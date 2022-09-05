6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Ювентус». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ практически не верят в итальянцев. Поставить на «Ювентус» можно с внушительным коэффициентом 9.10, это примерно 10% вероятности. А вот на «ПСЖ» котировка скромная — 1.34 (74%). Ничья предложена за 5.90 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5900 рублей, чистая прибыль — 4900 рублей.

Если верите в непобедимость «Ювентуса», для вас есть вариант «гости не проиграют» за 3.50.

Можете сделать коэффициенты более привлекательными при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.97, Ф2(+1.5) — за 1.89.

Атака французов поражает результативностью в этом сезоне — 28 мячей в семи официальных играх. Хотя бы по этой причине стоит присмотреться к «верху» по голам — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.59.

Также, опираясь на результативность «ПСЖ», можно поставить на ИТБ1 (2.5) за 2.20.

Вариант «обе забьют» в этом сезоне нечасто заходит у обоих клубов. Однако в этой встрече аналитики ожидают обмена голами, коэффициент на событие - 1.79.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу парижан за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Ювентус»

«Ювентус» очень плохо стартовал, набрав всего девять очков в пяти турах серии А. Это очень плохой результат, учитывая летние приобретения (пришли Погба, Ди Мария, Паредес и другие) и уровень соперников. Сыграть вничью с «Сампдорией» (0:0) и отбиваться от «Фиорентины» (1:1) — неприятная история.

«ПСЖ» — другое дело. Команда Гальтье словно куражится в ожидании Лиги чемпионов, отгружая соперникам в большинстве случаев не меньше трех мячей. Месси, Неймар и Мбаппе наверняка заждались реально интересных противостояний, чтобы показать себя миру после заточения в лиге 1. К тому же парижане ведут с «Сити» гонку за то, кто быстрее выиграет ЛЧ. Надо припугнуть англичан, продемонстрировав свою мощь.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.97.