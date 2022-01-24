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Сегодня, 19:15

Камерун — Коморские острова: где смотреть матч 24 января онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Африки Камерун — Коморские острова
Матвей Леонов
Болельщики сборной Камеруна.
Фото Reuters

24 января 2022 года сборные Камеруна и Коморских островов встретятся в 1/8 финала Кубка Африки. Матч пройдет в городе Якунде на стадионе «Пауля Бийя», начало в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 21.40.

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Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Неукротимых львов» фаворитами встречи. Сделать ставку на победу Камеруна можно за 1.27 — это около 75% вероятности. Успех сборной Коморских островов доступен за 14.5 (6%), а ничья — за 5.10 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 1.95, а Ф2(+1.5) — за 1.85.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.35, а ТМ 2.5 — за 1.59.

Шансы Камеруна отличиться дважды или более оцениваются котировкой 1.63.

Уверены, что Коморы огорчат оборону соперника? Поставить на гол Коморских островов можно за 2.80.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум дважды? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 19.0.

Поставить на выход Камеруна в четвертьфинал можно за 1.10, а проход Комор идет за 7.10.

Кубок Африки. 1/8 финала
24 янв, 22:00. Olembe (Яунде)
Камерун
Коморские острова

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 4.00;

· 2:0 — 4.20;

· 3:0 — 6.50.

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«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч НХЛ 25 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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