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Сегодня, 10:15

Команда бывшего тренера «Спартака» — главный фаворит Кубка Германии

«Лейпциг» Доменико Тедеско является главным фаворитом Кубка Германии по футболу
Егор Сергеев
Доменико Тедеско.
Фото Reuters
Дани Ольмо.
Фото Reuters
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У Тедеско почти нет конкурентов.

Кубок Германии в этом году удивляет. Впервые за последние 11 лет в финале турнира точно не будет ни «Баварии», ни «Боруссии» из Дортмунда — оба гранда вылетели. Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы оставшихся участников на победу и делятся прогнозом.

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«Лейпциг» Тедеско — главный фаворит Кубка Германии

Именно так считают аналитики. «Быки» в этом сезоне не очень успешно выступают в чемпионате, занимая шестое место. Клуб рискует не попасть в еврокубки на следующий сезон. Поэтому успешное выступление в Кубке страны — единственный шанс спасти сезон в Германии.

Дани Ольмо. Фото Reuters
Дани Ольмо.
Фото Reuters

Для этого у клуба Тедеско есть все. После вылета из турнира «Баварии» и «Боруссии» перед Доменико буквально зажгли зеленый свет — осталось не упустить момент. Сейчас победа клуба из Восточной Германии в Кубке оценивается коэффициентом 2.20, и таких котировок на эту команду не было никогда. Если клуб не выиграет этот трофей, то сможет винить в этом только себя. На такой исход тоже можно поставить — за 1.67.

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На кого еще поставить в Кубке Германии

Главным конкурентом «РБ» за титул видят другую команду из восточной части Германии — «Унион Берлин». Этот скромный столичный клуб, который всего пару лет назад впервые в новейшей истории попал в бундеслигу, сегодня является крепким середняком, а также представляет страну в еврокубках. На победу клуба в Кубке сейчас можно сделать ставку с котировкой 6.00. Аналогичная котировка идет на футболистов «Фрайбурга». В сезоне-2012/13 клуб добрался до полуфинала турнира. Может быть, спустя десять лет у него получится превзойти это достижение?

За коэффициент 12.0 можно сделать ставку на победу «Бохума», «Гамбурга» или «Санкт-Паули». Первые никогда не выигрывали этот турнир, лишь дважды принимая участие в финалах — в 1968 и 1988 годах. Вторые брали Кубок три раза, последний из которых пришелся на 1987 год. «Пираты» вовсе никогда не играли в финальных матчах турнира. Однако в этом розыгрыше уже вынесли «Боруссию». Ждем чуда?

Замыкают список возможных претендентов на Кубок Германии «Ганновер 96» и «Карлсруэ». На них можно сделать ставку за 35.0. Красные брали трофей в 1992 году, а вот «Карлсруэ» делал это аж дважды — в 1955 и 1956 годах. Есть смысл присмотреться к этим командам и в этот раз.

Футбол
Прогнозы на спорт
Унион Берлин
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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Сенсационная победа Бабикова в Антхольце увеличила ставку игрока БЕТСИТИ в 100 раз
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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