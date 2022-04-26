«Металлург» Магнитогорск — ЦСКА: прогноз на матч 26 апреля 2022 года
26 апреля 2022 года состоится, возможно, заключительный матч сезона КХЛ — «Металлург» в пятой встрече финала Кубка Гагарина примет ЦСКА. Команда из Магнитогорска ведет в серии 3:1. Очередная игра состоится на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 мск. В прямом эфире за матчем можно будет понаблюдать на сайте matchtv.ru и на телеканалах KHL и KHL Prime.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в замешательстве — ЦСКА был фаворитом серии, но именно он находится в одном шаге от поражения. Поэтому к пятому матчу коэффициенты наконец выровнялись — и на победу «армейцев» в основное время, и на «Магнитку» можно поставить с одинаковым коэффициентом 2.45 (это около 40% вероятности исхода). А вот на ничью котировка в разы выше — 4.20 (20%).
Команды в четырех матчах ни разу не доигрались до овертайма, но если это наконец произойдет, ставка в 1 000 рублей на ничью принесет выигрыш в 4 200 рублей.
Также можно подстраховаться и выбрать вариант, при котором одна из команд не проиграет: на 1Х и на Х2 котировки одинаковые — 1.51.
Последняя игра в Москве получилась неожиданно серой — «Металлург» победил благодаря единственной шайбе Артема Земченка. Если считаете, что новая встреча тоже будет «засушена» одной из команд, на тотал меньше 5 шайб можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 4 — за увесистые 2.60.
ЦСКА молчит уже 120 минут — в двух последних играх команда Сергея Федорова нанесла 64 броска, но ни разу не отличилась. Невозможно поверить, что одна из лучших атак сезона закончит еще одну встречу без голов: на тотал больше 1,5 шайб «армейцев» коэффициент 1.36, а на тотал больше 2,5 — 2.14.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА
ЦСКА был фаворитом, но пока не оправдывает ожиданий и оказался над пропастью. В таком же положении армейцы уже были в финале конференции со СКА, но выиграли два матча подряд и пробились в финал. Не факт, что на этот раз им удастся переломить серию, но хотя бы еще матч они забрать должны — в напряженный момент у них получается мобилизоваться и показать уровень.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0