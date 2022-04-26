26 апреля 2022 года состоится, возможно, заключительный матч сезона КХЛ — «Металлург» в пятой встрече финала Кубка Гагарина примет ЦСКА. Команда из Магнитогорска ведет в серии 3:1. Очередная игра состоится на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 мск. В прямом эфире за матчем можно будет понаблюдать на сайте matchtv.ru и на телеканалах KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в замешательстве — ЦСКА был фаворитом серии, но именно он находится в одном шаге от поражения. Поэтому к пятому матчу коэффициенты наконец выровнялись — и на победу «армейцев» в основное время, и на «Магнитку» можно поставить с одинаковым коэффициентом 2.45 (это около 40% вероятности исхода). А вот на ничью котировка в разы выше — 4.20 (20%).

Команды в четырех матчах ни разу не доигрались до овертайма, но если это наконец произойдет, ставка в 1 000 рублей на ничью принесет выигрыш в 4 200 рублей.

Также можно подстраховаться и выбрать вариант, при котором одна из команд не проиграет: на 1Х и на Х2 котировки одинаковые — 1.51.

Последняя игра в Москве получилась неожиданно серой — «Металлург» победил благодаря единственной шайбе Артема Земченка. Если считаете, что новая встреча тоже будет «засушена» одной из команд, на тотал меньше 5 шайб можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 4 — за увесистые 2.60.

ЦСКА молчит уже 120 минут — в двух последних играх команда Сергея Федорова нанесла 64 броска, но ни разу не отличилась. Невозможно поверить, что одна из лучших атак сезона закончит еще одну встречу без голов: на тотал больше 1,5 шайб «армейцев» коэффициент 1.36, а на тотал больше 2,5 — 2.14.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА

ЦСКА был фаворитом, но пока не оправдывает ожиданий и оказался над пропастью. В таком же положении армейцы уже были в финале конференции со СКА, но выиграли два матча подряд и пробились в финал. Не факт, что на этот раз им удастся переломить серию, но хотя бы еще матч они забрать должны — в напряженный момент у них получается мобилизоваться и показать уровень.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.90.