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5 сентября, 19:15

Экспресс на ЛЧ с коэффициентом 2.70: «Шахтер» и «Копенгаген» падут от немецких грандов

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов свои матчи проведут немецкие команды — «Боруссия» и «РБ Лейпциг». «Спорт-Экспресс» представляет экспресс на игры команд с общим коэффициентом 2.70.

«Боруссия» — «Копенгаген» (6 сентября, 19.45 мск)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в чемпиона Дании. Поставить на его успех можно за солидные 7.90, это примерно 12% вероятности. «Боруссия» — крепкий фаворит, ее победу оценили в 1.35 (75%). Ничья предложена за 5.90 (13%).

Лига чемпионов. Группа G
06 сент, 19:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Копенгаген

Очевидно, что «Боруссия» в группе G поведет борьбу за второе место — когда в соперниках «Сити», иначе и быть не может. «Севилья» пока слабая, но рано или поздно придет в себя — соперничество будет непростым. Единственный, кто не представляет турнирной угрозы, — датский клуб, и вот на нем нужно заработать максимум очков. И не только набрать шесть из шести, но и сделать солидную разницу. Вероятно, этим «шмели» и займутся. Однако не стоит забывать: «Копенгаген» — не случайный «пассажир», клуб прошел жернова квалификаций. Добавить к этому знаменитую нестабильную игру немцев в обороне, и можно ожидать вариант «обе забьют» за 1.70.

«РБ Лейпциг» — «Шахтер» (6 сентября, 20.00 мск)

Как и в случае с предыдущим матчем, букмекер уверен в победе немецкого клуба. Только на победу «Лейпцига» в сравнении с его соперником перевес десятикратный — успех хозяев идет за 1.23, это примерно 80% вероятности. А вот у «Шахтера» шансы минимальные — котировка 12.5 (8%). Ничья оценена в 7.00 (12%).

Лига чемпионов. Группа F
06 сент, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Шахтер Д

У экс-тренера «Спартака» отличные шансы стартовать в Лиге чемпионов с победы. И дело не в форме «Лейпцига». К ней как раз есть вопросы — в последних пяти играх у немцев лишь две победы (пусть и с общим счетом 10:0). Здесь к триумфу обязывают обстоятельства и класс.

По аналогии с «Дортмундом» команда Тедеско претендует лишь на вторую строчку (первая — за «Реалом»). «Селтик» может создать проблемы, и чтобы их избежать нужно максимально жестко разбираться со слабейшим в группе. Это как раз про «Шахтер». Команда растренирована и лишена легионеров — «Лейпциг» должен легко победить с форой. Например, Ф1(-1.5) за 1.59.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Севилья» — «Манчестер Сити»: испанцам не остановить Холанна?

«Боруссия» — «Копенгаген», «обе забьют» за 1.70;

«Лейпциг» — «Шахтер», Ф1(-1.5) за 1.59.

Итоговый коэффициент: 1.70 х 1.59 = 2.70.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Копенгаген
ФК Лейпциг
ФК Шахтер (Донецк)
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«Севилья» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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