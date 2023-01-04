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«Салернитана» — «Милан»: где смотреть матч серии А 4 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

4 января в чемпионате Италии «Милан» сразится с «Салернитаной». Встреча 16-го тура состоится на стадионе «Ареки» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 14.25 мск. Главный арбитр — Франческо Фурно.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. Победу «россонери» можно взять за 1.52, вероятность исхода — примерно 66%. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Салернитаны» — за 6.90 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения выплата составит 4500 рублей, а чистая прибыль — 3500 рублей.

На то, что хозяева не проиграют, котировка — 2.65. Также можете подстраховать их с помощью форы (+1.5) за 1.59.

«Милан» пропускает ровно гол за матч — 15 мячей в 15 играх сезона. Результативный удар «Салернитаны» можно взять за 1.65.

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На «обе забьют» и «обе забьют — нет» котировки одинаковые — 1.90.

Четыре наиболее вероятных точных счета отражают превосходство «Милана»:

  • 1:0 и 2:0 в пользу «россонери» — 6.80;

  • 2:1 и ничья 1:1 — за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Салернитана
0
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«Салернитана» — «Милан»: прогноз на матч серии А 4 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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