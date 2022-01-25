25 января в 1/8 Кубка африканских наций Марокко сыграет с Малави. Встреча пройдет в столице Камеруна Яунде на городском стадионе. Трансляцию можно будет посмотреть на интернет-платформе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Марокко. На успех команды можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 72% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (20%), а победа Малави есть в линии за 13.0 (8%).

Ф1 (-1.5) идет за 2.05, а Ф2 (+1.5) — за 1.77.

При ставке в 1000 рублей на победу Малави потенциальная выплата составит 13 000 рублей.

Ставку «Малави не проиграет» можно взять за 3.50.

Шансы Марокко забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.20.

Уверены, что Малави сумеет отличиться хотя бы раз? ИТБ1 (0.5) доступен за 2.70.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Марокко. На него можно поставить за 4.10.

· ТМ 0.5 — 8.20

· Обе забьют: нет — 1.31

· Точный счет: 3:0 — 6.90