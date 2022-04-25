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«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз на матч АПЛ 25 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лидс» 25 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Лидса» (Патрик Бэмфорд, Джек Харрисон, Келвин Филлипс).
Фото Global Look Press

25 апреля 2022 года «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» примет соседа по нижней части таблицы — «Лидс». Игра 34-го тура АПЛ начнется в 22.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
25 апр, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Лидс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Успех «Кристал Пэлас» идет с коэффициентом 2.10, около 46% вероятности. На победу «Лидса» предложена котировка 3.50 (27%). Ничья оценена в 3.60 (26%).

При благополучном исходе ставка в 1000 рублей на фаворита принесет 2100 рублей.

В первом круге, в игре 14-го тура, «Лидс» выиграл 1:0 благодаря голу на 94-й минуте. Если верите, что в предстоящем матче «павлины» забьют больше одного мяча, берите индивидуальный тотал больше 1,5 гола за 2.70, меньше 1,5 мяча идет за 1.47. У гостей эта линия оценена в 1.97 и 1.84 соответственно.

Общий тотал больше 1,5 гола идет с коэффициентом 1.25, меньше — за 4.00.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1, котировка — 6.70. Минимальная победа хозяев (1:0) оценена в 8.00, с чуть большим коэффициентом 8.30 можно поставить на успех «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

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Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Лидс»

«Лидс» взбодрился после кризисного периода, по ходу которого он провел восемь игр без побед (семь поражений), — выдал четыре игры без поражений (три победы). «Кристал Пэлас» выступает так же, как и на протяжении всего сезона, — чередует успехи с неудачами. Команды неплохо действуют в атаке: «Пэлас» входит в топ-10 по голам в АПЛ, «Лидс» раскрылся в последних четырех играх, в которых забил в среднем 2,25 мяча за игру. В обороне же команды играют не слишком надежно, «Лидс» вообще пропустил больше всех в лиге (68).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.

Футбол
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ФК Кристал Пэлас
ФК Лидс
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«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 25 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 1 : 0
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

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 13
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Федор Смолов

Динамо

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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