«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 7 февраля 2023 года
7 февраля ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд в Уфу, где сыграет с «Салаватом Юлаевым». Матч пройдет на льду «Уфы Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.43, что составляет примерно 40% вероятности. Успех хозяев предложен за чуть большие 2.70 (35%), котировка на ничью — 3.70 (25%).
Считаете, что команды за три периода не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.
Поставить на выигрыш уфимцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 2.00, этот рынок на армейцев доступен за меньшие 1.82.
Команды встречались совсем недавно: 3 февраля москвичи на родном льду ярко обыграли «Салавата Юлаева» 4:2. Считаете, что на этот раз уфимцы как минимум не уступят в основное время? Этот рынок предложен за 1.52.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.25;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.30, Ф1(+1.5) — за 1.30.
Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.90. ТМ 4.5 идет с такой же котировкой.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА 7 февраля 2023 года
Уфимцы подошли к домашнему матчу на серии из двух чувствительных поражений подряд (1:5 и 2:4) — одно из них как раз от ЦСКА. Армейцы же не проигрывают в основное время на протяжении трех игр, в которых показали фантастическую результативность. В трех последних матчах москвичи забросили 16 шайб, в среднем это 5.33 гола за игру. «Салават» же в двух последних играх неуверенно действовал в обороне и пропустил в них девять раз.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.63 (если армейцы забросят ровно две шайбы, то случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2