«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз на матч АПЛ 25 апреля 2022 года
25 апреля 2022 года «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» примет соседа по нижней части таблицы — «Лидс». Игра 34-го тура АПЛ начнется в 22.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Успех «Кристал Пэлас» идет с коэффициентом 2.10, около 46% вероятности. На победу «Лидса» предложена котировка 3.50 (27%). Ничья оценена в 3.60 (26%).
При благополучном исходе ставка в 1000 рублей на фаворита принесет 2100 рублей.
В первом круге, в игре 14-го тура, «Лидс» выиграл 1:0 благодаря голу на 94-й минуте. Если верите, что в предстоящем матче «павлины» забьют больше одного мяча, берите индивидуальный тотал больше 1,5 гола за 2.70, меньше 1,5 мяча идет за 1.47. У гостей эта линия оценена в 1.97 и 1.84 соответственно.
Общий тотал больше 1,5 гола идет с коэффициентом 1.25, меньше — за 4.00.
По мнению аналитиков, наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1, котировка — 6.70. Минимальная победа хозяев (1:0) оценена в 8.00, с чуть большим коэффициентом 8.30 можно поставить на успех «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Лидс»
«Лидс» взбодрился после кризисного периода, по ходу которого он провел восемь игр без побед (семь поражений), — выдал четыре игры без поражений (три победы). «Кристал Пэлас» выступает так же, как и на протяжении всего сезона, — чередует успехи с неудачами. Команды неплохо действуют в атаке: «Пэлас» входит в топ-10 по голам в АПЛ, «Лидс» раскрылся в последних четырех играх, в которых забил в среднем 2,25 мяча за игру. В обороне же команды играют не слишком надежно, «Лидс» вообще пропустил больше всех в лиге (68).
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|1 : 0
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0