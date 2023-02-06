«Салернитана» — «Ювентус»: Влахович и ди Мария побьют конкурента в борьбе за выживание?
7 февраля в 21-м туре серии А «Ювентус» сыграет с «Салернитаной». Встреча состоится на стадионе «Аречи» в Салерно и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Антонио Рапуано.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» очевидным фаворитом встречи. На победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить с коэффициентом 1.57, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (24%), успех «Салернитаны» — за 6.30 (12%).
В первом круге команды сыграли вничью. На то, что «морские коньки» снова не проиграют, котировка — 2.50.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.
Вариант «обе забьют» прошел в четырех из пяти последних матчей «Салернитаны» и в трех из пяти у «Ювентуса». Коэффициент на этот исход — 1.98, на противоположный — 1.83.
Пенальти предложено взять за 2.63, удаление — за 4.20, комбо этих событий — за 9.00.
Эксперты ожидают гола от нападающего «Юве» Душана Влаховича. На его результативный удар можно поставить за 2.30. За 3.20 предложено взять Федерико Кьезу, за 3.50 — Анхеля Ди Марию.
На то, что одна из команд забьет дважды подряд, коэффициент — 1.70.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Салернитана» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча 21-го тура серии А 7 февраля 2023 года
«Ювентус» по-прежнему находится в состоянии неопределенности: с клуба уже сняли 15 очков, но прокуратура требует отобрать еще 20. Если это произойдет, бьянконери опустятся на последнее место в таблице и будут отставать от спасительной 17-й строчки более чем на 10 баллов. В таком случае туринцам предстоит сложнейшая борьба за выживание. А в случае вылета — тяжелейшее возвращение, ведь лидеры наверняка захотят покинуть клуб.
Пока окончательное решение не принято, футболистам во главе с Массимилиано Аллегри остается лишь показывать свой максимум и набирать очки. Занимающая 16-ю строчку «Салернитана» идеально подходит для того, чтобы пополнить копилку. Команда Давиде Николы — самая пропускающая в чемпионате Италии. В пассиве у нее уже 38 голов — в среднем это 1.9 мяча за 90 минут. В первом круге «морские коньки» получили от «Ювентуса» два мяча (2:2).
После паузы на чемпионат мира у «Салернитаны» мало что получается — набрала всего четыре очка из 15 возможных. На этом отрезке она проиграла «Наполи» (0:2), уступила кризисному «Милану» (1:2) и пропустила аж восемь мячей от «Аталанты» (2:8). На то, что «Ювентус» победит аутсайдера с форой (-1.5) гола, котировка — 2.60. Если же считаете, что хозяева выстоят и крупно не проиграют, возьмите Ф1(+1.5) за 1.50.
Бьянконери в середине января прервали серию из восьми сухих побед в серии А и потеряли стабильность. После поражения 1:5 от «Наполи» была ничья с «Аталантой» (3:3) и проигрыш «Монце» в последнем туре (0:2). Правда, между этими играми «Юве» провел две удачные встречи в Кубке Италии с той же «Монцей» (2:1) и с «Лацио» (1:0), в результате чего пробился в полуфинал турнира.
Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Ювентус»
У «Ювентуса» в предстоящем матче не сыграют Милик и Погба, но зато здоровы Влахович, Кин, Ди Мария, Кьеза и другие. Они составят атакующий костяк, с которым «Салернитане» будет очень тяжело справиться. Особенно с учетом того, как много команда из Салерно пропускает в последнее время — 14 мячей в пяти играх.
Туринцы забивают ровно 1.5 гола за 90 минут в чемпионате (30 мячей в 20 встречах), но с аутсайдерами вроде «Салернитаны» они не так часто испытывают проблемы. Недавний матч с «Монцей» — скорее исключение из правил.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2