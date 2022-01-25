25 января 2022 года Сенегал встретится с Кабо-Верде в 1/8 финала Кубка Африки. Матч состоится в Камеруне на стадионе «Бафусам», начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Команда Алиу Сиссе — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Сенегала можно за 1.66 — это примерно 57% вероятности. Успех Кабо-Верде оценивается коэффициентом 7.30 (13%), а ничья — 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу Сенегала можно выиграть 1660 рублей в случае успеха Мане и Ко.

Выход Сенегала в 1/4 финала идет за 1.26, а проход Кабо-Верде — за 3.90.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.16, а Ф2(0) — за 5.20;

· Ф1(-1) идет за 2.14, а Ф2(+1) — за 1.71;

· Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.40.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.80, а ТМ 2.5 — за 1.43.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 3.00. Обратный исход доступен за 1.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.90, а удаления — 5.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 4.00.