«Металлург» — СКА: прогноз на матч КХЛ 7 февраля 2023 года
7 февраля лидер этого сезона КХЛ СКА встретится с одной из лучших команд Восточной конференции — «Металлургом». Игра пройдет в Магнитогорске на льду «Арены Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.20, что составляет около 44% вероятности. Успех «Металлурга» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья идет за немногим большие 3.60 (26%).
Считаете, что «Магнитка» обыграет армейцев на домашнем льду? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев при благоприятном исходе принесет 3100 рублей.
Команды уже встречались в этом сезоне: пятого ноября коллектив Романа Ротенберга выиграл со счетом 4:3. Верите, что в предстоящем матче «Металлург» хотя бы не проиграет СКА в основное время? Этот рынок доступен за 1.63.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.20, Ф2(+1.5) — за 1.21;
• Ф2(-1.5) можно взять за 2.75, Ф1(+1.5) — за 1.41.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы доступен с котировкой 1.65, обратный рынок идет за 2.24.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля 2023 года
Две последние встречи команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ закончились результативно: петербуржцы побеждали 4:3 и 5:1. В этом сезоне обе команды входят в число лучших по голам в лиге: СКА вообще забил больше всех — 207 шайб за 60 игр, в среднем это 3.45 гола за матч. «Магнитка» забрасывает в среднем 2.69 шайбы за игру — это шестой показатель в КХЛ.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2