Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Ювентус» 7 февраля 2023 года

У туринцев могут отобрать еще 20 баллов.

7 февраля в 21-м туре серии А «Ювентус» сыграет с «Салернитаной». Встреча состоится на стадионе «Аречи» в Салерно и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Антонио Рапуано.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» очевидным фаворитом встречи. На победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить с коэффициентом 1.57, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (24%), успех «Салернитаны» — за 6.30 (12%).

В первом круге команды сыграли вничью. На то, что «морские коньки» снова не проиграют, котировка — 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Вариант «обе забьют» прошел в четырех из пяти последних матчей «Салернитаны» и в трех из пяти у «Ювентуса». Коэффициент на этот исход — 1.98, на противоположный — 1.83.

Пенальти предложено взять за 2.63, удаление — за 4.20, комбо этих событий — за 9.00.

Эксперты ожидают гола от нападающего «Юве» Душана Влаховича. На его результативный удар можно поставить за 2.30. За 3.20 предложено взять Федерико Кьезу, за 3.50 — Анхеля Ди Марию.

На то, что одна из команд забьет дважды подряд, коэффициент — 1.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 в пользу туринцев идет за 6.20;

2:0 — за 6.80;

ничья 1:1 доступна за 7.30.

«Салернитана» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча 21-го тура серии А 7 февраля 2023 года

«Ювентус» по-прежнему находится в состоянии неопределенности: с клуба уже сняли 15 очков, но прокуратура требует отобрать еще 20. Если это произойдет, бьянконери опустятся на последнее место в таблице и будут отставать от спасительной 17-й строчки более чем на 10 баллов. В таком случае туринцам предстоит сложнейшая борьба за выживание. А в случае вылета — тяжелейшее возвращение, ведь лидеры наверняка захотят покинуть клуб.

Пока окончательное решение не принято, футболистам во главе с Массимилиано Аллегри остается лишь показывать свой максимум и набирать очки. Занимающая 16-ю строчку «Салернитана» идеально подходит для того, чтобы пополнить копилку. Команда Давиде Николы — самая пропускающая в чемпионате Италии. В пассиве у нее уже 38 голов — в среднем это 1.9 мяча за 90 минут. В первом круге «морские коньки» получили от «Ювентуса» два мяча (2:2).

После паузы на чемпионат мира у «Салернитаны» мало что получается — набрала всего четыре очка из 15 возможных. На этом отрезке она проиграла «Наполи» (0:2), уступила кризисному «Милану» (1:2) и пропустила аж восемь мячей от «Аталанты» (2:8). На то, что «Ювентус» победит аутсайдера с форой (-1.5) гола, котировка — 2.60. Если же считаете, что хозяева выстоят и крупно не проиграют, возьмите Ф1(+1.5) за 1.50.

Бьянконери в середине января прервали серию из восьми сухих побед в серии А и потеряли стабильность. После поражения 1:5 от «Наполи» была ничья с «Аталантой» (3:3) и проигрыш «Монце» в последнем туре (0:2). Правда, между этими играми «Юве» провел две удачные встречи в Кубке Италии с той же «Монцей» (2:1) и с «Лацио» (1:0), в результате чего пробился в полуфинал турнира.

Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Ювентус»

У «Ювентуса» в предстоящем матче не сыграют Милик и Погба, но зато здоровы Влахович, Кин, Ди Мария, Кьеза и другие. Они составят атакующий костяк, с которым «Салернитане» будет очень тяжело справиться. Особенно с учетом того, как много команда из Салерно пропускает в последнее время — 14 мячей в пяти играх.

Туринцы забивают ровно 1.5 гола за 90 минут в чемпионате (30 мячей в 20 встречах), но с аутсайдерами вроде «Салернитаны» они не так часто испытывают проблемы. Недавний матч с «Монцей» — скорее исключение из правил.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.73.