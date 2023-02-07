7 февраля лидер этого сезона КХЛ СКА встретится с одной из лучших команд Восточной конференции — «Металлургом». Игра пройдет в Магнитогорске на льду «Арены Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.20, что составляет около 44% вероятности. Успех «Металлурга» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья идет за немногим большие 3.60 (26%).

Считаете, что «Магнитка» обыграет армейцев на домашнем льду? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев при благоприятном исходе принесет 3100 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне: пятого ноября коллектив Романа Ротенберга выиграл со счетом 4:3. Верите, что в предстоящем матче «Металлург» хотя бы не проиграет СКА в основное время? Этот рынок доступен за 1.63.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.20, Ф2(+1.5) — за 1.21;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.75, Ф1(+1.5) — за 1.41.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы доступен с котировкой 1.65, обратный рынок идет за 2.24.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля 2023 года

Две последние встречи команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ закончились результативно: петербуржцы побеждали 4:3 и 5:1. В этом сезоне обе команды входят в число лучших по голам в лиге: СКА вообще забил больше всех — 207 шайб за 60 игр, в среднем это 3.45 гола за матч. «Магнитка» забрасывает в среднем 2.69 шайбы за игру — это шестой показатель в КХЛ.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.65.