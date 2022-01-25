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Сегодня, 11:15

Сенегал — Кабо-Верде: прогноз на матч Кубка Африки 25 января 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Африки Сенегал — Кабо-Верде
Егор Сергеев
Болельщик сборной Сенегала.
Фото AFP

25 января 2022 года Сенегал встретится с Кабо-Верде в 1/8 финала Кубка Африки. Матч состоится в Камеруне на стадионе «Бафусам», начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Доменико Тедеско. Команда бывшего тренера «Спартака» — главный фаворит Кубка Германии

Команда Алиу Сиссе — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Сенегала можно за 1.66 — это примерно 57% вероятности. Успех Кабо-Верде оценивается коэффициентом 7.30 (13%), а ничья — 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу Сенегала можно выиграть 1660 рублей в случае успеха Мане и Ко.

Выход Сенегала в 1/4 финала идет за 1.26, а проход Кабо-Верде — за 3.90.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.16, а Ф2(0) — за 5.20;

· Ф1(-1) идет за 2.14, а Ф2(+1) — за 1.71;

· Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.40.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.80, а ТМ 2.5 — за 1.43.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 3.00. Обратный исход доступен за 1.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.90, а удаления — 5.00.

Кубок Африки. 1/8 финала
25 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Сенегал
Кабо Верде

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 4.00.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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