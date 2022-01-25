Команда бывшего тренера «Спартака» — главный фаворит Кубка Германии
Кубок Германии в этом году удивляет. Впервые за последние 11 лет в финале турнира точно не будет ни «Баварии», ни «Боруссии» из Дортмунда — оба гранда вылетели. Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы оставшихся участников на победу и делятся прогнозом.
«Лейпциг» Тедеско — главный фаворит Кубка Германии
Именно так считают аналитики. «Быки» в этом сезоне не очень успешно выступают в чемпионате, занимая шестое место. Клуб рискует не попасть в еврокубки на следующий сезон. Поэтому успешное выступление в Кубке страны — единственный шанс спасти сезон в Германии.
Для этого у клуба Тедеско есть все. После вылета из турнира «Баварии» и «Боруссии» перед Доменико буквально зажгли зеленый свет — осталось не упустить момент. Сейчас победа клуба из Восточной Германии в Кубке оценивается коэффициентом 2.20, и таких котировок на эту команду не было никогда. Если клуб не выиграет этот трофей, то сможет винить в этом только себя. На такой исход тоже можно поставить — за 1.67.
На кого еще поставить в Кубке Германии
Главным конкурентом «РБ» за титул видят другую команду из восточной части Германии — «Унион Берлин». Этот скромный столичный клуб, который всего пару лет назад впервые в новейшей истории попал в бундеслигу, сегодня является крепким середняком, а также представляет страну в еврокубках. На победу клуба в Кубке сейчас можно сделать ставку с котировкой 6.00. Аналогичная котировка идет на футболистов «Фрайбурга». В сезоне-2012/13 клуб добрался до полуфинала турнира. Может быть, спустя десять лет у него получится превзойти это достижение?
За коэффициент 12.0 можно сделать ставку на победу «Бохума», «Гамбурга» или «Санкт-Паули». Первые никогда не выигрывали этот турнир, лишь дважды принимая участие в финалах — в 1968 и 1988 годах. Вторые брали Кубок три раза, последний из которых пришелся на 1987 год. «Пираты» вовсе никогда не играли в финальных матчах турнира. Однако в этом розыгрыше уже вынесли «Боруссию». Ждем чуда?
Замыкают список возможных претендентов на Кубок Германии «Ганновер 96» и «Карлсруэ». На них можно сделать ставку за 35.0. Красные брали трофей в 1992 году, а вот «Карлсруэ» делал это аж дважды — в 1955 и 1956 годах. Есть смысл присмотреться к этим командам и в этот раз.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7