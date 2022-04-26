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«Металлург» Магнитогорск — ЦСКА: прогноз на матч 26 апреля 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА 26 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press

26 апреля 2022 года состоится, возможно, заключительный матч сезона КХЛ — «Металлург» в пятой встрече финала Кубка Гагарина примет ЦСКА. Команда из Магнитогорска ведет в серии 3:1. Очередная игра состоится на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 мск. В прямом эфире за матчем можно будет понаблюдать на сайте matchtv.ru и на телеканалах KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в замешательстве — ЦСКА был фаворитом серии, но именно он находится в одном шаге от поражения. Поэтому к пятому матчу коэффициенты наконец выровнялись — и на победу «армейцев» в основное время, и на «Магнитку» можно поставить с одинаковым коэффициентом 2.45 (это около 40% вероятности исхода). А вот на ничью котировка в разы выше — 4.20 (20%).

Команды в четырех матчах ни разу не доигрались до овертайма, но если это наконец произойдет, ставка в 1 000 рублей на ничью принесет выигрыш в 4 200 рублей.

Также можно подстраховаться и выбрать вариант, при котором одна из команд не проиграет: на 1Х и на Х2 котировки одинаковые — 1.51.

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Последняя игра в Москве получилась неожиданно серой — «Металлург» победил благодаря единственной шайбе Артема Земченка. Если считаете, что новая встреча тоже будет «засушена» одной из команд, на тотал меньше 5 шайб можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 4 — за увесистые 2.60.

ЦСКА молчит уже 120 минут — в двух последних играх команда Сергея Федорова нанесла 64 броска, но ни разу не отличилась. Невозможно поверить, что одна из лучших атак сезона закончит еще одну встречу без голов: на тотал больше 1,5 шайб «армейцев» коэффициент 1.36, а на тотал больше 2,5 — 2.14.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА

ЦСКА был фаворитом, но пока не оправдывает ожиданий и оказался над пропастью. В таком же положении армейцы уже были в финале конференции со СКА, но выиграли два матча подряд и пробились в финал. Не факт, что на этот раз им удастся переломить серию, но хотя бы еще матч они забрать должны — в напряженный момент у них получается мобилизоваться и показать уровень.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.90.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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