Тедеско почти нет конкурентов.

Кубок Германии в этом году удивляет. Впервые за последние 11 лет в финале турнира точно не будет ни «Баварии», ни «Боруссии» из Дортмунда — оба гранда вылетели. Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы оставшихся участников на победу и делятся прогнозом.

«Лейпциг» Тедеско — главный фаворит Кубка Германии

Именно так считают аналитики. «Быки» в этом сезоне не очень успешно выступают в чемпионате, занимая шестое место. Клуб рискует не попасть в еврокубки на следующий сезон. Поэтому успешное выступление в Кубке страны — единственный шанс спасти сезон в Германии.

Дани Ольмо. Фото Reuters

Для этого у клуба Тедеско есть все. После вылета из турнира «Баварии» и «Боруссии» перед Доменико буквально зажгли зеленый свет — осталось не упустить момент. Сейчас победа клуба из Восточной Германии в Кубке оценивается коэффициентом 2.20, и таких котировок на эту команду не было никогда. Если клуб не выиграет этот трофей, то сможет винить в этом только себя. На такой исход тоже можно поставить — за 1.67.

На кого еще поставить в Кубке Германии

Главным конкурентом «РБ» за титул видят другую команду из восточной части Германии — «Унион Берлин». Этот скромный столичный клуб, который всего пару лет назад впервые в новейшей истории попал в бундеслигу, сегодня является крепким середняком, а также представляет страну в еврокубках. На победу клуба в Кубке сейчас можно сделать ставку с котировкой 6.00. Аналогичная котировка идет на футболистов «Фрайбурга». В сезоне-2012/13 клуб добрался до полуфинала турнира. Может быть, спустя десять лет у него получится превзойти это достижение?

За коэффициент 12.0 можно сделать ставку на победу «Бохума», «Гамбурга» или «Санкт-Паули». Первые никогда не выигрывали этот турнир, лишь дважды принимая участие в финалах — в 1968 и 1988 годах. Вторые брали Кубок три раза, последний из которых пришелся на 1987 год. «Пираты» вовсе никогда не играли в финальных матчах турнира. Однако в этом розыгрыше уже вынесли «Боруссию». Ждем чуда?

Замыкают список возможных претендентов на Кубок Германии «Ганновер 96» и «Карлсруэ». На них можно сделать ставку за 35.0. Красные брали трофей в 1992 году, а вот «Карлсруэ» делал это аж дважды — в 1955 и 1956 годах. Есть смысл присмотреться к этим командам и в этот раз.