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«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 7 февраля 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА 7 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

7 февраля ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд в Уфу, где сыграет с «Салаватом Юлаевым». Матч пройдет на льду «Уфы Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.55 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.43, что составляет примерно 40% вероятности. Успех хозяев предложен за чуть большие 2.70 (35%), котировка на ничью — 3.70 (25%).

Считаете, что команды за три периода не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.

Поставить на выигрыш уфимцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 2.00, этот рынок на армейцев доступен за меньшие 1.82.

Команды встречались совсем недавно: 3 февраля москвичи на родном льду ярко обыграли «Салавата Юлаева» 4:2. Считаете, что на этот раз уфимцы как минимум не уступят в основное время? Этот рынок предложен за 1.52.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.25;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.30, Ф1(+1.5) — за 1.30.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.90. ТМ 4.5 идет с такой же котировкой.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА 7 февраля 2023 года

Уфимцы подошли к домашнему матчу на серии из двух чувствительных поражений подряд (1:5 и 2:4) — одно из них как раз от ЦСКА. Армейцы же не проигрывают в основное время на протяжении трех игр, в которых показали фантастическую результативность. В трех последних матчах москвичи забросили 16 шайб, в среднем это 5.33 гола за игру. «Салават» же в двух последних играх неуверенно действовал в обороне и пропустил в них девять раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.63 (если армейцы забросят ровно две шайбы, то случится возврат).

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«Металлург» — СКА: прогноз на матч КХЛ 7 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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