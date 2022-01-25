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Сегодня, 13:15

Марокко — Малави: прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций 25 января 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка африканских наций Марокко — Малави
Виталий Пудздрав
Футболисты сборной Марокко.
Фото Reuters

25 января в 1/8 Кубка африканских наций Марокко сыграет с Малави. Встреча пройдет в столице Камеруна Яунде на городском стадионе. Трансляцию можно будет посмотреть на интернет-платформе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Марокко. На успех команды можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 72% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (20%), а победа Малави есть в линии за 13.0 (8%).

Ф1 (-1.5) идет за 2.05, а Ф2 (+1.5) — за 1.77.

При ставке в 1000 рублей на победу Малави потенциальная выплата составит 13 000 рублей.

Ставку «Малави не проиграет» можно взять за 3.50.

Шансы Марокко забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.20.

Уверены, что Малави сумеет отличиться хотя бы раз? ИТБ1 (0.5) доступен за 2.70.

Кубок Африки. 1/8 финала
25 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Марокко
Малави

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Марокко. На него можно поставить за 4.10.

· ТМ 0.5 — 8.20

· Обе забьют: нет — 1.31

· Точный счет: 3:0 — 6.90

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Сенегал — Кабо-Верде: прогноз на матч Кубка Африки 25 января 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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