат, учитывая летние приобретения (пришли Погба, Ди Мария, Паредес и другие) и уровень соперников. Сыграть вничью с «Сампдорией» (0:0) и отбиваться от «Фиорентины» (1:1) — неприятная история.
«ПСЖ» — другое дело. Команда Гальтье словно куражится в ожидании Лиги чемпионов, отгружая соперникам в большинстве случаев не меньше трех мячей. Месси, Неймар и Мбаппе наверняка заждались реально интересных противостояний, чтобы показать себя миру после заточения в лиге 1. К тому же парижане ведут с «Сити» гонку за то, кто быстрее выиграет ЛЧ. Надо припугнуть англичан, продемонстрировав свою мощь.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1