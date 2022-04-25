25 апреля 2022 года «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» примет соседа по нижней части таблицы — «Лидс». Игра 34-го тура АПЛ начнется в 22.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Успех «Кристал Пэлас» идет с коэффициентом 2.10, около 46% вероятности. На победу «Лидса» предложена котировка 3.50 (27%). Ничья оценена в 3.60 (26%).

При благополучном исходе ставка в 1000 рублей на фаворита принесет 2100 рублей.

В первом круге, в игре 14-го тура, «Лидс» выиграл 1:0 благодаря голу на 94-й минуте. Если верите, что в предстоящем матче «павлины» забьют больше одного мяча, берите индивидуальный тотал больше 1,5 гола за 2.70, меньше 1,5 мяча идет за 1.47. У гостей эта линия оценена в 1.97 и 1.84 соответственно.

Общий тотал больше 1,5 гола идет с коэффициентом 1.25, меньше — за 4.00.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1, котировка — 6.70. Минимальная победа хозяев (1:0) оценена в 8.00, с чуть большим коэффициентом 8.30 можно поставить на успех «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Лидс»

«Лидс» взбодрился после кризисного периода, по ходу которого он провел восемь игр без побед (семь поражений), — выдал четыре игры без поражений (три победы). «Кристал Пэлас» выступает так же, как и на протяжении всего сезона, — чередует успехи с неудачами. Команды неплохо действуют в атаке: «Пэлас» входит в топ-10 по голам в АПЛ, «Лидс» раскрылся в последних четырех играх, в которых забил в среднем 2,25 мяча за игру. В обороне же команды играют не слишком надежно, «Лидс» вообще пропустил больше всех в лиге (68).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.