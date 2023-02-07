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Сегодня, 11:15

«Металлург» — СКА: прогноз на матч КХЛ 7 февраля 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки СКА в матче с «Ак Барсом».
Фото Официальный сайт СКА.

7 февраля лидер этого сезона КХЛ СКА встретится с одной из лучших команд Восточной конференции — «Металлургом». Игра пройдет в Магнитогорске на льду «Арены Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.20, что составляет около 44% вероятности. Успех «Металлурга» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья идет за немногим большие 3.60 (26%).

Считаете, что «Магнитка» обыграет армейцев на домашнем льду? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев при благоприятном исходе принесет 3100 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне: пятого ноября коллектив Романа Ротенберга выиграл со счетом 4:3. Верите, что в предстоящем матче «Металлург» хотя бы не проиграет СКА в основное время? Этот рынок доступен за 1.63.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.20, Ф2(+1.5) — за 1.21;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.75, Ф1(+1.5) — за 1.41.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы доступен с котировкой 1.65, обратный рынок идет за 2.24.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля 2023 года

Две последние встречи команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ закончились результативно: петербуржцы побеждали 4:3 и 5:1. В этом сезоне обе команды входят в число лучших по голам в лиге: СКА вообще забил больше всех — 207 шайб за 60 игр, в среднем это 3.45 гола за матч. «Магнитка» забрасывает в среднем 2.69 шайбы за игру — это шестой показатель в КХЛ.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.65.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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