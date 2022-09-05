Экспресс на ЛЧ с коэффициентом 2.70: «Шахтер» и «Копенгаген» падут от немецких грандов
6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов свои матчи проведут немецкие команды — «Боруссия» и «РБ Лейпциг». «Спорт-Экспресс» представляет экспресс на игры команд с общим коэффициентом 2.70.
«Боруссия» — «Копенгаген» (6 сентября, 19.45 мск)
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в чемпиона Дании. Поставить на его успех можно за солидные 7.90, это примерно 12% вероятности. «Боруссия» — крепкий фаворит, ее победу оценили в 1.35 (75%). Ничья предложена за 5.90 (13%).
Очевидно, что «Боруссия» в группе G поведет борьбу за второе место — когда в соперниках «Сити», иначе и быть не может. «Севилья» пока слабая, но рано или поздно придет в себя — соперничество будет непростым. Единственный, кто не представляет турнирной угрозы, — датский клуб, и вот на нем нужно заработать максимум очков. И не только набрать шесть из шести, но и сделать солидную разницу. Вероятно, этим «шмели» и займутся. Однако не стоит забывать: «Копенгаген» — не случайный «пассажир», клуб прошел жернова квалификаций. Добавить к этому знаменитую нестабильную игру немцев в обороне, и можно ожидать вариант «обе забьют» за 1.70.
«РБ Лейпциг» — «Шахтер» (6 сентября, 20.00 мск)
Как и в случае с предыдущим матчем, букмекер уверен в победе немецкого клуба. Только на победу «Лейпцига» в сравнении с его соперником перевес десятикратный — успех хозяев идет за 1.23, это примерно 80% вероятности. А вот у «Шахтера» шансы минимальные — котировка 12.5 (8%). Ничья оценена в 7.00 (12%).
У экс-тренера «Спартака» отличные шансы стартовать в Лиге чемпионов с победы. И дело не в форме «Лейпцига». К ней как раз есть вопросы — в последних пяти играх у немцев лишь две победы (пусть и с общим счетом 10:0). Здесь к триумфу обязывают обстоятельства и класс.
По аналогии с «Дортмундом» команда Тедеско претендует лишь на вторую строчку (первая — за «Реалом»). «Селтик» может создать проблемы, и чтобы их избежать нужно максимально жестко разбираться со слабейшим в группе. Это как раз про «Шахтер». Команда растренирована и лишена легионеров — «Лейпциг» должен легко победить с форой. Например, Ф1(-1.5) за 1.59.
• «Боруссия» — «Копенгаген», «обе забьют» за 1.70;
• «Лейпциг» — «Шахтер», Ф1(-1.5) за 1.59.
Итоговый коэффициент: 1.70 х 1.59 = 2.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1