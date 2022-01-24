24 января 2022 года сборные Камеруна и Коморских островов встретятся в 1/8 финала Кубка Африки. Матч пройдет в городе Якунде на стадионе «Пауля Бийя», начало в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 21.40.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Неукротимых львов» фаворитами встречи. Сделать ставку на победу Камеруна можно за 1.27 — это около 75% вероятности. Успех сборной Коморских островов доступен за 14.5 (6%), а ничья — за 5.10 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 1.95, а Ф2(+1.5) — за 1.85.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.35, а ТМ 2.5 — за 1.59.

Шансы Камеруна отличиться дважды или более оцениваются котировкой 1.63.

Уверены, что Коморы огорчат оборону соперника? Поставить на гол Коморских островов можно за 2.80.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум дважды? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 19.0.

Поставить на выход Камеруна в четвертьфинал можно за 1.10, а проход Комор идет за 7.10.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 4.00;

· 2:0 — 4.20;

· 3:0 — 6.50.